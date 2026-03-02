Маркировка спецодежды и БАДов: что изменится в учете с 1 марта 2026

С 1 марта 2026 года перечень товаров в «Честном знаке» расширяется за счет спецодежды, БАДов, ветпрепаратов и электроники. Для бухгалтера главное — успеть промаркировать складские остатки до 31 марта, иначе товар нельзя будет продать. Объясняем, как подготовиться к новым правилам и не потерять деньги компании. Кого коснутся новые правила?

С 1 марта 2026 года в системе «Честный знак» регистрируются четыре крупные группы:

Радиоэлектроника (№1954): Ноутбуки, смартфоны, светотехника (LED и УФ-лампы), розетки, выключатели, реле и микросхемы. Спецодежда (№2129): Вся рабочая форма и средства индивидуальной защиты, подлежащие маркировке. БАДы: Добавки на основе рыбьего жира и морских ферментов. Ветпрепараты (№1845): Инсектициды и микробиологические культуры для животных.

Критический срок для бухгалтера: март 2026

Главная новость, которую нельзя пропустить в отчетности, касается не новых поступлений, а старых остатков. Для товаров, которые уже закуплены и находятся на балансе, установлен жесткий лимит:

Что делать: Всю продукцию (БАДы и ветпрепараты), приобретенную до 28 февраля 2026 года, необходимо промаркировать до 31 марта 2026 года .

Риски учета: Если этого не сделать, товар нельзя будет продать. В бухгалтерском учете это грозит созданием резервов под обесценение или прямым списанием неликвида, если сроки будут упущены.

Есть и хорошая новость для производителей: продукция, выпущенная без маркировки до 1 марта 2026 года, может продаваться до истечения срока годности. Это правило работает и для ветпрепаратов. Данный нюанс важно отразить в первичной документации при приемке товара от поставщика.

Что делать с радиоэлектроникой?

Для техники и электроники действует пилотный (упрощенный) режим. Однако бухгалтеру и директору важно контролировать административные сроки:

На регистрацию в системе «Честный знак» дается 7 дней с момента первой операции с товаром.

На настройку бухгалтерского ПО и касс — 15 дней.

Это значит, что если вы закупите партию ноутбуков 2 марта, к 17 марта все программы уже должны корректно отражать маркировку, а касса — уметь пробивать коды.

Чек-лист бухгалтера на февраль 2026

Чтобы избежать санкций и потерь, рекомендуем заложить в рабочий план на начало 2026 года следующие пункты:

Инвентаризация склада: Проверьте наличие БАДов и ветпрепаратов, поступивших до 28.02.2026. Заказ кодов: Подайте заявку в «Честный знак» на маркировку остатков. Крайний прохождение этапа — 31.03.2026. Сверка с поставщиками: Запросите у контрагентов информацию о наличии кодов на спецодежду и электронику во входящих поставках. Обновление 1С: Проконтролируйте, чтобы программисты обновили конфигурацию для работы с новыми группами товаров.

Внедрение новых правил маркировки — это всегда зона ответственности не только коммерческого, но и бухгалтерского отдела. Своевременный учет остатков и контроль за сроками переходного периода сохранит деньги компании и убережет от проблем с налоговой.

https://t.me/Orlovakrasa