Поставка без подписанного договора: как суды рассматривают отгрузку товара и взыскание оплаты

Поставка без договора: в чем суть проблемы

В хозяйственной практике нередко возникают ситуации, когда стороны фактически приступают к исполнению сделки до подписания договора. Чаще всего это происходит при поставке товара: коммерческие условия согласованы, счет выставлен, товар отгружен, но договор так и остается неподписанным.

Когда возникает спор об оплате, сторона-должник нередко ссылается на отсутствие договора, полагая, что это освобождает ее от обязательств. Однако судебная практика по таким делам сформирована достаточно однозначно.