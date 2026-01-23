Я не программист — но сделал сайт, который привлек мне 20 клиентов в месяц

Всем привет! Это снова Дмитрий. После прошлой статьи про клиентов на аутсорсе меня спросили о том, как я вообще сделал свой сайт, если я бухгалтер, а не программист.
Вопрос логичный. Когда я сам уходил из найма, у меня было ровно то же ощущение — я умею вести учет, сдавать отчетность и общаться с ФНС, но вообще не понимаю, как себя продвигать и где брать клиентов.
Поэтому решил рассказать подробнее, как я делал свой сайт, и зачем вообще бухгалтеру или юристу на аутсорсе начинать именно с него. Усаживайтесь поудобнее, сейчас будет возможно сложная на первый взгляд информация.
👉 Если вы только вышли из найма и сидите в полной растерянности, с чего начать — начните с сайта. Серьезно. Не с визиток, рекламы в телеге или ютуб шортсов, а с нормальной страницы о себе.
Некоторые коллеги откладывают, думают, что это только для крупных экспертов. Нужно и дизайн красивый сделать, и технического специалиста нанять, но это не так. Для начала хватит простого сайта, как у меня.
Как я собирал свой первый сайт
Сразу скажу: я не программист. Поэтому вариант «писать сайт с нуля» я даже не рассматривал. Мне нужно было простое решение — чтобы без кода, без технических заморочек и чтобы можно было собрать самому. В итоге выбрал Тильду.
Там всё работает как конструктор: выбираешь шаблон, меняешь тексты под себя — и сайт готов. Плюс есть готовые дизайны, так что не нужно ломать голову над визуальной частью.
📌 По шагам:
Зашел на Тильду, выбрал шаблон. Их там много, я взял самый простой — одностраничник.
На главной написал о себе: сколько лет в профессии, с какими системами налогообложения работаю, какие компании вел. Без воды, только факты.
Добавил блок с услугами и ценами. Клиенты это любят — сразу видно, чего ожидать.
Контакты вынес отдельно: телефон, почта, мессенджеры.
Прикрутил простую форму заявки — «Оставьте номер, перезвоню».
На всё ушел один вечер. Если вообще не хочется разбираться — это нормально. Можно найти фрилансера на бирже, за 5–10 тысяч рублей соберет такой же одностраничник. Свой опыт и услуги всё равно придется описывать самому, но техническую часть можно спокойно делегировать.
Тексты местами помогали дописать нейросети — просто чтобы было понятно и без корявых формулировок. После рабочего дня на это обычно уже не хватает сил.
Но тут важный момент, который я сам сначала недооценил. Просто сделать сайт — мало. Если его никто не видит в поиске, толку от него ноль, хоть идеальные формулировки напиши.
Что нужно, чтобы ваш сайт находили клиенты
Когда я обратился в «Умный Сервис», ребята сразу сказали: чтобы продвижение работало, нужна базовая SEO-оптимизация. Вот что должно быть:
Понятные заголовки
Заголовки страниц должны быть конкретными — не «Главная», а, например, «Бухгалтер на аутсорсе в Москве — услуги для ИП и ООО».
В Тильде заголовки делаются через H1, H2 и H3:
H1 обычно на главной,
H2 — для блоков внутри страницы.
Так поисковикам проще понять, о чем ваш сайт.
Заполненные страницы
Даже если у вас простой одностраничник, на нем должно быть понятно: кто вы, с кем работаете и какие задачи решаете. Достаточно нескольких четких блоков текста.
Когда страниц становится больше, каждую нужно заполнять подробно: услуги, цены, прошедшее обучение, кейсы. Информация должна быть полной, а не только в заголовках.
Видимость в поиске
Важно, чтобы сайт появлялся в поиске. Хотя бы в топ-100 по вашим запросам, чтобы клиенты могли вас найти.
Если с этим сложности — не страшно. Мне, например, ребята из сервиса подсказали, что подправить и как лучше заполнить эти H1, H2 и т.д. У них есть услуга, где они сами делают базовую оптимизацию. Я сначала пытался сам, потом плюнул и попросил их — сэкономил кучу времени.
Позже, когда немного разобрался в теме, добавил еще страницы: «Обо мне», «Услуги». Короче, всё причесал.
В дополнение
Может еще возникнуть вопрос веду ли я телеграм-канал. Пока нет — времени не хватает, уж больно сильно увлекся продвижением в интернете 😂. Для тех, кто тоже хочет разбираться в SEO, делюсь каналом, который мне помог.
Итак, если вы бухгалтер или юрист на аутсорсе и хотите, чтобы клиенты находили вас через Яндекс:
Сделайте сайт. Даже простой одностраничник подойдет для старта.
Добавьте ключевую информацию. Кто вы, какие услуги предоставляете, какие цены. Добавьте все, что считаете важным в вашей сфере. Например, награды или дипломы.
Настройте базовую SEO-оптимизацию. Можно сделать самостоятельно или с помощью специалистов.
Подключите продвижение. Это позволит сайту постепенно появляться в поиске и привлекать клиентов.
Напоминаю, что в этой статье я показал на цифрах, как мой сайт приносит мне по 20 клиентов в месяц. Полезно почитать, если еще не видели. Все вопросы буду ждать в комментариях, всегда открыт к диалогу с коллегами по цеху.
Всем сведенных балансов и адекватных клиентов 🙌
Начать дискуссию