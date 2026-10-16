Партнёрство на конференции для бухгалтеров: лиды и задачи | Klerk.ru

Кабинет Яндекс Директа вернули 15 октября, но работает он с ограничениями: новые кампании не создать, настройки не поменять, статистика может быть неполной. Часть рекламодателей за эти дни переложила бюджеты в другие аукционы, и там цена выросла. До Нового года два месяца, и именно сейчас решается, будут ли у отдела продаж звонки в январе.

Я руковожу отделом продаж Клерк.Бизнес и предлагаю один из способов не остаться в декабре без лидов: партнёрство на конференции для бухгалтеров БУХ.СОВЕТ 2027, которая пройдёт онлайн 10 и 11 декабря. Ниже разбираю, как на конференции собирают контакты, какие задачи она закрывает и что получает партнёр в каждом пакете.