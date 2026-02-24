🔥Угадай, что о Бухгалтерах — правда, а что — ложь?
Вы Серьёзно? В это кто-то реально верит?
Ловите 12 утверждений относительно бухгалтеров.
Пишите в комментариях, какие ложь, а какие правда.)
😁Правильные ответы — когда наберём 100+ комментариев
1. Бухгалтером можно стать после пары курсов.
2. Бухгалтер — это оператор по вводу данных.
3. 1С всё делает сама — нужно только нажать кнопку.
4. Бухгалтер проверяет программу и начисляет налоги.
5. Бухгалтер работает только с теми документами, которые ему принесли.
6. Если не поставить задачу, бухгалтер будет сидеть без дела.
7. Главная задача бухгалтера — отправить отчёт.
8. Бухгалтер обязан следить за изменениями в законах.
9. Бухгалтер влияет на сумму налогов.
10. Между отчётами бухгалтер отдыхает.
11. Чем меньше компания, тем проще бухгалтеру.
12. Бухгалтер работает под давлением собственников, сотрудников, банка и налоговой.
Ну что?
Где правда, а где ложь?
Пишите в комментариях👇
