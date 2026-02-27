Обзор банков Минфин, банковская гарантия 44-ФЗ: как выбрать надежный банк и получить допуск к закупке
Основные требования Минфина к банкам
Чтобы банк попал в перечень и остался в нем, он должен соответствовать ряду условий:
действующая лицензия Банка России;
достаточный объем капитала;
соблюдение нормативов ликвидности;
финансовая надежность и устойчивость;
отсутствие ограничений со стороны регулятора;
готовность размещать гарантии в реестре.
Если банк теряет соответствие требованиям, его исключают из перечня — и все новые гарантии от такого банка перестают приниматься.
ТОП-10 крупнейших и надежных банков из перечня Минфина
1. ПАО Сбербанк
Крупнейший банк страны с максимальной устойчивостью. Часто используется для стандартных кейсов с понятной финансовой моделью. Строгий подход к анализу, но высокий уровень доверия со стороны заказчиков.
2. Банк ВТБ (ПАО)
Один из ключевых банков для госзакупок. Активно работает с обеспечением контрактов и крупными суммами гарантий.
3. Банк ГПБ (АО)
Газпромбанк часто выбирают для сложных и крупных проектов. Подходит для компаний с устойчивыми оборотами.
4. АО АЛЬФА-БАНК
Один из самых гибких банков в перечне. Часто работает с нестандартными кейсами и коммерческими структурами.
5. АО Россельхозбанк
Активно работает с региональным бизнесом, строительством и подрядными организациями.
6. ПАО Банк ПСБ
Банк с сильной экспертизой в госконтрактах, включая сложные и закрытые закупки.
7. ПАО Совкомбанк
Известен скоростью принятия решений и широким набором программ по гарантиям.
8. ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
Подходит для компаний с оборотами среднего уровня и регулярным участием в закупках.
9. АО Банк ДОМ.РФ
Часто используется для строительных контрактов и инфраструктурных проектов.
10. АО Райффайзенбанк
Банк с высокой репутацией и строгими требованиями к заемщикам.
