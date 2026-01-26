Почему заставлять работников подписать заявление на увольнение без даты — это плохая идея

Практика, при которой работника просят (а чаще — вынуждают) подписать заявление на увольнение «по собственному желанию» без даты, до сих пор встречается в компаниях. Обычно это объясняют «подстраховкой», «гибкостью» или «временными трудностями бизнеса».

На первый взгляд кажется, что работодатель получает удобный инструмент управления персоналом. На деле же — риски, конфликты и прямые нарушения закона.

Разберёмся, почему такая идея почти всегда оборачивается проблемами.