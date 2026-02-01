💸 Сделайте, мы потом оплатим: как поставщику получить деньги за доп. работы
Стоп. Прежде чем браться за инструмент, давайте разберемся, когда вы реально имеете право требовать увеличения цены контракта по 44-ФЗ, а когда это чистая благотворительность.
Согласно ст. 34 44-ФЗ, цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения. Однако есть исключения (ст. 95 44-ФЗ).
КОГДА МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ ЦЕНУ?
1. Увеличение объема работ (ТРУ) не более чем на 10%.
(п. 1.2 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ)
Если Заказчику нужно больше товара или объема работ того же вида, что и в контракте.
Условие: Цена увеличивается пропорционально объему, но не более чем на 10% от начальной цены контракта.
Важно: Это право, а не обязанность Заказчика. Нужно согласие обеих сторон.
2. «Стройка» и непредвиденные работы
(п. 1.3 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ)
Актуально для контрактов на строительство, реконструкцию, кап. ремонт, снос объекта кап. строительства, сохранение культурного наследия.
Суть: Можно изменить объем и (или) виды работ, если в процессе исполнения выявилась потребность в работах, не предусмотренных сметой.
Лимит: Увеличение цены не более чем на 10%.
3. Существенное изменение обстоятельств (Стройка)
(п. 8 ч. 1 ст. 95 44-ФЗ)
Для крупных строительных контрактов (от 1 года, цена от 100 млн руб.), если возникли независящие от сторон обстоятельства, делающие исполнение невозможным без изменения условий. Требуется решение Правительства/Субъекта РФ/Местной администрации. Здесь возможно увеличение цены до 30%.
ГЛАВНАЯ ОШИБКА ПОСТАВЩИКА
Многие думают: «Я сделаю работу, подпишу акт КС-2/КС-3, и они оплатят». Или надеются взыскать оплату через суд как «неосновательное обогащение» Заказчика.
Судебная практика неумолима:
Если вы выполнили доп. работы БЕЗ предварительно подписанного Дополнительного соглашения — суд откажет в оплате.
Верховный Суд РФ неоднократно указывал: выполнение работ без госконтракта (или доп. соглашения к нему) не порождает обязательств по их оплате. Исключение — только если работы были экстренными (спасение жизни, предотвращение аварии), и то это нужно доказать.
ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПОСТАВЩИКА:
Получили просьбу о «допах»? Не начинайте работы.
Оцените, укладывается ли это в 10% от цены контракта.
Подготовьте смету на доп. работы.
ПОДПИШИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.
Только после п. 4 приступайте к выполнению.
В госзакупках слова к делу не пришьешь. Нет бумаги — нет денег. Берегите свою маржу!
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию