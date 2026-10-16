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Сергей Мартыненко
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Партнёрство на конференции для бухгалтеров: лиды и задачи | Klerk.ru

Партнёрство на конференции для бухгалтеров: лиды и задачи | Klerk.ru

Директ работает с ограничениями, аукционы дорожают, до Нового года два месяца. Что получает партнёр конференции для бухгалтеров БУХ.СОВЕТ 2027 и какие задачи закрывает.

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Кабинет Яндекс Директа вернули 15 октября, но работает он с ограничениями: новые кампании не создать, настройки не поменять, статистика может быть неполной. Часть рекламодателей за эти дни переложила бюджеты в другие аукционы, и там цена выросла. До Нового года два месяца, и именно сейчас решается, будут ли у отдела продаж звонки в январе.

Я руковожу отделом продаж Клерк.Бизнес и предлагаю один из способов не остаться в декабре без лидов: партнёрство на конференции для бухгалтеров БУХ.СОВЕТ 2027, которая пройдёт онлайн 10 и 11 декабря. Ниже разбираю, как на конференции собирают контакты, какие задачи она закрывает и что получает партнёр в каждом пакете.

Яндекс Директ после сбоя: почему лиды дорожают

С 11 по 14 октября кабинет Директа не открывался, остановить кампании было нельзя (Коммерсантъ). 15 октября доступ вернули, и вот что, по словам пресс-службы Яндекса, работает сейчас (Фонтанка):

Что

Статус на 15 октября

Вход в кабинет, запуск и остановка кампаний

работает

Пополнение баланса, недельный лимит бюджета

работает

Новые кампании, изменение активных

недоступно

API и Директ Коммандер

недоступны

Статистика

может быть неполной

Пока Директ не управлялся, часть бюджетов ушла в другие системы. По данным «Коммерсанта», в VK Рекламе аукцион в широких категориях аудитории за несколько дней подорожал на 15–20%. Чем больше компаний приходит в один аукцион, тем дороже в нём каждый клик и каждая заявка.

Как подготовиться к Новому году без просадки по лидам

Декабрь для B2B-продаж короткий. Вторая половина месяца уходит на закрытие года, потом длинные каникулы. Если в декабре никто не оставил контакт, в январе отделу продаж некому звонить.

Что я советую клиентам сейчас:

  1. Не держать весь план лидов на одном аукционе. Директ вернётся, но запас нужен уже в ноябре и декабре.

  2. Взять хотя бы один канал с фиксированной ценой. Бюджет известен заранее и не растёт оттого, что в аукцион пришли конкуренты.

  3. Собрать контакты до каникул. Тогда в январе отдел продаж сразу звонит, пока кампании только разгоняются.

  4. Считать заявки в CRM, а не только в Метрике. Так видно, какой канал правда приводит людей, даже если статистика рекламной системы неполная.

Конференция 10–11 декабря закрывает пункты 2 и 3: цена партнёрства фиксируется в договоре, а контакты участники оставляют за три недели до каникул.

Лидогенерация B2B на конференции: как собирают контакты

Контакты на конференции оставляют сами участники, когда им интересно предложение партнёра. Инструментов несколько, и в каждом пакете их свой набор:

  • квиз для участников: в нём партнёры дают спецпредложения, а участник выбирает интересное и оставляет контакт;

  • форма заявок прямо в трансляции, во время выступления партнёра;

  • закреплённое сообщение со спецпредложением в чате: пока выступает партнёр, в чате висит только его предложение;

  • рассылка участникам по почте и в телеграм-боте;

  • баннер со спецпредложением на странице конференции;

  • запись выступления в Клерк.Премиум на год: к ней возвращаются после эфира.

Всё это работает только с согласия участника. Число контактов зависит от того, что вы предложите: бесплатный аудит, пробный период, разбор ситуации, чек-лист. Полезный бесплатный шаг цепляет бухгалтера сильнее, чем скидка в несколько процентов.

Партнёрство на конференции для бухгалтеров: лиды и задачи | Klerk.ru
Ключевые даты для партнёров конференции и премии Клерка

Какие задачи закрывает партнёрство на конференции

Задача компании

Что взять

Что получает партнёр

Собрать контакты к январю

пакет «Бренд-партнёр»

форма заявок в трансляции 10 минут, закреп в чате 30 минут, квиз, рассылка участникам

Показать продукт через экспертизу

выступление 30 минут или круглый стол

полчаса эфира и вопросы из чата по вашей теме

Выйти на всех зарегистрированных

пакет «Генеральный»

всё из «Бренд-партнёра», круглый стол, отдельная рассылка по всем регистрациям, анонс в телеграм-каналах Клерка, попап на klerk.ru на 100 000 показов

Напомнить о бренде без выступления

пакет «Партнёр»

логотип в трансляции раз в час, логотип на странице конференции, рекламная кампания, пресс-релиз и пострелиз, спецпредложение в квизе

Получить просмотры после эфира

партнёрство в записи

запись в поиске и в Клерк.Премиум, её можно использовать в своей рекламе

Стать ближе к бухгалтерам

именная номинация или розыгрыш

своя номинация на церемонии премии 11 декабря или приз в эфире

Номинацию, розыгрыш, баннер и партнёрство в записи можно взять к пакету или отдельно.

