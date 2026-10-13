Трафик из Яндекса вернулся: что с блогами компаний на Клерке

Трафик из Яндекса на Клерк вернулся. В понедельник, 12 октября, поиск Яндекса привёл на сайт около 159 тысяч переходов за день. Это больше, чем в середине сентября, до сбоя. Блоги компаний восстановились ещё заметнее: около 67 тысяч переходов за день против 54 тысяч в понедельник 14 сентября.
Ниже рассказываю, что случилось в сентябре, что сейчас происходит с Яндексом после атак на его дата-центры и что всё это значит для вашего блога на Клерке. Картина на 13 октября.
Почему в сентябре просел трафик из Яндекса
14–15 сентября Яндекс приводил на Клерк около 140 тысяч переходов в будний день. С 17 сентября кривая пошла вниз. С 21 по 25 сентября в будни она держалась на уровне 60–78 тысяч, то есть примерно вдвое ниже.
Причина была на нашей стороне. Из-за технического сбоя на сайте часть старых статей выпала из выдачи Яндекса. ИТ-команда Клерка устранила сбой 28 сентября.
Дальше нужно было ждать Яндекс. Поисковику надо заново обойти страницы и вернуть их в выдачу, а это небыстро. Наши SEO-специалисты сразу сказали, что на возврат уйдёт около двух недель. Так и вышло: с 5 октября трафик пошёл вверх, а 12 октября обогнал сентябрьский.
Google сентябрьский сбой почти не задел, его кривая живёт своей жизнью.
Трафик блогов компаний: сравниваем понедельник с понедельником
Провалы на графиках 19–20 и 26–27 сентября, 3–4 и 10–11 октября приходятся на выходные. Бухгалтеры читают Клерк в рабочие дни, поэтому честнее сравнивать понедельник с понедельником.
Понедельник
Переходы из Яндекса на Клерк
Блоги компаний
14 сентября, до сбоя
около 142 тыс.
около 54 тыс.
21 сентября, сбой
около 65 тыс.
около 26 тыс.
28 сентября, день исправления
около 66 тыс.
около 28 тыс.
5 октября
около 105 тыс.
около 38 тыс.
12 октября
около 159 тыс.
около 67 тыс.
Цифры округлены по графикам счётчика LiveInternet.
Для меня как руководителя отдела продаж эти две недели были нервными. Блог компании на Клерке берут ради поиска: статья работает месяцами и собирает читателей из Яндекса. Когда в рабочем чате SEO-команды появилось короткое «Ура!», я выдохнул.
Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Поиск прощает технический сбой, если его быстро исправить. Нам хватило двух недель, чтобы трафик из Яндекса вернулся и обогнал сентябрьский.»
Все ли статьи вернулись в поиск
Пока не все. После сбоя наши SEO-специалисты выборочно проверили адреса из списка в 14 тысяч страниц, которые выпадали из выдачи. Часть из них ещё не на месте.
Поэтому мы ждём ещё одну ступеньку вверх. Она должна случиться, когда Яндекс в очередной раз обойдёт сайт. Точную дату переобхода Яндекс не сообщает, так что обещать её не буду.
Сбой Яндекса в октябре: что работает на 13 октября
С 8 по 11 октября беспилотники атаковали три дата-центра Яндекса: в Сасово, Калуге и Владимире. Сильнее всего пострадал Владимир, где работала одна из зон Yandex Cloud (Клерк).
Что это значит для сайтов на вечер 12 октября:
Сервис
Статус
Поиск Яндекса
работает, Яндекс сообщил о восстановлении 11 октября
Яндекс Метрика
не работает, срок восстановления не назван
Яндекс Вебмастер
не работает, срок восстановления не назван
Статусы взяты из обзора Ленты.ру и материала Клерка о Метрике и Вебмастере.
На наш трафик из поиска октябрьский сбой заметно не повлиял. 12 октября, на следующий день после атаки на Владимир, Яндекс привёл на Клерк 159 тысяч переходов, больше, чем в любой другой день за месяц.
Что делает Клерк
Причину сентябрьской просадки устранили 28 сентября. С тех пор следим, как страницы возвращаются в выдачу.
SEO-команда проверяет адреса, которые ещё не вернулись в поиск.
Пока Метрика не работает, смотрим статистику по счётчику LiveInternet. Графики в этой статье взяты оттуда.
Что делать, если у вас блог на Клерке
Ничего срочно не менять. Не удаляйте и не переписывайте статьи, которые просели в сентябре. Страница с прежним адресом сохраняет свою историю в поиске, и Яндекс вернёт её сам.
В отчёте за сентябрь отметить дни с 17 по 28 сентября как период сбоя. Сравнивать будни с буднями, а октябрь с первой половиной сентября.
Если вы считаете заявки из блога в Метрике, пока смотрите CRM и метки в ссылках. Данные Метрики за дни сбоя могли не записаться.
Если ваша статья до сих пор не вернулась в поиск, пришлите ссылку своему менеджеру. Передадим её SEO-команде.
Оценивать блог по одной неделе вообще рискованно, а в сентябре особенно. Как считать отдачу от размещения, когда сделка длинная, я разбирал отдельно. Тарифы корпоративного блога я тоже сравнивал отдельно.
Частые вопросы
Почему упал трафик из Яндекса в сентябре?
Из-за технического сбоя на сайте Клерка часть старых статей выпала из выдачи Яндекса. Сбой устранили 28 сентября, и за две недели трафик вернулся.
Влияет ли сбой Яндекса в октябре на позиции сайтов?
Поиск работает. Вебмастер пока недоступен, поэтому проверить индексацию и отправить страницы на переобход через него нельзя. На позиции сайтов это само по себе не влияет.
Что делать, если не работает Яндекс Метрика?
Отметить даты сбоя в отчётах, смотреть заявки в CRM и метки в ссылках, а после восстановления сверить данные Метрики с CRM. Подробная инструкция есть в материале Клерка.
Когда вернутся все страницы Клерка в поиск?
После очередного обхода сайта Яндексом. Точную дату Яндекс не сообщает.
Итог
Трафик из Яндекса на Клерк вернулся и в понедельник 12 октября обогнал сентябрьский. Блоги компаний собрали около 67 тысяч переходов за день. Часть старых страниц ещё в пути, и мы ждём следующего переобхода. Октябрьские атаки на дата-центры Яндекса выключили Метрику и Вебмастер, но поиск работает, и трафик на Клерк идёт.
Вопрос вам. Заметили провал в сентябре или рост в октябре в своём блоге? Напишите в комментариях, сравним с нашими графиками.