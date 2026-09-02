Бухгалтер отвечает за все: сколько это стоит компании и кто виноват

Как бухгалтер становится «человеком на всё»

Ответственность в компании ведёт себя как вода: течёт туда, где её не отталкивают. Бухгалтер - единственный человек, который не может её оттолкнуть, потому что у него одного есть внешний срок с внешним штрафом.

У менеджера задача «отправить закрывающие» может лежать три недели, и ничего не произойдёт. У кладовщика накладная может потеряться, и ничего не произойдёт. У бухгалтера есть дата сдачи отчётности, и если документов к ней нет, произойдёт требование из налоговой. На его имя.

Поэтому он единственный, кто доводит. Идёт к менеджеру, звонит курьеру, сам печатает пропуск, потому что «быстрее сделать, чем объяснять». Компания это замечает - и делает ровно тот вывод, который напрашивается: этот человек надёжный, ему можно отдать ещё.

Через год у бухгалтера в руках договоры (он же смотрит реквизиты), кадры (он же считает зарплату), воинский учёт (он же ведёт личные дела), офис (он же заказывает воду, потому что ему приходят счета). Главбух Елена Балаклицкая описывает это на Клерке как норму: «В небольших организациях главный бухгалтер часто занимается не только учетом и отчетностью, но также ведет кадровый, воинский учет, отвечает за косвенно связанные с учетом задачи - маркировку, кассу и т.д.»

Никто не принимал решения нагрузить одного человека пятью ролями. Каждый отдельный шаг был мелким и разумным. Проблема сложилась из мелких разумных шагов.