Налоговые риски работодателя, если он использует «серую» занятость

Рекомендации налогового адвоката или как работать с самозанятыми в 2026 году.

Что государство считает признаками уклонения от трудоустройства работников? Какую роль в этих схемах играют самозанятые? Налоговая служба регулярно обозначает свою позицию по вопросам подмены трудовых отношений. Проанализировал эту информацию, выделил топ-рисков «серой» занятости и сформировал рекомендации.

Выплата зарплаты ниже МРОТ

Очевидный риск, который нельзя допускать в 2026 году, но вот на практике он еще встречается. Эта «хитрость» работодателя легко вычисляется налоговиками и они непринуждённо применяют санкции, запрашивая пояснения.

Рекомендация: проверить, соответствует ли заработная плата у вас в компании региональному МРОТ, с учетом коэффициентов и надбавок.

Выплата зарплаты ниже средней по региону на 35%

Этот риск попал в фокус внимания налоговой последние 2-3 года. ФНС может потребовать пояснения по зарплате, если она ниже отраслевой. Как вычисляют? Например, налоговики видят реальный уровень зарплат на сайтах по трудоустройству, который почему-то никак не соответствует официальной зарплате из вашей отчетности.

Рекомендация: проверить среднеотраслевые заработные платы по региону, исходя из данных Росстата за предыдущий год.

Свыше 3-х месяцев вы взаимодействуете с более чем 10 самозанятыми

Этот риск был сформирован в прошлом году и сейчас тщательно отслеживается. Например, из нашей практики: по итогам отчетности за 9 месяцев 2025 года три камеральные проверки у клиентов были инициированы именно этим риском.

Рекомендация: Персонифицировать все первичные документы. Самозанятые не должны работать по одному шаблону с одинаковыми условиями. По своей сути — это временный самостоятельный подрядчик, который закрывает проблемную зону.

Важное условие — привлечение самозанятого должно нести экономический эффект, быть обосновано бизнес-процессом, а не просто желанием руководителя.

Несоответствие количества ККТ и трудоустроенных кассиров

Частный риск для розничной торговли и общепита, в ситуации, когда трудоустроен один кассир и один официант, а в кассе вбиты десятки ФИО. Даже если вы раньше так делали, то сегодня так делать не нужно, потому что доступ к кассе должны иметь только трудоустроенные материально ответственные лица.

Рекомендация: на первом шаге — сравните данные ККТ с отчетностью по 6-НДФЛ, есть реально высокая вероятность, что вы сильно удивитесь, какое количество «сотрудников» у вас не фигурирует в отчетности.

Несоответствие банковских выписок с зарплатной (авансовой отчетностью) по сотрудникам

Риск часто становится причиной доначислений в период камеральной проверки. Ситуации, когда дважды в месяц со счета снимается равная сумма, а по зарплатной отчетности у вас, например, выплаты 22 тыс. руб. на карту встречаются чаще, чем хотелось бы. А привычка вести управленческую отчетность тщательнее официальной, да еще хранить их на одном сервере — вызывает не просто улыбку, а дрожь от сумм доначислений.

Рекомендация: провести ревизию управленческой отчетности и привести её в соответствие с официальной.

Вывод: помните, Большая сестра (она же ФНС) многое всё видит и рано или поздно придёт к вам (спойлер — это неточно), но от «серых»/«черных» схем сегодня стоит отказаться. Глубже изучите те возможности оптимизации расходов, какие предоставляет всем нам налоговое законодательство.

