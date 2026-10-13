Трафик из Яндекса вернулся: что с блогами компаний на Клерке

Почему в сентябре просел трафик из Яндекса

14–15 сентября Яндекс приводил на Клерк около 140 тысяч переходов в будний день. С 17 сентября кривая пошла вниз. С 21 по 25 сентября в будни она держалась на уровне 60–78 тысяч, то есть примерно вдвое ниже.

Причина была на нашей стороне. Из-за технического сбоя на сайте часть старых статей выпала из выдачи Яндекса. ИТ-команда Клерка устранила сбой 28 сентября.

Дальше нужно было ждать Яндекс. Поисковику надо заново обойти страницы и вернуть их в выдачу, а это небыстро. Наши SEO-специалисты сразу сказали, что на возврат уйдёт около двух недель. Так и вышло: с 5 октября трафик пошёл вверх, а 12 октября обогнал сентябрьский.

Переходы из поисковых систем на Клерк по дням. Синяя линия: Яндекс, зелёная: Google

Google сентябрьский сбой почти не задел, его кривая живёт своей жизнью.