Кто смотрит конференцию для бухгалтеров

Кто

Доля аудитории Клерка

Бухгалтеры и главные бухгалтеры

61%

Юристы и аудиторы

16%

Руководители и собственники

14%

Финансовые директора

9%

Эти люди выбирают учётную систему, банк, оператора ЭДО, кассу, сервисы для маркетплейсов. Для себя и для клиентов, если работают на аутсорсе. Мы ждём около 20 000 регистраций, прямой эфир по прошлым конференциям смотрят от 43% зарегистрированных. Конференцию продвигают рассылки Клерка (до 222 000 адресов), телеграм-каналы (63 000 подписчиков) и сайт, который читают 8,4 млн уникальных посетителей в месяц.

Октябрь у бухгалтеров выдался нервным. Основатель Клерка Борис Мальцев каждый день собирает главное для бизнеса, и в его обзорах за эти недели атака на дата-центры Яндекса, сбой 1С-Отчётности и сбой на АУСН, который признала ФНС. В декабре бухгалтерам нужны ответы на вопросы про 2027 год, и за ними они придут на конференцию.

В программе налоговая реформа 2027 года, НДС на УСН и ОСНО, АУСН, маркетплейсы, ЭТрН. Выступают Дмитрий Ряховский из Финансового университета, аудитор Эльвира Митюкова, налоговый адвокат Людмила Ганичева, налоговый консультант Надежда Самкова.

Свободные места и сроки

Из двенадцати мест для выступлений партнёров осталось несколько. Свободны темы:

  • круглый стол «Налоговая реформа 2027 года и как выжить бизнесу», 10 декабря;

  • ЭТрН-2027: требования, личный кабинет, схема работы, штрафы, 10 декабря;

  • одно место за круглым столом «Маркетплейсы-2027: перспективы и маржинальность», 11 декабря;

  • как находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2027 году, 11 декабря;

  • API-интеграции с маркетплейсами, эквайрингом и онлайн-кассами, 11 декабря.

Когда

Что

до 31 октября

заявки на Премию бухгалтеров «Клерк» 2026

до 5 ноября

партнёр присылает материалы и представляет спикера

17–18 ноября

запись выступлений в студии в Москве

10–11 декабря

эфир конференции

11 декабря

церемония награждения премии

Чего я не обещаю

Гарантированных заявок. Мы обещаем внимание и аудиторию, это правило моего отдела. Инструменты сбора контактов я описал выше, а сколько людей ими воспользуется, зависит от вашего продукта и предложения.

Сергей Мартыненко Эксперт

Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес

«Лиды в январе собирают в декабре. Кто ждёт, пока аукцион остынет, начинает год с пустой воронкой.»

Если конференция вам сейчас не по задаче, посмотрите другие форматы: все форматы рекламы на Клерке я собрал в обзоре.

Как стать партнёром конференции

Оставьте заявку. Я подберу пакет под вашу задачу и пришлю коммерческое предложение в течение рабочего дня. Цены в статье не публикую.

Станьте партнёром конференции для бухгалтеров

Подберём пакет под вашу задачу и пришлём предложение в течение рабочего дня

Станьте партнёром конференции для бухгалтеров

Подберём пакет под вашу задачу и пришлём предложение в течение рабочего дня

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Подробности о конференции на странице для партнёров.

Коллеги-бухгалтеры, это для вас

Участие в конференции бесплатное, потому что её поддерживают партнёры. От них вы получаете разборы тем 2027 года, ответы на вопросы в чате и призы. Зарегистрироваться на БУХ.СОВЕТ 2027.

До 31 октября можно подать заявку на Премию бухгалтеров «Клерк» 2026. Номинаций 11, среди них «Бухгалтер года», «Аутсорсер года», «Кадровик года» и «Юрист года». Победителей наградят в эфире конференции 11 декабря.

Частые вопросы

Как получить лиды от бухгалтеров?

Через площадки, где бухгалтеры читают о работе и учатся. На конференции для бухгалтеров контакты собирают квиз, форма в трансляции, закреп в чате и рассылка участникам. Контакт оставляет тот, кому интересно предложение партнёра.

Что получает партнёр конференции для бухгалтеров?

Зависит от пакета: от логотипа в трансляции и пресс-релиза до выступления, формы заявок, закрепа в чате, отдельной рассылки и попапа на klerk.ru.

Работает ли Яндекс Директ после сбоя?

По данным Яндекса на 15 октября, кабинет открывается, кампании можно запускать и останавливать, баланс пополнять. Создавать новые кампании и менять настройки пока нельзя, API недоступен.

Можно ли стать партнёром конференции без выступления?

Да. В пакет «Партнёр» выступление не входит. Номинацию, розыгрыш, баннер и партнёрство в записи можно взять отдельно.

Сколько стоит партнёрство на конференции?

Цены не публикую. Пришлю предложение под вашу задачу в течение рабочего дня.

Вопрос вам. Где вы будете собирать лиды в декабре, если Директ так и останется с ограничениями?

Сергей Мартыненко, руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес. Продаю рекламу в B2B-медиа для бухгалтерской аудитории и пишу о продажах изнутри. Профиль на Клерке

Информации об авторе

Сергей Мартыненко

Сергей Мартыненко

Руководитель в Клерк.Ру

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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