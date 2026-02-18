Юрист по лизингу: что делать при изъятии техники и долгах

Юрист по лизингу при изъятии техники помогает проверить законность расторжения, корректность расчета долга и размер неустойки. В статье разбор позиций подходов судов, алгоритм защиты бизнеса и способы снизить финансовые потери при спорах с лизинговой компанией.

1. Вступление. Когда техника уезжает, а долг остается

Просрочка; уведомление о расторжении; изъятие предмета лизинга; иск в арбитраж.

Для бизнеса это выглядит как каскадное обрушение обязательств.

Но юридически ситуация сложнее.

Изъятие техники не означает автоматическое согласие с расчетом задолженности.

Именно в этой точке подключается юрист по лизингу, который работает не с эмоциями, а с правовыми позициями судов, в первую очередь Верховного Суда РФ.

2. Нормативная база

Ключевые нормы:

• статьи 665–670 ГК РФ;

• общие положения об обязательствах;

• положения о неустойке и ее снижении;

• судебная практика, сформированная Верховным Судом Российской Федерации.

Особенность лизинга в том, что предмет лизинга принадлежит лизингодателю. Поэтому при расторжении договора он вправе требовать возврата имущества. Однако финансовые последствия такого расторжения оцениваются судами с учетом принципов разумности и соразмерности.

3. Позиция ВС РФ о расчетах после расторжения

В обзорах судебной практики ВС РФ неоднократно подчеркивал:

При досрочном расторжении договора необходимо определить итоговое сальдо взаимных обязательств; Лизингодатель не вправе получать необоснованное обогащение; При продаже изъятого имущества выручка должна учитываться при расчете задолженности; Неустойка подлежит проверке на соразмерность последствиям нарушения.

Ключевая логика ВС РФ: лизинг не должен превращаться в механизм двойного взыскания, когда имущество возвращено, а долг рассчитывается так, как будто договор исполнялся до конца.

4. Изъятие без суда: что говорит практика

Если договором предусмотрено внесудебное изъятие, суды, как правило, признают его допустимым при соблюдении процедуры уведомления.

Однако ВС РФ обращает внимание:

• уведомление должно быть направлено надлежащим образом;

• у должника должна быть возможность устранить нарушение;

• расторжение не освобождает от корректного перерасчета.

Нарушение процедуры может стать основанием для оспаривания действий лизингодателя.

5. Продажа изъятой техники и рыночная цена

Отдельный блок споров связан с реализацией предмета лизинга.

Позиция ВС РФ сводится к следующему:

• имущество должно реализовываться разумно и добросовестно;

• цена продажи должна соответствовать рыночной;

• занижение стоимости не может ухудшать положение лизингополучателя;

• итоговый расчет подлежит проверке судом.

На практике именно здесь чаще всего удается уменьшить размер взыскиваемых сумм.

6. Неустойка и проценты

ВС РФ системно подтверждает право судов снижать неустойку при ее явной несоразмерности.

Особенно это актуально в лизинговых спорах, где одновременно начисляются:

• проценты за пользование финансированием;

• договорная неустойка;

• повышенные штрафные санкции;

• дополнительные комиссии.

Если совокупный объем санкций выходит за пределы компенсационной функции, суд вправе его скорректировать.

7. Ошибка бизнеса: считать долг «как в уведомлении»

Уведомление лизинговой компании не является окончательным расчетом.

Это позиция одной стороны.

Юрист по лизингу проверяет:

• корректность периода начисления;

• учет произведенных платежей;

• правильность расчета процентов;

• зачет выручки от продажи техники;

• обоснованность дополнительных расходов.

В ряде дел разница между заявленной и фактически подтвержденной суммой составляет десятки процентов.

8. Когда возможно сохранить технику

Даже при просрочке возможны:

• реструктуризация;

• изменение графика;

• заключение мирового соглашения;

• выкуп предмета лизинга на новых условиях.

ВС РФ в своих правовых позициях исходит из приоритета сохранения хозяйственного оборота, если стороны готовы к разумному компромиссу.

9. Практический алгоритм

Если техника уже изъята:

Запросить детальный расчет с расшифровкой; Проверить соблюдение процедуры расторжения; Проанализировать условия о неустойке; Оценить рыночную стоимость техники; Подготовить позицию для арбитражного суда.

Важно работать не только с договором, но и с судебной практикой по аналогичным ситуациям.

10. Итог для бизнеса

Изъятие техники это не финальная точка.

Это переход спора в юридическую плоскость.

Позиции Верховного Суда РФ дают предпринимателю инструменты для защиты:

• снижение санкций;

• корректировка расчетов;

• исключение необоснованного обогащения;

• перерасчет после реализации имущества.

Юрист по лизингу в такой ситуации нужен не для «затягивания процесса», а для выравнивания баланса сторон и минимизации финансовых потерь.