100бальный репетитор фиолетовый мобилка
Купить подписку
Бесплатный вебинар: Бухгалтер + ИИ: отвечаем на требования ФНС 💼
Татьяна Глушакова
Маркетплейсы
Читать 2 мин

Маркетплейс, скидки и налоговая: практический разбор для продавца

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике (№ 289-ФЗ), который меняет правила игры для всех, кто торгует на маркетплейсах. Но самое интересное — не в том, что написано в законе, а в том, как он будет работать на практике.

28 просмотров8 открытий

Продавец больше не «мальчик для битья»

Главная новость: автоматические скидки за счёт продавца теперь запрещены. Площадка может снизить цену только с вашего письменного согласия и предупредив минимум за 5 рабочих дней.

Но есть нюанс: отказ от скидки не должен влиять на рейтинг или позицию товара в поиске. Закон это прописывает, но как это будет работать технически — большой вопрос. Алгоритмы ранжирования всё равно остаются в руках платформы.

«Оферту по-тихому» больше не поменять

Раньше маркетплейс мог менять условия до нескольких десятков раз в год. Теперь:

  • ухудшающие условия (рост комиссии, новые штрафы, изменение логистики) — предупреждение за 45 дней;

  • прочие изменения — за 15 дней.

Это даёт время посчитать экономику и решить, оставаться ли на площадке.

Санкции и блокировки: теперь с «правом на звонок»

Если платформа блокирует карточку или применяет санкции, она обязана:

  1. Прислать мотивированное уведомление — за что именно.

  2. Отменить меру в течение 48 часов после устранения нарушения.

Появляется обязательный досудебный механизм — жалоба через личный кабинет, ответ в течение 15 дней. Раньше единственным способом защиты был суд — теперь можно попробовать решить вопрос без юристов.

Что это значит для бухгалтера

  1. Сверка с платформой — теперь у продавца есть право запросить акт сверки, а у платформы — 7 рабочих дней на ответ. Это значит, что данные о выплатах и удержаниях должны быть прозрачнее.

  2. Налоговая прозрачность — платформы будут передавать в ФНС данные о доходах продавцов. Если ваша выручка в декларации расходится с данными маркетплейса — это уже не «может быть», а «когда придёт».

  3. Скидки и цена — если вы отказываетесь от акции, проверьте, не изменилась ли ваша реальная маржа. Раньше площадка могла «включить» вас в распродажу, и вы узнавали об этом постфактум. Теперь у вас есть 5 дней, чтобы посчитать.

О чём закон умалчивает

  • Потолок комиссии не установлен. Площадка может повышать её, просто предупредив за 45 дней.

  • Реестр платформ должен появиться до 2 ноября, а закон вступает в силу 1 октября. То есть какое-то время маркетплейсы будут работать «в переходном статусе».

  • Практика применения пока неясна. Как площадки будут трактовать «ухудшение условий»? Как будут работать жалобы? Ответы появятся только после первых месяцев работы.

Что делать прямо сейчас

Проверьте свои договоры с площадками. Есть ли там пункт о праве платформы менять условия в одностороннем порядке? Теперь такие пункты должны соответствовать новым срокам уведомления.

Посчитайте реальную маржу с учётом комиссий, логистики и возможных скидок. Если площадка повысит комиссию на 2–3%, останется ли товар прибыльным?

Сверьте данные. Попросите акт сверки у платформы и сравните с тем, что у вас в учёте. Если есть расхождения — теперь есть механизм их оспорить.

Информации об авторе

Татьяна Глушакова

Татьяна Глушакова

Руководитель в Индивидуальный предприниматель

5 подписчиков36 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка