Партнёрство на конференции для бухгалтеров: лиды и задачи | Klerk.ru

Кабинет Яндекс Директа вернули 15 октября, но работает он с ограничениями: новые кампании не создать, настройки не поменять, статистика может быть неполной. Часть рекламодателей за эти дни переложила бюджеты в другие аукционы, и там цена выросла. До Нового года два месяца, и именно сейчас решается, будут ли у отдела продаж звонки в январе.
Я руковожу отделом продаж Клерк.Бизнес и предлагаю один из способов не остаться в декабре без лидов: партнёрство на конференции для бухгалтеров БУХ.СОВЕТ 2027, которая пройдёт онлайн 10 и 11 декабря. Ниже разбираю, как на конференции собирают контакты, какие задачи она закрывает и что получает партнёр в каждом пакете.
Яндекс Директ после сбоя: почему лиды дорожают
С 11 по 14 октября кабинет Директа не открывался, остановить кампании было нельзя (Коммерсантъ). 15 октября доступ вернули, и вот что, по словам пресс-службы Яндекса, работает сейчас (Фонтанка):
Что
Статус на 15 октября
Вход в кабинет, запуск и остановка кампаний
работает
Пополнение баланса, недельный лимит бюджета
работает
Новые кампании, изменение активных
недоступно
API и Директ Коммандер
недоступны
Статистика
может быть неполной
Пока Директ не управлялся, часть бюджетов ушла в другие системы. По данным «Коммерсанта», в VK Рекламе аукцион в широких категориях аудитории за несколько дней подорожал на 15–20%. Чем больше компаний приходит в один аукцион, тем дороже в нём каждый клик и каждая заявка.
Как подготовиться к Новому году без просадки по лидам
Декабрь для B2B-продаж короткий. Вторая половина месяца уходит на закрытие года, потом длинные каникулы. Если в декабре никто не оставил контакт, в январе отделу продаж некому звонить.
Что я советую клиентам сейчас:
Не держать весь план лидов на одном аукционе. Директ вернётся, но запас нужен уже в ноябре и декабре.
Взять хотя бы один канал с фиксированной ценой. Бюджет известен заранее и не растёт оттого, что в аукцион пришли конкуренты.
Собрать контакты до каникул. Тогда в январе отдел продаж сразу звонит, пока кампании только разгоняются.
Считать заявки в CRM, а не только в Метрике. Так видно, какой канал правда приводит людей, даже если статистика рекламной системы неполная.
Конференция 10–11 декабря закрывает пункты 2 и 3: цена партнёрства фиксируется в договоре, а контакты участники оставляют за три недели до каникул.
Лидогенерация B2B на конференции: как собирают контакты
Контакты на конференции оставляют сами участники, когда им интересно предложение партнёра. Инструментов несколько, и в каждом пакете их свой набор:
квиз для участников: в нём партнёры дают спецпредложения, а участник выбирает интересное и оставляет контакт;
форма заявок прямо в трансляции, во время выступления партнёра;
закреплённое сообщение со спецпредложением в чате: пока выступает партнёр, в чате висит только его предложение;
рассылка участникам по почте и в телеграм-боте;
баннер со спецпредложением на странице конференции;
запись выступления в Клерк.Премиум на год: к ней возвращаются после эфира.
Всё это работает только с согласия участника. Число контактов зависит от того, что вы предложите: бесплатный аудит, пробный период, разбор ситуации, чек-лист. Полезный бесплатный шаг цепляет бухгалтера сильнее, чем скидка в несколько процентов.
Какие задачи закрывает партнёрство на конференции
Задача компании
Что взять
Что получает партнёр
Собрать контакты к январю
пакет «Бренд-партнёр»
форма заявок в трансляции 10 минут, закреп в чате 30 минут, квиз, рассылка участникам
Показать продукт через экспертизу
выступление 30 минут или круглый стол
полчаса эфира и вопросы из чата по вашей теме
Выйти на всех зарегистрированных
пакет «Генеральный»
всё из «Бренд-партнёра», круглый стол, отдельная рассылка по всем регистрациям, анонс в телеграм-каналах Клерка, попап на klerk.ru на 100 000 показов
Напомнить о бренде без выступления
пакет «Партнёр»
логотип в трансляции раз в час, логотип на странице конференции, рекламная кампания, пресс-релиз и пострелиз, спецпредложение в квизе
Получить просмотры после эфира
партнёрство в записи
запись в поиске и в Клерк.Премиум, её можно использовать в своей рекламе
Стать ближе к бухгалтерам
именная номинация или розыгрыш
своя номинация на церемонии премии 11 декабря или приз в эфире
Номинацию, розыгрыш, баннер и партнёрство в записи можно взять к пакету или отдельно.
