Бухгалтер отвечает за все: сколько это стоит компании и кто виноват

Собирательная сцена, которую я видел в разных компаниях с точностью до реплик.
Понедельник, планёрка. Клиент не оплатил счёт, потому что в договоре стояла старая цена. Накладная на возврат потерялась где-то между складом и курьером. Новому сотруднику не оформили пропуск, он второй день сидит на ресепшене.
Директор поднимает глаза:
А бухгалтер почему не проконтролировал?
Бухгалтер молчит. Цену в договор вписывал менеджер. Накладную терял курьер. Пропуска делает охрана. Ни одна из трёх задач не была его. Но вопрос задали ему, и он его принял. Как принимал все предыдущие.
Здесь интересен не поиск виноватого, а механизм. Как чужая работа течёт к одному человеку, почему директору это выгодно, почему бухгалтер не всегда хочет отдать лишнее обратно и сколько компания платит за эту удобную ошибку. Разбираю для собственника. Не для бухгалтера - он про свою часть и так всё знает.
Как бухгалтер становится «человеком на всё»
Ответственность в компании ведёт себя как вода: течёт туда, где её не отталкивают. Бухгалтер - единственный человек, который не может её оттолкнуть, потому что у него одного есть внешний срок с внешним штрафом.
У менеджера задача «отправить закрывающие» может лежать три недели, и ничего не произойдёт. У кладовщика накладная может потеряться, и ничего не произойдёт. У бухгалтера есть дата сдачи отчётности, и если документов к ней нет, произойдёт требование из налоговой. На его имя.
Поэтому он единственный, кто доводит. Идёт к менеджеру, звонит курьеру, сам печатает пропуск, потому что «быстрее сделать, чем объяснять». Компания это замечает - и делает ровно тот вывод, который напрашивается: этот человек надёжный, ему можно отдать ещё.
Через год у бухгалтера в руках договоры (он же смотрит реквизиты), кадры (он же считает зарплату), воинский учёт (он же ведёт личные дела), офис (он же заказывает воду, потому что ему приходят счета). Главбух Елена Балаклицкая описывает это на Клерке как норму: «В небольших организациях главный бухгалтер часто занимается не только учетом и отчетностью, но также ведет кадровый, воинский учет, отвечает за косвенно связанные с учетом задачи - маркировку, кассу и т.д.»
Никто не принимал решения нагрузить одного человека пятью ролями. Каждый отдельный шаг был мелким и разумным. Проблема сложилась из мелких разумных шагов.
Что бухгалтер должен по закону, а что ему просто отдали
Закон описывает функцию бухгалтера намного уже, чем практика малого бизнеса. Всё, что сверх, по Трудовому кодексу требует письменного согласия и доплаты. Обычно нет ни того, ни другого.
Сначала отделим работу бухгалтера от работы, которую к нему просто прибило течением.
Есть в 402-ФЗ и профстандарте «Бухгалтер»
Нет ни в законе, ни в профстандарте
ведение учёта, приём первички, регистры
юридическая проверка договоров
бухгалтерская и налоговая отчётность
кадровое делопроизводство и воинский учёт
внутренний контроль учёта
закупка канцелярии, вода, пропуска
финансовый анализ, бюджеты, денежные потоки
розыск чужих потерянных документов
хранение документов учёта
исправление ошибок менеджеров в счетах
Правая колонка не запрещена. Но у неё есть цена и бумага. Статья 60.2 ТК РФ разрешает поручить дополнительную работу только «с письменного согласия работника» и «за дополнительную оплату». Статья 151: при расширении зоны обслуживания «работнику производится доплата».
Спросите себя честно: есть ли в компании бумага, где бухгалтер письменно согласился вести кадры и получил за это отдельную сумму? В компаниях, которые я видел, такой бумаги обычно не было. Есть должностная инструкция с фразой «выполняет отдельные поручения руководителя», и в эту фразу за годы провалилось всё.
И ещё одна деталь, которую собственники обычно не знают. Статья 7 402-ФЗ начинается так: «Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем экономического субъекта». Организует руководитель. Бухгалтер ведёт. А в примечании 1.1 к статье 15.11 КоАП прямо сказано: за искажение показателей отчётности бухгалтера не наказывают, если оно возникло из-за первички, которую другие люди составили неправильно или не передали вовремя.
То есть закон знает, что бухгалтер не отвечает за чужие документы. Компания об этом обычно забывает.
Почему собственник прав
У собственника малого бизнеса нет денег на юриста, кадровика и офис-менеджера. Бухгалтер - единственная точка надёжности, и нагрузить её экономически логично.
Я не буду изображать директора самодуром. Его логика работает.
Представим компанию на сорок человек. Юрист на полную ставку не нужен - договоров десять в месяц. Кадровик не нужен - три приёма и два увольнения в квартал. Отдельная ставка офис-менеджера ради воды и картриджей - расточительство. А бухгалтер уже есть, он уже разбирается в документах, он уже всё доводит до конца.
Отдать ему кажется бесплатным. Нанять кого-то ещё - деньги. В управленческой картинке выбор очевиден, пока никто не считает часы главбуха и риск его ухода.
К тому же собственник видит результат: договоры подписаны, зарплата посчитана, налоговая молчит. Раз работает, зачем трогать. Он не видит только одного: сколько часов основной работы это съедает и что произойдёт в день, когда этот человек не выйдет.
Почему бухгалтер тоже прав, и в чём его интерес
Бухгалтер берёт чужое не только потому, что его заставили. Позиция «без меня всё встанет» даёт статус, защиту от увольнения и право говорить с директором на равных. Отказаться от этого капитала трудно.
Теперь про вторую сторону, и это будет менее приятно.
Бухгалтер, который тянет несколько ролей, обычно жалуется. Искренне. Но если предложить ему отдать кадры отдельному человеку, реакция часто неожиданная: «А кто будет проверять? Там же всё связано с зарплатой». Отдать договоры юристу: «Он не увидит налоговые последствия». Отдать закупки: «Мне же потом эти счета проводить».
Каждое возражение по-своему верно. И каждое защищает одно и то же: положение человека, через которого проходит всё. Пока это так, его нельзя уволить, нельзя не повысить, нельзя не выслушать. Это единственная гарантия, которую он контролирует сам.
Я не считаю это злым умыслом. Человек, который годами затыкал чужие дыры, имеет право на что-то взамен. Но собственнику надо видеть механизм: перегруз выгоден двоим, и второй сидит в бухгалтерии. Поэтому «бухгалтер, научитесь говорить нет» - совет, который не работает. Отказ забирает у него единственную защиту, которую он сам себе построил.
Сколько это стоит: считаем час главбуха на чужой работе
Час главбуха обходится компании примерно в 1 100 рублей. Два часа в день на чужие задачи - больше полумиллиона в год. Это цена задач, у которых нет хозяина.
Цифры оценочные, подставьте свои - порядок не изменится.
Возьмём условный оклад главбуха 120 000 ₽ до НДФЛ (средняя по стране по данным агрегаторов вакансий - около 109 000, в Москве - около 175 000). Взносы считаю по пониженному тарифу для МСП: 30% в пределах полутора МРОТ, 15% сверх; с 2026 года он положен не всем, на общем тарифе будет дороже. Плюс рабочее место, лицензии, ЭДО - около 10 000 ₽ в месяц. Итого около 1,85 млн ₽ в год. Рабочих часов по производственному календарю 2026 года - 1 972, после отпуска и больничных остаётся примерно 1 700. Час стоит около 1 100 ₽. В Москве при окладе 175 000 - около 1 550 ₽.
Теперь сколько часов уходит на чужое. Я просил бухгалтеров вести журнал, о нём ниже. Типичный день в компаниях на 30-50 человек из тех журналов: полчаса на розыск первички у менеджеров, полчаса на кадровые вопросы, двадцать минут на «посмотри договор», ещё столько же на хозяйственные мелочи. Полтора-два часа. В отчётный период меньше, потому что некогда, и тогда чужие задачи просто лежат.
Два часа × 247 рабочих дней × 1 100 ₽ = около 540 000 ₽ в год.
Это половина ставки квалифицированного специалиста, потраченная на работу, для которой квалификация не нужна. Тот же час на закрытии месяца или проверке контрагента стоил бы столько же, но снижал бы риск пени, доначислений и сделки с мусорным поставщиком.
Но прямые деньги - меньшая часть. Дальше идут косвенные.
Ошибки от перегруза. Исследование канала «Бухгалтер в плюсе» на 234 участниках: доля бухгалтеров в высокой и критической стадии выгорания за год выросла с 65,4% до 78%, у 67% выгорание усилилось при повторном замере. Выборка небольшая и самоотобранная, поэтому цифры я привожу как ориентир, не как норму. Но направление понятное: у человека, который считает налоги в перерывах между пропусками и накладными, риск ошибки выше. Штраф по 15.11 КоАП - от 5 до 10 тысяч на должностное лицо. Пени и доначисления - на компанию.
Деньги выше - только видимая часть. Дороже обходится день, когда этот человек уходит.
Что происходит в день, когда он уходит
Закон требует хранить и передавать документы учёта. Всё остальное, что этот человек держал в голове, законом не описано и не передаётся. Компания узнаёт, чем он занимался, в первую неделю без него.
Статья 29 402-ФЗ говорит про хранение документов учёта и их передачу при смене руководителя. Порядок передачи дел при увольнении главбуха законом прямо не описан, а в судебной практике за сохранность и передачу документов отвечает руководитель, а не бухгалтер. Акт передачи дел обычно есть: базы, ключи подписи, отчётность, незакрытые требования.
В акте нет другого. Где лежат оригиналы договоров за прошлый год. Кому из сотрудников обещали пересмотреть оклад с сентября. У какого поставщика воды скидка по устной договорённости. Кто из менеджеров отдаёт первичку только с третьего напоминания. Всё это было работой. Она не принадлежала компании, компания брала её взаймы у одного человека каждый день.
Типовой случай, собранный из нескольких историй: после ухода главбуха выясняется, что она же вела воинский учёт. Никто об этом не знал, потому что никто не спрашивал. Новый бухгалтер отвечает: «Это не моя работа», и по закону права. Только военкомату эта позиция неинтересна, для него отсутствие ответственного - проблема компании.
Свердловский областной суд в конце 2023 года разбирал спор, где новый главбух написала директору, что дела ей не передали и сверка не проведена. Суд ответил, что приказ о передаче дел и служебная записка сами по себе не доказывают, что документов не было. Перевожу: без подробного перечня в акте потом будет трудно доказать, что чего-то не хватало. И компании, и бухгалтеру.
Компания называла это надёжностью. Счёт за неё пришёл в день увольнения, и оплатить его пришлось целиком.
Тест на одну неделю: журнал чужих задач
Попросите бухгалтера неделю записывать каждую задачу, которая не относится к учёту и отчётности. Три колонки: что, от кого, сколько минут. Через неделю у вас будут данные вместо ощущений.
Не нужно ни системы, ни регламента. Лист бумаги или вкладка в таблице.
Что попросить записывать: любое обращение, которое не про учёт и отчётность. «Посмотри договор». «Заведи нового в табель». «Где накладная по возврату». «Закажи картриджи». «Позвони поставщику, они не отвечают на мои письма».
Что важно: записывать от кого. Не для наказания, для картины. Обычно через неделю видно, что большая часть чужих задач приходит от двух-трёх человек, и среди них почти всегда отдел продаж и сам директор.
Оговорюсь честно: тест неудобен обеим сторонам. Директору неловко просить, звучит как контроль. Бухгалтеру невыгодно показывать, потому что после журнала часть задач у него заберут, а с ними и часть положения. Поэтому объяснить надо прямо: журнал нужен, чтобы понять, за что компания платит, а не чтобы кого-то наказать.
Если бухгалтер отказывается вести журнал - это тоже результат теста.
Куда девать чужие задачи: три варианта, у каждого цена
С каждой строкой журнала можно сделать три вещи: вернуть хозяину, оформить бухгалтеру за доплату или нанять отдельного человека. Четвёртый вариант «оставить как есть» тоже есть, и он уже стоит полмиллиона в год.
Вернуть хозяину. Первичка от менеджеров - задача менеджеров. Правило вроде «документы по сделке существуют, только если они в системе до пятого числа; иначе сделка в этом месяце не закрыта, и премия по ней тоже» стоит ноль рублей. Держится оно первые месяцы на воле директора, потому что будут «ну это же срочно» и один счёт, проведённый в обход, отменяет правило навсегда. Про то, как ожидание документов превращается в просрочку и кто за неё отвечает, я писал в статье «Штраф выпишут бухгалтеру, а менеджер даже не узнает» - там механика та же.
Оформить. Если кадры ведёт бухгалтер и это всех устраивает, сделайте это честно: письменное соглашение по статье 60.2 ТК, объём, срок, доплата. Тогда у компании появляется два важных свойства. Первое: задача имеет цену, и её можно сравнить с ценой кадровика на полставки. Второе: задача перестаёт быть «отдельным поручением» и становится обязанностью, которую можно передать при увольнении, потому что она описана.
Нанять или отдать наружу. Если журнал показал 15 часов в неделю на кадры и хозяйство, это больше трети ставки. Помощник на 60 тысяч обойдётся примерно в 1 млн в год с налогами и рабочим местом (как считать полную стоимость сотрудника, я разбирал в «Седьмом сотруднике»). Дорого? Сравните с полумиллионом, который уже тратится, плюс ошибки, плюс цена ухода. Часто дешевле аутсорсинг кадрового делопроизводства, но цена зависит от объёма, и её надо запрашивать под свою компанию.
В любом из трёх вариантов у задачи появляется хозяин, у хозяина - срок, у срока - последствие. Без этого остаётся только надежда, что хороший человек опять всё дотащит.
Два предложения на прощание
Бухгалтер отвечает за всё не потому, что он такой, и не потому, что директор плохой. В компании просто нет другого места, где ответственность останавливается.
Пока это так, любая задача, у которой нет хозяина, найдёт его сама. И это всегда будет один и тот же человек.
Про такие механики - куда стекается работа без хозяина и почему правила обычно сильнее героизма - пишу в канале «ИТ-нигилист». Там чаще и короче.
Источники
Федеральный закон 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ст. 7 и ст. 29
Профстандарт «Бухгалтер», приказ Минтруда № 103н от 21.02.2019
Подборка судебной практики по передаче документов при увольнении главбуха, в т.ч. апелляционное определение Свердловского облсуда № 33-19262/2023
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