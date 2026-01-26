8097 Премиум Ленд 21.01
Андрей Мильский
Увольнение
Почему заставлять работников подписать заявление на увольнение без даты — это плохая идея

Некоторые работодатели считают заявление на увольнение без даты удобным инструментом управления персоналом. На практике такая «подстраховка» приводит к потере доверия, росту текучки и серьёзным юридическим рискам. В статье разбираем, почему эта практика опасна и чем она может обернуться для бизнеса.

Практика, при которой работника просят (а чаще — вынуждают) подписать заявление на увольнение «по собственному желанию» без даты, до сих пор встречается в компаниях. Обычно это объясняют «подстраховкой», «гибкостью» или «временными трудностями бизнеса».
На первый взгляд кажется, что работодатель получает удобный инструмент управления персоналом. На деле же — риски, конфликты и прямые нарушения закона.

Разберёмся, почему такая идея почти всегда оборачивается проблемами.

1. Это незаконно и легко оспаривается в суде

Заявление об увольнении без даты — прямое нарушение трудового законодательства. Увольнение «по собственному желанию» предполагает свободное волеизъявление работника, а не документ, подписанный под давлением и «на будущее».

Если дело дойдёт до суда, работодатель окажется в заведомо слабой позиции:

  • работник может заявить о принуждении;

  • отсутствие даты — очевидный формальный дефект;

  • бремя доказывания законности увольнения лежит на работодателе.

Судебная практика в таких случаях чаще всего встаёт на сторону работника: восстановление, компенсации, оплата вынужденного прогула.

2. Работник сразу начинает искать новую работу

Как только сотрудника заставляют подписать заявление «про запас», он понимает простую вещь:
в этой компании его будущее под вопросом.

Даже если увольнение не планировалось «прямо сейчас», доверие разрушено. В результате:

  • ценный специалист начинает активно искать новую работу;

  • вовлечённость и мотивация резко падают;

  • сотрудник работает «на минимуме», параллельно ходя на собеседования.

Ирония в том, что работодатель теряет человека не тогда, когда хотел, а тогда, когда сотрудник сам найдёт лучший вариант — зачастую в самый неудобный момент.

3. Атмосфера страха вместо лояльности

Подобная практика быстро становится известной внутри коллектива. Даже если заявления подписывают «тихо», сотрудники всё равно узнают.

Это приводит к:

  • росту тревожности;

  • недоверию к руководству и HR;

  • ощущению, что работника можно «убрать в любой момент».

В такой атмосфере невозможно построить:

  • долгосрочную мотивацию;

  • инициативность;

  • ответственное отношение к результату.

Люди начинают думать не о развитии бизнеса, а о собственном выживании.

4. Репутационные риски для работодателя

Сегодня информация распространяется быстро:

  • отзывы на сайтах работодателей;

  • профессиональные чаты;

  • соцсети и телеграм-каналы.

Истории о принуждении к подписанию заявлений без даты серьёзно портят HR-бренд. В итоге:

  • сложнее закрывать вакансии;

  • сильные кандидаты отказываются от офферов;

  • растёт текучка кадров.

Экономия на «удобных увольнениях» оборачивается дополнительными затратами на подбор и адаптацию персонала.

5. Есть законные альтернативы

Если у работодателя есть реальные проблемы с сотрудником или бизнесом, закон предлагает инструменты:

  • испытательный срок;

  • срочные трудовые договоры;

  • дисциплинарные взыскания;

  • увольнение по основаниям, предусмотренным ТК РФ;

  • соглашение сторон — добровольное и корректное.

Да, они требуют больше времени и грамотной работы с документами. Зато не создают правовых мин и конфликтов.

Вывод

Заявление на увольнение без даты — это не «страховка», а источник проблем.
Оно:

  • незаконно;

  • демотивирует сотрудников;

  • провоцирует текучку;

  • повышает судебные и репутационные риски.

В современных условиях выигрывают не те работодатели, кто держит персонал «на крючке», а те, кто строит отношения на прозрачности и доверии.

Информации об авторе

Андрей Мильский

адвокат

2 подписчика8 постов

