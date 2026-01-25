8061 ОК НДС на УСН деск
🔴 Вебинар: Патент и УСН в 2026 году: новые правила, раздельный учет и оптимизация →
Сергей Петухов
Банки

Банки «закручивают гайки»: почему ваш бизнес может остаться контракта?

Вы слышали, что бизнес сталкивается с проблемами при получении банковских гарантий?

Ситуация накалилась к концу прошлого года: многим компаниям, особенно в строительстве и смежных отраслях, банки либо отказывают в гарантиях, либо ужесточают условия до невозможности.

В чём суть проблемы?

Резкий рост раскрытий
Банки массово выплачивают суммы по гарантиям из-за неисполнения контрактов. Как следствие - ужесточают правила выдачи.

Требуют полное обеспечение
Теперь часто нужен залог на всю сумму гарантии, что бьёт по ликвидности бизнеса.

Ставки взлетели
Если раньше средняя ставка была около 3%, то сейчас в коммерческих банках доходит до 8%. Даже банки с госучастием держат 4-5%.

Процесс растянулся
Рассмотрение заявок на крупные суммы (от 50 млн руб.) может идти месяцами, а срок на заключение контракта - 20 дней.

Итог:

Бизнес вынужден замораживать собственные деньги на счетах заказчиков, чтобы обеспечить контракты. Предприниматели блокируют десятки миллионов рублей своих средств.

Что говорят в банках?
Официально крупные игроки (Совкомбанк, Уралсиб, Дом.РФ, МСП Банк) сообщают о росте портфелей гарантий. Однако эксперты и представители бизнес-объединений подтверждают: получить гарантию стало значительно сложнее.

Вывод
Тренд на ужесточение - системный. Бизнесу, особенно работающему с госзаказом (44-ФЗ и 223-ФЗ), нужно готовить альтернативные варианты обеспечения и закладывать больше времени и ресурсов на получение гарантий.

А ваша компания сталкивалась с подобными сложностями? Поделитесь в комментариях

Источник: Ведомости.ру

Информации об авторе

Сергей Петухов

Сергей Петухов

Финансовый директор в ИП

37 подписчиков3 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

2
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    ужесточение по выдачи банковских гарантий случилось не сегодня. Проблема существует давно (уж с прошлого года - точно)

  • ОО
    Ольга Осина
    Главный бухгалтер

    весь прошлый год выполняли крупный коммерческий контракт, в аукционах не участвовали, поэтому не столкнулись. послушаю коллег, к чему готовиться.

ГлавнаяПремиум