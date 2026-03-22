Почему растущий бизнес разоряется быстрее стагнирующего: 4 денежных капкана

Звучит парадоксально, но именно на этапе активного роста компании чаще всего теряют всё. Не потому что рынок подвёл — потому что внутри не выстроена финансовая архитектура.

Сейчас, в 2026-м, это особенно актуально: ключевая ставка ЦБ остаётся на высоком уровне, стоимость заёмных денег бьёт по марже, а конкуренция за кадры раздувает фонд оплаты труда. Масштабироваться стало дороже, а ошибки — болезненнее.

Разберу четыре капкана, которые раз за разом губят амбициозные проекты

Капкан первый — «Мы дешевле, значит, нас выберут»

Классическая иллюзия новичка: занизить цену, чтобы отвоевать долю у крупных конкурентов. Логика кажется железной, но в нишах с тонкой маржой она убийственна.

Возьмём любую капиталоёмкую сферу — грузоперевозки, оптовую торговлю сырьём, промышленный сервис. Там разница в пару процентов уже решает, будет компания в плюсе или в минусе.

В 2025–2026 годах ситуация обострилась: выросшая себестоимость логистики, удорожание запчастей и комплектующих, инфляция издержек — всё это сузило коридор допустимых скидок до минимума. Демпинговать сегодня — значит буквально платить за право работать.

А клиент в итоге выбирает не самого дешёвого, а самого надёжного — того, кто быстро реагирует, закрывает задачу без сбоев, держит слово по срокам.

Устойчивое конкурентное преимущество — это сервис и скорость, а не ценовая гонка на дно.

Капкан второй — «Деньги придут, мы же растём»

Отсрочки платежей — норма почти в любой B2B-сфере. Но когда контрагент задерживает оплату хотя бы на неделю, запускается эффект домино: нечем платить поставщикам, буксуют зарплаты, срываются закупки.

И вот предприниматель бежит за кредитом. В 2026-м это особенно больно: при текущих ставках краткосрочный займ на «заткнуть дыру» превращается в долговую петлю за считаные месяцы. Договариваться с банком нужно было до пожара, а не во время него.

Что реально работает:

— Факторинг как постоянный инструмент, а не экстренная мера

— Страхование дебиторки до того, как она превратится в безнадёжную

— Кредитная линия, согласованная заранее, с фиксированными и понятными условиями

— Цифровые сервисы управления cash flow — их стало значительно больше, и они доступны даже микробизнесу

Финансовая подушка — это не роскошь. Это часть бизнес-модели.

Капкан третий — «Заработали — пора тратить»

Первая серьёзная прибыль окрыляет. Хочется расширить команду, поднять оклады, арендовать офис побольше. Проблема в том, что сегодняшняя выручка — не гарантия завтрашней.

На рынке труда 2026 года соблазн особенно велик: дефицит кадров давит, специалисты диктуют условия, и кажется логичным удерживать людей высокими окладами. Но повысили зарплаты на волне подъёма — попробуйте потом их снизить. Коллектив воспримет это как предательство, даже если цифры объективно не сходятся. Внутренний конфликт добьёт и без того шатающийся баланс.

Выход — привязывать доход сотрудников к конкретному результату. Сдельная система, KPI, бонусы за выполнение плана. Человек зарабатывает больше, когда приносит больше. Справедливо для обеих сторон.

И каждую статью расходов стоит пропускать через простой фильтр: какую отдачу это принесёт в следующем квартале? Если ответа нет — это не инвестиция, а дыра в бюджете.

Капкан четвёртый — «Выручка растёт, значит, всё хорошо»

Самое опасное заблуждение. Деньги крутятся, обороты впечатляют, а на расчётном счёте — пусто. Потому что выручка и прибыль — два разных мира.

За последние три года мы видели десятки показательных историй. Компании наращивали объёмы на заёмные средства, не считая реальную себестоимость каждого направления. В условиях высоких ставок 2024–2026 годов долговая нагрузка росла экспоненциально.

Финал закономерный: банкротства не из-за падения спроса, а из-за непонимания собственных цифр. Только за 2025 год число корпоративных банкротств в России заметно выросло — и большинство из них пришлось именно на «растущие» компании.

Каждый актив, каждое направление, каждый клиент должны проходить проверку: приносит прибыль или сжигает ресурсы? Если второе — резать без сантиментов.

Что делать уже сейчас:

- Считать юнит-экономику по каждому направлению — регулярно, а не «когда будет время»

- Подключить финансового консультанта — даже если команда из пяти человек

-Выстроить систему работы с дебиторкой до первого кризиса

-Использовать цифровые инструменты для управления денежным потоком — в 2026-м это уже не конкурентное преимущество, а базовая гигиена

- Масштабироваться только при уверенности в денежных потоках, а не на «ощущении роста»

Рост без финансовой дисциплины — это не развитие. Это разгон перед стеной.

Кто сталкивался с чем-то из перечисленного? Какой капкан оказался самым болезненным? Делитесь в комментариях.