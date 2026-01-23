Я не программист — но сделал сайт, который привлек мне 20 клиентов в месяц

Всем привет! Это снова Дмитрий. После прошлой статьи про клиентов на аутсорсе меня спросили о том, как я вообще сделал свой сайт, если я бухгалтер, а не программист.

Вопрос логичный. Когда я сам уходил из найма, у меня было ровно то же ощущение — я умею вести учет, сдавать отчетность и общаться с ФНС, но вообще не понимаю, как себя продвигать и где брать клиентов.

Поэтому решил рассказать подробнее, как я делал свой сайт, и зачем вообще бухгалтеру или юристу на аутсорсе начинать именно с него. Усаживайтесь поудобнее, сейчас будет возможно сложная на первый взгляд информация.

👉 Если вы только вышли из найма и сидите в полной растерянности, с чего начать — начните с сайта. Серьезно. Не с визиток, рекламы в телеге или ютуб шортсов, а с нормальной страницы о себе.

Некоторые коллеги откладывают, думают, что это только для крупных экспертов. Нужно и дизайн красивый сделать, и технического специалиста нанять, но это не так. Для начала хватит простого сайта, как у меня.