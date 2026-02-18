Юрист по лизингу: что делать при изъятии техники и долгах
1. Вступление. Когда техника уезжает, а долг остается
Просрочка; уведомление о расторжении; изъятие предмета лизинга; иск в арбитраж.
Для бизнеса это выглядит как каскадное обрушение обязательств.
Но юридически ситуация сложнее.
Изъятие техники не означает автоматическое согласие с расчетом задолженности.
Именно в этой точке подключается юрист по лизингу, который работает не с эмоциями, а с правовыми позициями судов, в первую очередь Верховного Суда РФ.
2. Нормативная база
Ключевые нормы:
• статьи 665–670 ГК РФ;
• общие положения об обязательствах;
• положения о неустойке и ее снижении;
• судебная практика, сформированная Верховным Судом Российской Федерации.
Особенность лизинга в том, что предмет лизинга принадлежит лизингодателю. Поэтому при расторжении договора он вправе требовать возврата имущества. Однако финансовые последствия такого расторжения оцениваются судами с учетом принципов разумности и соразмерности.
3. Позиция ВС РФ о расчетах после расторжения
В обзорах судебной практики ВС РФ неоднократно подчеркивал:
При досрочном расторжении договора необходимо определить итоговое сальдо взаимных обязательств;
Лизингодатель не вправе получать необоснованное обогащение;
При продаже изъятого имущества выручка должна учитываться при расчете задолженности;
Неустойка подлежит проверке на соразмерность последствиям нарушения.
Ключевая логика ВС РФ: лизинг не должен превращаться в механизм двойного взыскания, когда имущество возвращено, а долг рассчитывается так, как будто договор исполнялся до конца.
4. Изъятие без суда: что говорит практика
Если договором предусмотрено внесудебное изъятие, суды, как правило, признают его допустимым при соблюдении процедуры уведомления.
Однако ВС РФ обращает внимание:
• уведомление должно быть направлено надлежащим образом;
• у должника должна быть возможность устранить нарушение;
• расторжение не освобождает от корректного перерасчета.
Нарушение процедуры может стать основанием для оспаривания действий лизингодателя.
5. Продажа изъятой техники и рыночная цена
Отдельный блок споров связан с реализацией предмета лизинга.
Позиция ВС РФ сводится к следующему:
• имущество должно реализовываться разумно и добросовестно;
• цена продажи должна соответствовать рыночной;
• занижение стоимости не может ухудшать положение лизингополучателя;
• итоговый расчет подлежит проверке судом.
На практике именно здесь чаще всего удается уменьшить размер взыскиваемых сумм.
6. Неустойка и проценты
ВС РФ системно подтверждает право судов снижать неустойку при ее явной несоразмерности.
Особенно это актуально в лизинговых спорах, где одновременно начисляются:
• проценты за пользование финансированием;
• договорная неустойка;
• повышенные штрафные санкции;
• дополнительные комиссии.
Если совокупный объем санкций выходит за пределы компенсационной функции, суд вправе его скорректировать.
7. Ошибка бизнеса: считать долг «как в уведомлении»
Уведомление лизинговой компании не является окончательным расчетом.
Это позиция одной стороны.
Юрист по лизингу проверяет:
• корректность периода начисления;
• учет произведенных платежей;
• правильность расчета процентов;
• зачет выручки от продажи техники;
• обоснованность дополнительных расходов.
В ряде дел разница между заявленной и фактически подтвержденной суммой составляет десятки процентов.
8. Когда возможно сохранить технику
Даже при просрочке возможны:
• реструктуризация;
• изменение графика;
• заключение мирового соглашения;
• выкуп предмета лизинга на новых условиях.
ВС РФ в своих правовых позициях исходит из приоритета сохранения хозяйственного оборота, если стороны готовы к разумному компромиссу.
9. Практический алгоритм
Если техника уже изъята:
Запросить детальный расчет с расшифровкой;
Проверить соблюдение процедуры расторжения;
Проанализировать условия о неустойке;
Оценить рыночную стоимость техники;
Подготовить позицию для арбитражного суда.
Важно работать не только с договором, но и с судебной практикой по аналогичным ситуациям.
10. Итог для бизнеса
Изъятие техники это не финальная точка.
Это переход спора в юридическую плоскость.
Позиции Верховного Суда РФ дают предпринимателю инструменты для защиты:
• снижение санкций;
• корректировка расчетов;
• исключение необоснованного обогащения;
• перерасчет после реализации имущества.
Юрист по лизингу в такой ситуации нужен не для «затягивания процесса», а для выравнивания баланса сторон и минимизации финансовых потерь.
