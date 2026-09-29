Маркетплейс, скидки и налоговая: практический разбор для продавца

Продавец больше не «мальчик для битья»
Главная новость: автоматические скидки за счёт продавца теперь запрещены. Площадка может снизить цену только с вашего письменного согласия и предупредив минимум за 5 рабочих дней.
Но есть нюанс: отказ от скидки не должен влиять на рейтинг или позицию товара в поиске. Закон это прописывает, но как это будет работать технически — большой вопрос. Алгоритмы ранжирования всё равно остаются в руках платформы.
«Оферту по-тихому» больше не поменять
Раньше маркетплейс мог менять условия до нескольких десятков раз в год. Теперь:
ухудшающие условия (рост комиссии, новые штрафы, изменение логистики) — предупреждение за 45 дней;
прочие изменения — за 15 дней.
Это даёт время посчитать экономику и решить, оставаться ли на площадке.
Санкции и блокировки: теперь с «правом на звонок»
Если платформа блокирует карточку или применяет санкции, она обязана:
Прислать мотивированное уведомление — за что именно.
Отменить меру в течение 48 часов после устранения нарушения.
Появляется обязательный досудебный механизм — жалоба через личный кабинет, ответ в течение 15 дней. Раньше единственным способом защиты был суд — теперь можно попробовать решить вопрос без юристов.
Что это значит для бухгалтера
Сверка с платформой — теперь у продавца есть право запросить акт сверки, а у платформы — 7 рабочих дней на ответ. Это значит, что данные о выплатах и удержаниях должны быть прозрачнее.
Налоговая прозрачность — платформы будут передавать в ФНС данные о доходах продавцов. Если ваша выручка в декларации расходится с данными маркетплейса — это уже не «может быть», а «когда придёт».
Скидки и цена — если вы отказываетесь от акции, проверьте, не изменилась ли ваша реальная маржа. Раньше площадка могла «включить» вас в распродажу, и вы узнавали об этом постфактум. Теперь у вас есть 5 дней, чтобы посчитать.
О чём закон умалчивает
Потолок комиссии не установлен. Площадка может повышать её, просто предупредив за 45 дней.
Реестр платформ должен появиться до 2 ноября, а закон вступает в силу 1 октября. То есть какое-то время маркетплейсы будут работать «в переходном статусе».
Практика применения пока неясна. Как площадки будут трактовать «ухудшение условий»? Как будут работать жалобы? Ответы появятся только после первых месяцев работы.
Что делать прямо сейчас
Проверьте свои договоры с площадками. Есть ли там пункт о праве платформы менять условия в одностороннем порядке? Теперь такие пункты должны соответствовать новым срокам уведомления.
Посчитайте реальную маржу с учётом комиссий, логистики и возможных скидок. Если площадка повысит комиссию на 2–3%, останется ли товар прибыльным?
Сверьте данные. Попросите акт сверки у платформы и сравните с тем, что у вас в учёте. Если есть расхождения — теперь есть механизм их оспорить.