8272 Общая моб
🔴 Вебинар: АУСН и маркетплейсы — 2026: точка боли. Проблемы и пути решения →
Сергей Петухов
Бухгалтеры

С 8 Марта, дорогие наши бухгалтеры! 🌸💐

Вы — те, кто ежедневно сводит не только дебет с кредитом, но и хаос с порядком! Вы держите баланс — и на работе, и в жизни.

Сегодня пусть цифры подождут, а формулы уступят место комплиментам. Желаем, чтобы в вашей жизни:

  • ✨ доходы всегда превышали расходы,

  • 💰 баланс счастья никогда не сходился к нулю,

  • 🌷 любовь начислялась без вычетов,

  • ☀️ а настроение было только в плюсе!

Спасибо за ваш труд, точность, терпение и невероятную выдержку. Вы — бесценны, и это не подлежит переоценке! 💛

С праздником! 🌹

Информации об авторе

Сергей Петухов

Сергей Петухов

Финансовый директор в ИП

222 подписчика24 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяАкция 1+3