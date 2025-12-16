Незаконное использование товарного знака: что это такое, как подать иск и какая ответственность грозит нарушителям

Правообладатель в подобных случаях имеет полное право требовать компенсацию, добиваться запрета на использование знака и изъятия контрафактной продукции через суд.
Что считается незаконным использованием товарного знака
Товарный знак — это зарегистрированное обозначение, по которому покупатель отличает товары или услуги одной компании от другой: это может быть логотип, название, фирменный слоган, дизайн упаковки и т. д. Регистрация товарного знака защищает бизнес от подделок и позволяет потребителю быстро ориентироваться в продукции разных производителей.
Чтобы понимать, действительно ли конкурент нарушает ваши права, важно оценить несколько ключевых моментов.
Сходство до степени смешения
Все просто, если название полностью копируют. Но на практике нарушители действуют хитрее: меняют одну букву, добавляют символ или пытаются замаскировать название. Для покупателей это несущественно — внешний вид схожий, значит бренд легко перепутать.
Например, зарегистрирован знак DIXI. Конкуренты могут попытаться использовать варианты вроде:
DIXY
DiXi
DIXI5, DIXI+
DIXI market
Даже кириллическое написание «Дикси» будет нарушением, если оно явно отсылает к уже зарегистрированному обозначению.
Совпадение или смежность сфер деятельности
Если торговая марка используется в принципиально другой сфере, нарушения может и не быть. Например, фирма с вашим названием торгует автотоварами, а вы производите одежду — рисков перепутать бренды у покупателей почти нет.
Но если речь идёт о смежных категориях — ситуация усложняется. Чтобы понять, распространяется ли действие вашего товарного знака на деятельность конкурента, нужно внимательно изучить приложение к свидетельству на знак. Там указаны все классы товаров или услуг, для которых знак был зарегистрирован. Эти данные можно проверить и через Роспатент.
Коммерческое использование
Нарушением считается только ситуация, когда третье лицо получает выгоду, используя чужой зарегистрированный знак. Например, изготовление товара «для себя» по копии чужой модели не является нарушением, а вот продажа таких изделий — да.
Как подать иск о незаконном использовании товарного знака
Чтобы обратиться в суд, нужно подготовить доказательства нарушения и собрать обязательный пакет документов.
Что потребуется:
Свидетельство на знак и подтверждение исключительных прав.
Доказательства нарушения: скриншоты, фото, материалы рекламы, образцы продукции — лучше заверенные нотариально.
Документы о финансовых потерях: снижение продаж, данные бухгалтерии, расчёты упущенной выгоды.
Досудебная претензия, направленная нарушителю.
Основные этапы защиты прав:
Правовая экспертиза ситуации.
Подготовка исковых требований.
Выбор суда — арбитраж или суд общей юрисдикции.
Участие в судебном процессе.
Работа юриста на этом этапе сильно повышает шансы на успех — дело требует аккуратности и грамотной доказательной базы.
Ответственность за незаконное использование товарного знака
1. Изъятие и уничтожение контрафакта
Суд может обязать нарушителя изъять и уничтожить продукцию, а также все сопроводительные материалы: визитки, баннеры, упаковки и т. д. В отдельных случаях — даже оборудование, если оно использовалось для производства контрафакта.
2. Взыскание финансовых потерь
Правообладатель может требовать компенсацию упущенной выгоды или подать иск о возмещении ущерба — например, за потерю части выручки.
3. Компенсация вместо убытков
Владелец ТЗ может потребовать фиксированную компенсацию. Закон предлагает три варианта:
от 10 000 до 10 000 000 рублей;
в двукратном размере стоимости контрафактной продукции;
в двукратном размере стоимости права использования знака.
Суд выбирает размер выплаты, но не может менять выбранный истцом способ расчёта.
4. Ликвидация компании или ИП
Если нарушение серьёзное или неоднократное, прокурор может потребовать ликвидации фирмы. Пример: дело в Ростове-на-Дону, где предпринимателя ликвидировали за распространение контрафактных DVD-дисков.
5. Административные штрафы
Штрафы:
для юрлиц — 50 000–200 000 ₽;
для руководителей — 10 000–50 000 ₽;
при доказанном коммерческом использовании — до 5-кратной стоимости контрафакта.
Дополнительно штрафуют за недобросовестную конкуренцию и незаконное использование товарного знака в рекламе.
6. Уголовная ответственность
Назначается, если ущерб крупный (от 250 000 ₽) или нарушение повторяется. Возможные санкции:
штраф до 300 000 ₽;
лишение свободы до 2 лет;
если действовала группа лиц — штраф до 1 млн ₽ и срок до 6 лет.
Частые вопросы
Когда стоит подавать иск?
Если вы заметили:
появление схожей продукции, вызывающей путаницу у покупателей;
жалобы клиентов на товары, которые вы не выпускаете;
использование вашего знака в рекламе конкурента;
искажение репутации в СМИ из-за упоминаний вашего обозначения в чужом контексте.
Какие законы защищают товарные знаки?
Основные документы:
Гражданский кодекс РФ;
Парижская конвенция;
Мадридское соглашение.
Как рассчитать компенсацию?
Суд учитывает известность знака, длительность нарушения, доказанную вину нарушителя, понесённый ущерб и другие обстоятельства. Максимальные суммы назначаются редко — чаще компенсация привязывается к реальному ущербу и справедливости.
Хотите глубже разбираться в защите брендов и узнавать о важных изменениях в практике? Загляните в наш блог на Клерк — мы публикуем только проверенную и полезную информацию.
