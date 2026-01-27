ИТ-управление в МСБ: почему бизнес теряет контроль над технологиями и как его вернуть

1. Проблема «чёрного ящика»

Часто ли вы ловите себя на мысли, что боитесь лишний раз вмешиваться в работу ИТ-отдела, чтобы «ничего не сломать»? Когда управление подменяется верой в незаменимого специалиста, бизнес становится заложником ситуации.

Это не всегда злой умысел сотрудника. Чаще это естественная защитная реакция системы: без чётких стандартов управления специалист вынужден строить инфраструктуру «под себя», интуитивно. В итоге вы не владеете своей цифровой средой в полной мере — вы зависите от памяти, присутствия и настроения конкретного человека.