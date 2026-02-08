Увольнение «по соглашению», которое суд признал принуждением. Как снизить риски оспаривания увольнения

Соглашение о расторжении трудового договора не всегда означает добровольный уход сотрудника. Суды все чаще признают такие увольнения принуждением, если работодатель создал давление или не оставил реального выбора. В статье разбираем, по каким признакам суды видят риск и как работодателю снизить вероятность оспаривания увольнения.

Увольнение по соглашению сторон долгое время считалось самым надежным способом расстаться с сотрудником. Для работодателя это выглядело как компромисс без рисков. Документ подписан, компенсация выплачена, формально все требования закона соблюдены. Но именно такие увольнения все чаще становятся предметом судебных споров.

Суды при рассмотрении таких дел исходят не из формы, а из сути. Их интересует не сам факт подписания соглашения, а то, как именно работник к этому соглашению пришел.

Почему соглашение перестает быть безопасным

В судебных спорах все чаще звучит один и тот же тезис. Подпись под документом сама по себе не означает добровольного волеизъявления. Если работник доказывает, что соглашение стало результатом давления со стороны работодателя, суды признают увольнение незаконным.

На практике давление редко выражается напрямую. Гораздо чаще оно выглядит как цепочка действий. Сначала разговор «по-хорошему», затем намеки на возможные проблемы, потом внезапные служебные проверки или разговоры о дисциплинарных взысканиях. В такой ситуации соглашение воспринимается работником не как выбор, а как единственный выход.

Как суды понимают принуждение

Суды оценивают не отдельные фразы и не один документ, а общую картину. Важны обстоятельства, при которых велись переговоры, поведение руководства, деловая переписка и события, предшествующие увольнению. Если до этого конфликтов не было, сотрудник стабильно работал и не планировал уход, а затем в короткий срок подписал соглашение, это вызывает вопросы.

Особое внимание уделяется тому, было ли у работника время подумать. Подписание соглашения в день его предложения или после жесткого разговора часто трактуется как признак давления, даже если компенсация выглядит разумной.

Судебная практика по данному вопросу

📌 1. Определение ВС РФ № 5-КГ25-113-К2 (22.09.2025)

В этой истории работник обратился в суд с иском о признании увольнения по соглашению сторон незаконным, поскольку документ был подписан без каких-либо материальных гарантий и под давлением работодателя. Работодатель оформил увольнение в тот же день, компенсаций работнику не предложил, а разговор состоялся в обстановке, которую работник воспринял как угрозу негативных последствий при отказе от соглашения. Суд первой инстанции признал увольнение незаконным. Апелляция и кассация сначала поддержали работодателя, но ВС РФ отменил их решения. Верховный Суд подчеркнул, что соглашение сторон требует добровольного и осознанного согласия сотрудника, а отсутствие компенсаций и признаки давления свидетельствуют о его вынужденности, что делает увольнение незаконным.

📌 2. Разъяснения Верховного Суда РФ о принуждении к увольнению (06.11.2025)

ВС РФ подтвердил, что увольнение по соглашению сторон возможно только при наличии добровольного волеизъявления обеих сторон. В конкретном деле сотрудник утверждал, что был психологически подчинён давлению: ему предложили согласиться на расторжение трудового договора без материальных гарантий и намекали на негативные последствия отказа. Апелляция и кассация изначально отказали работнику, но ВС РФ отменил их акты и восстановил решение суда первой инстанции, указав, что угроза негативных последствий, психологическое давление работодателя и отсутствие гарантий при отказе от подписания соглашения свидетельствуют о принуждении к увольнению.

Короткое пояснение. ВС РФ уже неоднократно указывает, что формальная подпись под соглашением не равна добровольному решению сотрудника. Если есть доказательства угроз, давления или беседы в условиях, где отказ воспринимается как невозможный, суд может признать соглашение сторон не отражающим свободное волеизъявление, а увольнение — незаконным.

Почему формальные аргументы не работают

В судах работодатели, как правило, ссылаются на очевидные вещи. Работник сам поставил подпись, условия были выгодными, никаких возражений в момент увольнения он не высказывал. Однако суды последовательно указывают, что молчание и согласие в условиях давления не равны добровольности.

Даже повышенная компенсация не всегда спасает ситуацию. Суды исходят из того, что деньги могут быть платой за согласие, но не доказательством свободного выбора.

Роль переписки и разговоров

Все чаще ключевыми доказательствами становятся не кадровые документы, а переписка и записи разговоров. Сообщения в мессенджерах, где обсуждаются «альтернативы» соглашению, письма с намеками на возможные последствия отказа или резкие формулировки руководства могут полностью изменить оценку ситуации судом.

В таких делах именно эмоциональный фон и тон общения нередко оказываются важнее текста самого соглашения.

Чем это заканчивается для работодателя

Если суд приходит к выводу, что соглашение было подписано под давлением, увольнение признается незаконным. Работника восстанавливают на работе, а работодателя обязывают выплатить средний заработок за весь период вынужденного прогула. К этому добавляются компенсации и судебные расходы, а иногда и повышенное внимание со стороны проверяющих органов.

Для бизнеса это означает не только финансовые потери, но и разрушение иллюзии, что соглашение сторон автоматически закрывает все риски.

Когда соглашение действительно работает

Суды признают увольнение законным в тех случаях, когда работодатель может показать спокойный и нейтральный ход переговоров. Если у работника было время подумать, не было резких шагов со стороны руководства, а переписка выглядит деловой и корректной, шансы на оспаривание минимальны.

Именно поэтому в современных трудовых спорах решающим становится не текст соглашения, а поведение сторон до и во время его подписания.