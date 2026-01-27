ИТ-управление в МСБ: почему бизнес теряет контроль над технологиями и как его вернуть

За дверью с табличкой «ИТ-отдел» часто происходит процесс, который собственник оплачивает, но не до конца понимает. И если вы чувствуете лёгкое раздражение, когда системный администратор начинает объяснять причины сбоя на сложном техническом языке, знайте: это не ваша некомпетентность. Это классический разрыв связи между бизнесом и технологиями, который со временем превращается в серьёзный управленческий риск.
1. Проблема «чёрного ящика»
Часто ли вы ловите себя на мысли, что боитесь лишний раз вмешиваться в работу ИТ-отдела, чтобы «ничего не сломать»? Когда управление подменяется верой в незаменимого специалиста, бизнес становится заложником ситуации.
Это не всегда злой умысел сотрудника. Чаще это естественная защитная реакция системы: без чётких стандартов управления специалист вынужден строить инфраструктуру «под себя», интуитивно. В итоге вы не владеете своей цифровой средой в полной мере — вы зависите от памяти, присутствия и настроения конкретного человека.
2. Опыт аудитора: взгляд изнутри
Я в ИТ с 2003 года. Прошёл путь от помощника системного администратора до руководителя крупных инфраструктурных проектов. За 20 лет я провёл более 100 аудитов в компаниях разного масштаба. Я видел эту проблему с обеих сторон: и как технарь, создающий сложные системы, и как эксперт, который эти системы распутывает, когда бизнес заходит в тупик.
Практика показывает: большинство проблем в ИТ — это не сбои в «железе», а отсутствие прозрачной модели управления.
3. Системная ошибка: админ — не директор
Малый и средний бизнес часто совершает одну и ту же кадровую ошибку — путает техническую роль с управленческой.
Администратор может быть отличным инженером. Но роль ИТ-директора — это прежде всего про риски, бюджеты и бизнес-логику. Когда специалист без управленческой подготовки встаёт у руля, он продолжает управлять «железками», а не процессами. Да, бывают самородки, способные тянуть обе роли, но надёжная бизнес-система не должна строиться на исключениях.
4. Кейс из практики: цена «уникальности»
В одной компании инфраструктура считалась стабильной более семи лет. Всё держалось на одном человеке, который знал каждый нюанс настроек. Когда он внезапно уволился, выяснилось: документации нет, пароли записаны фрагментарно, логика резервного копирования понятна только ему.
При этом у него был коллега, которого, как оказалось, просто не подпускали к ключевым системам. Бизнес фактически простоял три дня, пока внешние специалисты «вскрывали» инфраструктуру. Убытки от простоя в десятки раз превысили годовой бюджет этого подразделения.
5. Ловушка «старого друга»
У многих есть проверенный «Василий», который с вами десять лет. Вы ему доверяете — и это ценно. Но ИТ-специалист, годами работающий в одной закрытой среде, часто попадает в зону комфорта. Его девизом становится «не трогай то, что работает».
В результате глаз замыливается, а инфраструктура превращается в музей технологий десятилетней давности. При этом новые решения нередко оказываются удобнее и полезнее для бизнеса. Лояльность к сотруднику не должна превращаться в налог на развитие всей компании.
6. 1С и технологическое рабство
Отдельная зона неконтролируемых расходов — взаимодействие с программистами 1С. Вам годами выставляют счета за «часы» и «доработки», но никто не может внятно объяснить, почему это так долго и дорого. Часто управление этим процессом перекладывают на главного бухгалтера, который физически не может оценить качество кода.
Так рождаются уникальные системы-монстры. Они написаны давно, на «костылях», стандартные обновления на них не встают, а новые специалисты разводят руками. Вы платите пожизненную ренту за обслуживание системы, которая не развивает бизнес, а тормозит его.
7. Ловушка «денег нет»
На любом аудите я слышу от ИТ-специалистов одну и ту же жалобу: «Я просил деньги на новый сервер, но мне сказали — не сейчас». А «не сейчас» в бизнесе часто означает «никогда».
Здесь собственник нередко испытывает чувство вины. Но проблема обычно в другом:
Админ просит «железку», а не решение. Бизнесу не нужен сервер за 500 тысяч. Бизнесу нужно, чтобы 1С не падала в отчётный период. Если специалист не может перевести техническую потребность на язык финансовых рисков, собственник логично выбирает вложения в маркетинг.
Отсутствие планирования. Когда расходы возникают внезапно, в формате «дай денег, а то всё рухнет», — это не управление, а тушение пожаров.
ИТ как центр затрат. При отсутствии прозрачности любая покупка воспринимается как чёрная дыра.
ИТ-нигилизм предлагает другой путь: не просить деньги в момент кризиса, а защищать бюджет развития. Если специалист не может объяснить, сколько компания потеряет при отказе сервера, — он не управленец. А если собственник не хочет слышать о рисках — он теряет контроль над ситуацией.
8. Решение: инфраструктура на 80% идентична
Главный тезис ИТ-нигилизма прост: не нужно изобретать велосипед. Инфраструктура любого бизнеса на 80% состоит из стандартных блоков — почта, доступы, 1С, информационная безопасность. Для контроля не нужно становиться технарём. Нужно внедрить проверенные механизмы:
Сервисный подход (ITIL). Относиться к ИТ как к набору услуг с понятной ценой и качеством.
SLA. Договориться о конкретном времени восстановления систем. Бэкап — это не просто наличие копии, а гарантированное время запуска после сбоя.
Учёт активов. Всё, за что платит бизнес, должно быть задокументировано и принадлежать компании, а не храниться в голове специалиста.
Три вопроса для проверки вашего ИТ
Где я могу увидеть актуальную карту сети и список доступов прямо сейчас?
Если ответ «всё в работе» или «я и так всё знаю» — документации нет, а ключи от бизнеса в одних руках.
Сколько времени занимает восстановление систем и соответствует ли это допустимому простою бизнеса?
Ответ «бэкапы делаются» — не ответ. Бэкап без тестового восстановления — иллюзия безопасности.
Почему наши доработки 1С делают систему уникальной и сможем ли мы обновиться через год?
Каждая уникальная строчка кода в стандартных процессах — это налог на ваше будущее развитие.
Управление ИТ — не магия. Это такой же прагматичный процесс, как управление финансами или логистикой. Первый шаг к управляемости — не смена технологий, а фиксация ответственности, регламентов и рисков.
