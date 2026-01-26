Почему заставлять работников подписать заявление на увольнение без даты — это плохая идея

Практика, при которой работника просят (а чаще — вынуждают) подписать заявление на увольнение «по собственному желанию» без даты, до сих пор встречается в компаниях. Обычно это объясняют «подстраховкой», «гибкостью» или «временными трудностями бизнеса».
На первый взгляд кажется, что работодатель получает удобный инструмент управления персоналом. На деле же — риски, конфликты и прямые нарушения закона.
Разберёмся, почему такая идея почти всегда оборачивается проблемами.
1. Это незаконно и легко оспаривается в суде
Заявление об увольнении без даты — прямое нарушение трудового законодательства. Увольнение «по собственному желанию» предполагает свободное волеизъявление работника, а не документ, подписанный под давлением и «на будущее».
Если дело дойдёт до суда, работодатель окажется в заведомо слабой позиции:
работник может заявить о принуждении;
отсутствие даты — очевидный формальный дефект;
бремя доказывания законности увольнения лежит на работодателе.
Судебная практика в таких случаях чаще всего встаёт на сторону работника: восстановление, компенсации, оплата вынужденного прогула.
2. Работник сразу начинает искать новую работу
Как только сотрудника заставляют подписать заявление «про запас», он понимает простую вещь:
в этой компании его будущее под вопросом.
Даже если увольнение не планировалось «прямо сейчас», доверие разрушено. В результате:
ценный специалист начинает активно искать новую работу;
вовлечённость и мотивация резко падают;
сотрудник работает «на минимуме», параллельно ходя на собеседования.
Ирония в том, что работодатель теряет человека не тогда, когда хотел, а тогда, когда сотрудник сам найдёт лучший вариант — зачастую в самый неудобный момент.
3. Атмосфера страха вместо лояльности
Подобная практика быстро становится известной внутри коллектива. Даже если заявления подписывают «тихо», сотрудники всё равно узнают.
Это приводит к:
росту тревожности;
недоверию к руководству и HR;
ощущению, что работника можно «убрать в любой момент».
В такой атмосфере невозможно построить:
долгосрочную мотивацию;
инициативность;
ответственное отношение к результату.
Люди начинают думать не о развитии бизнеса, а о собственном выживании.
4. Репутационные риски для работодателя
Сегодня информация распространяется быстро:
отзывы на сайтах работодателей;
профессиональные чаты;
соцсети и телеграм-каналы.
Истории о принуждении к подписанию заявлений без даты серьёзно портят HR-бренд. В итоге:
сложнее закрывать вакансии;
сильные кандидаты отказываются от офферов;
растёт текучка кадров.
Экономия на «удобных увольнениях» оборачивается дополнительными затратами на подбор и адаптацию персонала.
5. Есть законные альтернативы
Если у работодателя есть реальные проблемы с сотрудником или бизнесом, закон предлагает инструменты:
испытательный срок;
срочные трудовые договоры;
дисциплинарные взыскания;
увольнение по основаниям, предусмотренным ТК РФ;
соглашение сторон — добровольное и корректное.
Да, они требуют больше времени и грамотной работы с документами. Зато не создают правовых мин и конфликтов.
Вывод
Заявление на увольнение без даты — это не «страховка», а источник проблем.
Оно:
незаконно;
демотивирует сотрудников;
провоцирует текучку;
повышает судебные и репутационные риски.
В современных условиях выигрывают не те работодатели, кто держит персонал «на крючке», а те, кто строит отношения на прозрачности и доверии.
