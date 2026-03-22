Почему растущий бизнес разоряется быстрее стагнирующего: 4 денежных капкана
Звучит парадоксально, но именно на этапе активного роста компании чаще всего теряют всё. Не потому что рынок подвёл — потому что внутри не выстроена финансовая архитектура.
Сейчас, в 2026-м, это особенно актуально: ключевая ставка ЦБ остаётся на высоком уровне, стоимость заёмных денег бьёт по марже, а конкуренция за кадры раздувает фонд оплаты труда. Масштабироваться стало дороже, а ошибки — болезненнее.
Разберу четыре капкана, которые раз за разом губят амбициозные проекты
Капкан первый — «Мы дешевле, значит, нас выберут»
Классическая иллюзия новичка: занизить цену, чтобы отвоевать долю у крупных конкурентов. Логика кажется железной, но в нишах с тонкой маржой она убийственна.
Возьмём любую капиталоёмкую сферу — грузоперевозки, оптовую торговлю сырьём, промышленный сервис. Там разница в пару процентов уже решает, будет компания в плюсе или в минусе.
В 2025–2026 годах ситуация обострилась: выросшая себестоимость логистики, удорожание запчастей и комплектующих, инфляция издержек — всё это сузило коридор допустимых скидок до минимума. Демпинговать сегодня — значит буквально платить за право работать.
А клиент в итоге выбирает не самого дешёвого, а самого надёжного — того, кто быстро реагирует, закрывает задачу без сбоев, держит слово по срокам.
Устойчивое конкурентное преимущество — это сервис и скорость, а не ценовая гонка на дно.
Капкан второй — «Деньги придут, мы же растём»
Отсрочки платежей — норма почти в любой B2B-сфере. Но когда контрагент задерживает оплату хотя бы на неделю, запускается эффект домино: нечем платить поставщикам, буксуют зарплаты, срываются закупки.
И вот предприниматель бежит за кредитом. В 2026-м это особенно больно: при текущих ставках краткосрочный займ на «заткнуть дыру» превращается в долговую петлю за считаные месяцы. Договариваться с банком нужно было до пожара, а не во время него.
Что реально работает:
— Факторинг как постоянный инструмент, а не экстренная мера
— Страхование дебиторки до того, как она превратится в безнадёжную
— Кредитная линия, согласованная заранее, с фиксированными и понятными условиями
— Цифровые сервисы управления cash flow — их стало значительно больше, и они доступны даже микробизнесу
Финансовая подушка — это не роскошь. Это часть бизнес-модели.
Капкан третий — «Заработали — пора тратить»
Первая серьёзная прибыль окрыляет. Хочется расширить команду, поднять оклады, арендовать офис побольше. Проблема в том, что сегодняшняя выручка — не гарантия завтрашней.
На рынке труда 2026 года соблазн особенно велик: дефицит кадров давит, специалисты диктуют условия, и кажется логичным удерживать людей высокими окладами. Но повысили зарплаты на волне подъёма — попробуйте потом их снизить. Коллектив воспримет это как предательство, даже если цифры объективно не сходятся. Внутренний конфликт добьёт и без того шатающийся баланс.
Выход — привязывать доход сотрудников к конкретному результату. Сдельная система, KPI, бонусы за выполнение плана. Человек зарабатывает больше, когда приносит больше. Справедливо для обеих сторон.
И каждую статью расходов стоит пропускать через простой фильтр: какую отдачу это принесёт в следующем квартале? Если ответа нет — это не инвестиция, а дыра в бюджете.
Капкан четвёртый — «Выручка растёт, значит, всё хорошо»
Самое опасное заблуждение. Деньги крутятся, обороты впечатляют, а на расчётном счёте — пусто. Потому что выручка и прибыль — два разных мира.
За последние три года мы видели десятки показательных историй. Компании наращивали объёмы на заёмные средства, не считая реальную себестоимость каждого направления. В условиях высоких ставок 2024–2026 годов долговая нагрузка росла экспоненциально.
Финал закономерный: банкротства не из-за падения спроса, а из-за непонимания собственных цифр. Только за 2025 год число корпоративных банкротств в России заметно выросло — и большинство из них пришлось именно на «растущие» компании.
Каждый актив, каждое направление, каждый клиент должны проходить проверку: приносит прибыль или сжигает ресурсы? Если второе — резать без сантиментов.
Что делать уже сейчас:
- Считать юнит-экономику по каждому направлению — регулярно, а не «когда будет время»
- Подключить финансового консультанта — даже если команда из пяти человек
-Выстроить систему работы с дебиторкой до первого кризиса
-Использовать цифровые инструменты для управления денежным потоком — в 2026-м это уже не конкурентное преимущество, а базовая гигиена
- Масштабироваться только при уверенности в денежных потоках, а не на «ощущении роста»
Рост без финансовой дисциплины — это не развитие. Это разгон перед стеной.
Кто сталкивался с чем-то из перечисленного? Какой капкан оказался самым болезненным? Делитесь в комментариях.
А что, если добавить ещё один капкан: «Мы знаем, что делаем»? Сколько компаний уверены, что их интуиция безошибочна, и игнорируют анализ рынка, пока не окажутся на грани банкротства. Может, пора признать, что самоуверенность — это не стратегия, а билет в один конец?