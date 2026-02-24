ОК БСН моб 3500
Вера Гудзовская
Бухгалтеры

🔥Угадай, что о Бухгалтерах — правда, а что — ложь?

Часто слышу фразы: — «Мне только отчёты, больше ничего не надо» — «В 1С же всё автоматически» — «Пару кнопок нажать — и готово»

Вы Серьёзно? В это кто-то реально верит?

Ловите 12 утверждений относительно бухгалтеров.

Пишите в комментариях, какие ложь, а какие правда.)

😁Правильные ответы — когда наберём 100+ комментариев

1. Бухгалтером можно стать после пары курсов.

2. Бухгалтер — это оператор по вводу данных.

3. 1С всё делает сама — нужно только нажать кнопку.

4. Бухгалтер проверяет программу и начисляет налоги.

5. Бухгалтер работает только с теми документами, которые ему принесли.

6. Если не поставить задачу, бухгалтер будет сидеть без дела.

7. Главная задача бухгалтера — отправить отчёт.

8. Бухгалтер обязан следить за изменениями в законах.

9. Бухгалтер влияет на сумму налогов.

10. Между отчётами бухгалтер отдыхает.

11. Чем меньше компания, тем проще бухгалтеру.

12. Бухгалтер работает под давлением собственников, сотрудников, банка и налоговой.

Ну что?

Где правда, а где ложь?

Пишите в комментариях👇

Главный бухгалтер в ООО

4 подписчика9 постов

