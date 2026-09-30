НДС 5%, 22% или АУСН: три системы на одних цифрах. Как бизнес переплачивает сотни тысяч, выбирая налоги «по привычке»

Есть одна вещь, которую я вижу почти в каждой консультации. Предприниматель выбрал систему налогообложения — и сидит на ней. Потому что «так исторически сложилось», «бухгалтер сказал», «все так делают». А потом выясняется, что сосед с такими же оборотами платит в разы меньше. Просто потому что однажды сел и посчитал.

Сегодня я покажу, как это работает. Возьмём пример с реальными цифрами, и посчитаем три режима.

Важно: я выбрала самый простой пример. На практике каждая ситуация индивидуальна — на выбор системы влияют регион, вид деятельности, структура расходов, контрагенты и множество других факторов. Этот расчёт — не шаблон, а иллюстрация того, как считать.

Дано:

Форма: ИП

Деятельность: розница

Регион: Красноярский край

Текущий режим: УСН 15% + НДС 5%

Выручка за 9 месяцев: 21 055 222,00 ₽ (включая НДС)

Закупки: 15 066 209 ₽ (в том числе НДС 22% — 2 716 857,36 ₽ )

Сотрудников нет

Вариант 1. УСН 15% + НДС 5% (текущий режим)

НДС:

НДС с выручки: 21 055 222 × 5/105 = 1 002 629,62 ₽

Входящий НДС к вычету: не применяется (при ставке 5% вычета нет)

НДС к уплате: 1 002 629,62 ₽

УСН 15%:

Доходы (без НДС): 21 055 222 − 1 002 629,62 = 20 052 592,38 ₽

Расходы: 15 066 209 ₽ (входящий НДС «сидит» в стоимости)

База: 20 052 592,38 − 15 066 209 = 4 986 383,38 ₽

Налог 15%: 4 986 383,38 × 15% = 747 957,51 ₽

Минимальный налог 1%: 20 052 592,38 × 1% = 200 525,92 ₽ (меньше, поэтому платим 15%)

Итого: 1 002 629,62 + 747 957,51 = 1 750 587,13 ₽

Вариант 2. УСН 15% + НДС 22% (с вычетом)

НДС:

НДС с выручки: 21 055 222 × 22/122 = 3 796 843,31 ₽

Входящий НДС к вычету: 2 716 857,36 ₽

НДС к уплате: 3 796 843,31 − 2 716 857,36 = 1 079 985,95 ₽

УСН 15%:

Доходы (без НДС): 21 055 222 − 3 796 843,31 = 17 258 378,69 ₽

Расходы (без НДС): 15 066 209 − 2 716 857,36 = 12 349 351,64 ₽

База: 17 258 378,69 − 12 349 351,64 = 4 909 027,05 ₽

Налог 15%: 4 909 027,05 × 15% = 736 354,06 ₽

Итого: 1 079 985,95 + 736 354,06 = 1 816 340,01 ₽

Вариант 3. АУСН 20% («Доходы минус расходы»)

АУСН:

Доходы: 21 055 222 ₽ (НДС нет — на АУСН его не платят)

Расходы: 15 066 209 ₽

База: 21 055 222 − 15 066 209 = 5 989 013 ₽

Налог 20%: 5 989 013 × 20% = 1 197 802,60 ₽

Итого: 1 197 802,60 ₽

Сравнение

Режим НДС УСН / АУСН Всего УСН 15% + НДС 5% 1 002 629,62 ₽ 747 957,51 ₽ 1 750 587,13 ₽ УСН 15% + НДС 22% 1 079 985,95 ₽ 736 354,06 ₽ 1 816 340,01 ₽ АУСН 20% — 1 197 802,60 ₽ 1 197 802,60 ₽

Вывод

Самый дорогой вариант — УСН 15% + НДС 22%: 1 816 340 ₽.

Самый дешёвый — АУСН 20%: 1 197 803 ₽.

Текущий режим (5%) — посередине: 1 750 587 ₽.

Разница между 22% и АУСН — 618 537 ₽ за 9 месяцев.

Разница между 5% и АУСН — 552 785 ₽ за 9 месяцев.

Почему так

При ставке 22% вы платите больше, потому что:

Вычет (2 716 857 ₽) не перекрывает разницу между НДС с выручки по 22% и по 5%.

НДС с выручки по 22% — 3 796 843 ₽, по 5% — 1 002 630 ₽. Разница 2 794 213 ₽. Вычет покрывает только 2 716 857 ₽.

В итоге НДС к уплате по 22% — 1 079 986 ₽, по 5% — 1 002 630 ₽. Плюс 77 356 ₽.

База УСН снижается незначительно (налог УСН по 22% ниже на 11 603 ₽).

Чистый эффект: плюс 65 753 ₽ по сравнению с 5%.

АУСН выигрывает, потому что:

Нет НДС вообще — ни с выручки, ни с закупок.

20% с разницы (5 989 013 ₽) = 1 197 803 ₽.

Это меньше, чем 1 750 587 ₽ (текущий) и 1 816 340 ₽ (при 22%).

Что это значит на практике

Если у вас высокая маржа (расходы меньше 72% выручки) — АУСН или 5% выгоднее, чем 22%.

УСН 15% + НДС 22% выгоднее только если:

Расходы с НДС превышают 85% выручки.

Или у вас есть крупные покупатели на ОСНО, которым нужен НДС к вычету.

Для этого примера: АУСН экономит 552 785 ₽ за 9 месяцев по сравнению с текущим режимом и 618 537 ₽ — по сравнению с 22%.

Что проверить перед выбором АУСН