Кто смотрит конференцию для бухгалтеров
Кто
Доля аудитории Клерка
Бухгалтеры и главные бухгалтеры
61%
Юристы и аудиторы
16%
Руководители и собственники
14%
Финансовые директора
9%
Эти люди выбирают учётную систему, банк, оператора ЭДО, кассу, сервисы для маркетплейсов. Для себя и для клиентов, если работают на аутсорсе. Мы ждём около 20 000 регистраций, прямой эфир по прошлым конференциям смотрят от 43% зарегистрированных. Конференцию продвигают рассылки Клерка (до 222 000 адресов), телеграм-каналы (63 000 подписчиков) и сайт, который читают 8,4 млн уникальных посетителей в месяц.
Октябрь у бухгалтеров выдался нервным. Основатель Клерка Борис Мальцев каждый день собирает главное для бизнеса, и в его обзорах за эти недели атака на дата-центры Яндекса, сбой 1С-Отчётности и сбой на АУСН, который признала ФНС. В декабре бухгалтерам нужны ответы на вопросы про 2027 год, и за ними они придут на конференцию.
В программе налоговая реформа 2027 года, НДС на УСН и ОСНО, АУСН, маркетплейсы, ЭТрН. Выступают Дмитрий Ряховский из Финансового университета, аудитор Эльвира Митюкова, налоговый адвокат Людмила Ганичева, налоговый консультант Надежда Самкова.
Свободные места и сроки
Из двенадцати мест для выступлений партнёров осталось несколько. Свободны темы:
круглый стол «Налоговая реформа 2027 года и как выжить бизнесу», 10 декабря;
ЭТрН-2027: требования, личный кабинет, схема работы, штрафы, 10 декабря;
одно место за круглым столом «Маркетплейсы-2027: перспективы и маржинальность», 11 декабря;
как находить клиентов на бухгалтерские услуги в 2027 году, 11 декабря;
API-интеграции с маркетплейсами, эквайрингом и онлайн-кассами, 11 декабря.
Когда
Что
до 31 октября
заявки на Премию бухгалтеров «Клерк» 2026
до 5 ноября
партнёр присылает материалы и представляет спикера
17–18 ноября
запись выступлений в студии в Москве
10–11 декабря
эфир конференции
11 декабря
церемония награждения премии
Чего я не обещаю
Гарантированных заявок. Мы обещаем внимание и аудиторию, это правило моего отдела. Инструменты сбора контактов я описал выше, а сколько людей ими воспользуется, зависит от вашего продукта и предложения.
Руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес
«Лиды в январе собирают в декабре. Кто ждёт, пока аукцион остынет, начинает год с пустой воронкой.»
Если конференция вам сейчас не по задаче, посмотрите другие форматы: все форматы рекламы на Клерке я собрал в обзоре.
Как стать партнёром конференции
Оставьте заявку. Я подберу пакет под вашу задачу и пришлю коммерческое предложение в течение рабочего дня. Цены в статье не публикую.
Станьте партнёром конференции для бухгалтеров
Подберём пакет под вашу задачу и пришлём предложение в течение рабочего дня
Станьте партнёром конференции для бухгалтеров
Подробности о конференции на странице для партнёров.
Коллеги-бухгалтеры, это для вас
Участие в конференции бесплатное, потому что её поддерживают партнёры. От них вы получаете разборы тем 2027 года, ответы на вопросы в чате и призы. Зарегистрироваться на БУХ.СОВЕТ 2027.
До 31 октября можно подать заявку на Премию бухгалтеров «Клерк» 2026. Номинаций 11, среди них «Бухгалтер года», «Аутсорсер года», «Кадровик года» и «Юрист года». Победителей наградят в эфире конференции 11 декабря.
Частые вопросы
Как получить лиды от бухгалтеров?
Через площадки, где бухгалтеры читают о работе и учатся. На конференции для бухгалтеров контакты собирают квиз, форма в трансляции, закреп в чате и рассылка участникам. Контакт оставляет тот, кому интересно предложение партнёра.
Что получает партнёр конференции для бухгалтеров?
Зависит от пакета: от логотипа в трансляции и пресс-релиза до выступления, формы заявок, закрепа в чате, отдельной рассылки и попапа на klerk.ru.
Работает ли Яндекс Директ после сбоя?
По данным Яндекса на 15 октября, кабинет открывается, кампании можно запускать и останавливать, баланс пополнять. Создавать новые кампании и менять настройки пока нельзя, API недоступен.
Можно ли стать партнёром конференции без выступления?
Да. В пакет «Партнёр» выступление не входит. Номинацию, розыгрыш, баннер и партнёрство в записи можно взять отдельно.
Сколько стоит партнёрство на конференции?
Цены не публикую. Пришлю предложение под вашу задачу в течение рабочего дня.
Вопрос вам. Где вы будете собирать лиды в декабре, если Директ так и останется с ограничениями?
Сергей Мартыненко, руководитель отдела продаж Клерк.Бизнес. Продаю рекламу в B2B-медиа для бухгалтерской аудитории и пишу о продажах изнутри. Профиль на Клерке