Обзор банков Минфин, банковская гарантия 44-ФЗ: как выбрать надежный банк и получить допуск к закупке

По требованиям Минфин, банковская гарантия 44-ФЗ — обязательное условие допуска к большинству государственных закупок. Но гарантию примут только в том случае, если ее выдал банк из официального перечня Минфина. Ошибка на этом этапе означает отказ в допуске, даже если компания полностью готова к контракту.

Основные требования Минфина к банкам

Чтобы банк попал в перечень и остался в нем, он должен соответствовать ряду условий:

действующая лицензия Банка России;

достаточный объем капитала;

соблюдение нормативов ликвидности;

финансовая надежность и устойчивость;

отсутствие ограничений со стороны регулятора;

готовность размещать гарантии в реестре. Если банк теряет соответствие требованиям, его исключают из перечня — и все новые гарантии от такого банка перестают приниматься.

ТОП-10 крупнейших и надежных банков из перечня Минфина

1. ПАО Сбербанк

Крупнейший банк страны с максимальной устойчивостью. Часто используется для стандартных кейсов с понятной финансовой моделью. Строгий подход к анализу, но высокий уровень доверия со стороны заказчиков.

2. Банк ВТБ (ПАО)

Один из ключевых банков для госзакупок. Активно работает с обеспечением контрактов и крупными суммами гарантий.

3. Банк ГПБ (АО)

Газпромбанк часто выбирают для сложных и крупных проектов. Подходит для компаний с устойчивыми оборотами.

4. АО АЛЬФА-БАНК

Один из самых гибких банков в перечне. Часто работает с нестандартными кейсами и коммерческими структурами.

5. АО Россельхозбанк

Активно работает с региональным бизнесом, строительством и подрядными организациями.

6. ПАО Банк ПСБ

Банк с сильной экспертизой в госконтрактах, включая сложные и закрытые закупки.

7. ПАО Совкомбанк

Известен скоростью принятия решений и широким набором программ по гарантиям.

8. ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

Подходит для компаний с оборотами среднего уровня и регулярным участием в закупках.

9. АО Банк ДОМ.РФ

Часто используется для строительных контрактов и инфраструктурных проектов.

10. АО Райффайзенбанк

Банк с высокой репутацией и строгими требованиями к заемщикам.