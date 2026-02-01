История денег. Государство Китай 🇨🇳 Часть II

Успех частных «летающих денег» не остался незамеченным. Государство династии Сун увидело в этой системе огромный потенциал и решило ее возглавить.

В начале XI века оно монополизировало выпуск бумажных денег, создав первый в мире государственный эмиссионный центр. Так родились официальные банкноты «цзяоцзы». Это был качественный скачок: из частного инструмента для переводов деньги стали универсальным платёжным средством.

Технологический апгрейд и защита

Государство подошло к делу основательно, внедрив целый комплекс защитных мер, многие принципы которого актуальны до сих пор:

1. Особенная бумага: Для прочности «цзяоцзы» печатали на бумаге из коры тутового дерева.

2. Сложная печать: Использовалась ксилография (печать с резных деревянных досок) с многоцветными элементами.

3. Статусная печать: Личные печати купцов заменили официальные государственные печати. Их чаще всего изготавливали из бронзы — самого долговечного и статусного материала, что сразу указывало на силу закона, стоящего за банкнотой.

Первая в истории банковская комиссия

Но у государственной монополии нашлась и обратная сторона — коммерческая выгода. Система работала просто: купец сдавал монеты в казну и получал «цзяоцзы». Однако при обратном обмене бумаги на медь с него брали комиссию в 3-10%.

По сути, это была первая в мире плата за конвертацию валюты или комиссия за снятие наличных. Купцы столкнулись с классической дилеммой: невероятное удобство бумажных денег имело свою цену. Это замедлило их распространение и стало ранним уроком финансовой грамотности: за доверие и удобство всегда приходится платить, а эмитент (в данном случае государство) всегда получает свою выгоду.

Таким образом, бумажные деньги прошли путь от частного ноу-хау до инструмента государственной финансовой политики, с самого начала установив правила, по которым живут современные финансовые системы: безопасность, доверие и комиссия за услуги.

На картинке: слева - клише, справа - первая денежная купюра «цзяоцзы».