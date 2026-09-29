Маркетплейс, скидки и налоговая: практический разбор для продавца

Продавец больше не «мальчик для битья»

Главная новость: автоматические скидки за счёт продавца теперь запрещены. Площадка может снизить цену только с вашего письменного согласия и предупредив минимум за 5 рабочих дней.

Но есть нюанс: отказ от скидки не должен влиять на рейтинг или позицию товара в поиске. Закон это прописывает, но как это будет работать технически — большой вопрос. Алгоритмы ранжирования всё равно остаются в руках платформы.