Когда бизнесу пора менять подход к персоналу

Как это выглядит изнутри

Снаружи компания может выглядеть устойчиво. Команда на месте, процессы работают, показатели не проваливаются. Но внутри появляется постоянное напряжение. Руководители вынуждены держать все под личным контролем. Любое отклонение требует ручного вмешательства. Отпуск или увольнение одного человека неожиданно становится проблемой для всего отдела.

Сотрудники при этом чувствуют неопределенность. От них ждут гибкости, вовлеченности и инициативы, но не всегда дают понятные рамки и устойчивую систему. В итоге люди либо выгорают, либо начинают работать формально.