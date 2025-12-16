Незаконное использование товарного знака: что это такое, как подать иск и какая ответственность грозит нарушителям

Что считается незаконным использованием товарного знака

Товарный знак — это зарегистрированное обозначение, по которому покупатель отличает товары или услуги одной компании от другой: это может быть логотип, название, фирменный слоган, дизайн упаковки и т. д. Регистрация товарного знака защищает бизнес от подделок и позволяет потребителю быстро ориентироваться в продукции разных производителей.

Чтобы понимать, действительно ли конкурент нарушает ваши права, важно оценить несколько ключевых моментов.