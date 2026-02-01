💸 Сделайте, мы потом оплатим: как поставщику получить деньги за доп. работы

Ситуация классическая: вы исполняете контракт, а Заказчик просит выполнить работы, которых не было в ТЗ или смете. «Ну вы же понимаете, без этого объект не сдать. Делайте, мы допником оформим!».

Стоп. Прежде чем браться за инструмент, давайте разберемся, когда вы реально имеете право требовать увеличения цены контракта по 44-ФЗ, а когда это чистая благотворительность.

Согласно ст. 34 44-ФЗ, цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения. Однако есть исключения (ст. 95 44-ФЗ).

КОГДА МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ЦЕНУ?

1. Увеличение объема работ (ТРУ) не более чем на 10%.

(п. 1.2 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ)

Если Заказчику нужно больше товара или объема работ того же вида, что и в контракте.

Условие: Цена увеличивается пропорционально объему, но не более чем на 10% от начальной цены контракта.

Важно: Это право, а не обязанность Заказчика. Нужно согласие обеих сторон.

2. «Стройка» и непредвиденные работы

(п. 1.3 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ)

Актуально для контрактов на строительство, реконструкцию, кап. ремонт, снос объекта кап. строительства, сохранение культурного наследия.

Суть: Можно изменить объем и (или) виды работ, если в процессе исполнения выявилась потребность в работах, не предусмотренных сметой.

Лимит: Увеличение цены не более чем на 10%.

3. Существенное изменение обстоятельств (Стройка)

(п. 8 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ)

Для крупных строительных контрактов (от 1 года, цена от 100 млн руб.), если возникли независящие от сторон обстоятельства, делающие исполнение невозможным без изменения условий. Требуется решение Правительства/Субъекта РФ/Местной администрации. Здесь возможно увеличение цены до 30%.

ГЛАВНАЯ ОШИБКА ПОСТАВЩИКА

Многие думают: «Я сделаю работу, подпишу акт КС-2/КС-3, и они оплатят». Или надеются взыскать оплату через суд как «неосновательное обогащение» Заказчика.

Судебная практика неумолима:

Если вы выполнили доп. работы БЕЗ предварительно подписанного Дополнительного соглашения — суд откажет в оплате.

Верховный Суд РФ неоднократно указывал: выполнение работ без госконтракта (или доп. соглашения к нему) не порождает обязательств по их оплате. Исключение — только если работы были экстренными (спасение жизни, предотвращение аварии), и то это нужно доказать.

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПОСТАВЩИКА:

Получили просьбу о «допах»? Не начинайте работы.

Оцените, укладывается ли это в 10% от цены контракта.

Подготовьте смету на доп. работы.

ПОДПИШИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

Только после п. 4 приступайте к выполнению.

В госзакупках слова к делу не пришьешь. Нет бумаги — нет денег. Берегите свою маржу!