Главбуха хотели привлечь к субсидиарке на 500 млн рублей. Как нам удалось ее защитить

В чем суть ситуации

В строительной компании прошла выездная налоговая проверка, и налоговая установила у нее стандартный пакет нарушений: технические контрагенты, вывод денежных средств. В итоге — 500 млн рублей доначислений на ЕНС и заявление о банкротстве.

Арбитражный управляющий обратился с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности и, помимо собственников и руководителей (КДЛ), среди ответчиков указал главного бухгалтера, которая работала в компании в период, за который прошла налоговая проверка.



Управляющий считал, что главбух ненадлежаще исполняла свои обязанности по организации учёта, включала в декларации недостоверные сведения по техническим контрагентам.