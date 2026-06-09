Главбуха хотели привлечь к субсидиарке на 500 млн рублей. Как нам удалось ее защитить

Мы сопровождали этот спор почти полтора года: арбитражный управляющий хотел привлечь главного бухгалтера компании к субсидиарной ответственности по задолженности перед ФНС на сумму более полумиллиарда рублей. Главбух была с этим не согласна, мы тоже. По итогам судебного разбирательства управляющий отказался от своих требований. Суд прекратил производство в отношении нашей доверительницы.
В чем суть ситуации
В строительной компании прошла выездная налоговая проверка, и налоговая установила у нее стандартный пакет нарушений: технические контрагенты, вывод денежных средств. В итоге — 500 млн рублей доначислений на ЕНС и заявление о банкротстве.
Арбитражный управляющий обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности и, помимо собственников и руководителей (КДЛ), среди ответчиков указал главного бухгалтера, которая работала в компании в период, за который прошла налоговая проверка.
Управляющий считал, что главбух ненадлежаще исполняла свои обязанности по организации учёта, включала в декларации недостоверные сведения по техническим контрагентам.
Что удалось сделать для защиты главбуха
На мой взгляд, эта ситуация интересна и показательна с точки зрения личных рисков бухгалтера за действия КДЛ.
Ознакомившись с позицией управляющего и решением по ВНП, мы установили, что нарушения ведения бухгалтерского учёта в проверке не установлены, а наша доверительница находилась в трудовых отношениях только в части проверяемого периода. Трудовой договор и должностные инструкции также не содержали обязанностей по проверке контрагентов, прав на заключение сделок и подписание первичных документов.
По сути, весь функционал главного бухгалтера сводился к организации ведения учета и сдачи налоговых деклараций. Нарушений в учете допущено не было, декларации сдавались вовремя, поэтому с этой стороны к главбуху претензий быть не должно.
Мы основательно поработали с главным бухгалтером, собрали подробные пояснения и предоставили свою позицию суду и арбитражному управляющему.
После чего заняли наблюдательную позицию, а в процессах по субсидиарной ответственности есть на что посмотреть. А именно: два КДЛ начали активно выступать друг против друга, переводя ответственность за заключенные сделки с генерального директора на финансового и обратно, чем окончательно закопали себя. Через год районный суд огласил приговор по ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), указав виновным генерального директора.
Благодаря такому ожидаемому нами развитию событий и верно выбранной тактике защиты наша позиция в деле стала еще крепче. После пары судебных заседаний управляющий отказался от требований и претензий к главбуху.
Выводы из этой ситуации
1. Главный бухгалтер всегда находится в зоне риска.
2. Должностные инструкции — это не распечатки из «КонсультантПлюс», а реальный механизм вашей защиты.
3. Активная позиция и своевременное обращение за юридической помощью крайне важны.
4. Терпение и выдержка — без них в таких сложных делах никак. Аресты имущества, гневные звонки управляющего и КДЛ — это все бухгалтеру нужно пережить и воспринимать как часть пути.
Мы планируем на основе нашего опыта и судебной практики сделать полезный продукт для штатных и внештатных бухгалтеров, чтобы минимизировать подобные риски.
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