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Сергей Мартыненко
Маркетинг
Реклама на «Клерке» в 2026 году: форматы, тарифы и как привести клиентов из аудитории бухгалтеров

Реклама на «Клерке» в 2026 году: форматы, тарифы и как привести клиентов из аудитории бухгалтеров

Бизнесу, который продает продукты и услуги бухгалтерам, финдиректорам и предпринимателям, нужен прямой выход на этих людей. На «Клерке» они уже собраны в одном месте: 8 млн уникальных посетителей в месяц и email-база больше 450 тысяч человек. Ниже разберем, какие рекламные форматы доступны на портале, сколько они стоят по актуальному прайсу и под какую задачу подходит каждый.

Цены в статье указаны по тарифам, действующим с 1 декабря 2025 года, с учетом НДС 5%.

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Почему рекламодатели выбирают «Клерк»

«Клерк» вырос из новостного портала в медиаресурс с большим набором рекламных форматов. Ключевая ценность для рекламодателя одна: аудитория. Среди 8 млн посетителей в месяц основу составляют главные бухгалтеры (около 32%), бухгалтеры (около 27%) и предприниматели (около 20%). Это люди, которые принимают решения и распоряжаются бюджетами своих компаний.

География тоже работает на рекламодателя. Большая часть аудитории живет в городах-миллионниках, заметная доля приходится на Москву и область, еще часть на Санкт-Петербург. Возрастное ядро от 25 до 54 лет, то есть активный и платежеспособный сегмент.

Через «Клерк» вы выходите на ЛПР напрямую, минуя секретарей, агентства и прочие барьеры между вами и человеком, который подписывает счет.

Контент-маркетинг: реклама, которую читают, а не пролистывают

Экспертный контент решает те же задачи, что и классическая реклама: растит охваты, повышает узнаваемость, собирает лиды и приводит трафик на сайт. Разница в подходе. Вы не давите на читателя оффером, а даете ему пользу, после которой он сам хочет узнать про ваш продукт.

  • Размещение готовой статьи с анонсированием. 60 000 ₽. Вы передаете свой материал, контент-менеджеры «Клерка» публикуют его от лица портала. В текст можно добавить до трех гиперссылок и до двух картинок. Статья попадает на главную и в регулярные email-рассылки.

  • Редакционная статья. 100 000 ₽. Если писать самим некогда, редакция берет работу на себя целиком: подбирает тему, пишет текст, делает обложку и публикует. Учитываем tone of voice вашей компании и запросы аудитории.

  • Интервью с экспертом. 100 000 ₽. Полноценная статья с представителем вашего бизнеса в формате «вопрос-ответ». Мы готовим список вопросов, собираем ваши ответы в статью и публикуем на сайте.

  • Лид-магнит. 40 000 ₽. Полезный PDF, который читатели блога получают в обмен на контакты. Прямой инструмент сбора заявок.

  • Квиз. 85 000 ₽. Опрос, тест или интерактивная игра для сбора лидов. По дороге квиз прогревает читателя к покупке.

Блог компании на «Клерке»: главный инструмент для тех, кто работает вдолгую

Один из самых результативных форматов контент-маркетинга это собственный блог компании на портале. Площадка для него подходит хорошо: аудитория интересуется новыми продуктами и решениями, статьи индексируются поисковиками и попадают в ленту на главной. В посты можно встраивать лид-формы и ставить счетчик Яндекс.Метрики.

Что дает блог сверх самих публикаций:

  • Формы лидогенерации. Встраиваются в посты: переход на сайт, на лендинг или прямой сбор контактов.

  • Иллюстрации к материалам. Сделаем графику в фирменном стиле «Клерка» или обработаем ваши изображения.

  • Анонсы и рассылки. Статьи попадают в соцсети и в email-рассылки портала.

За три месяца ведения блога мы прогнозируем около 3 000 подписчиков и 12 000 просмотров статей. Материалы «Клерка» высоко ранжируются в поиске, а для роста охвата подключаются SEO-оптимизация и SERM.

Блог открывается через Бизнес-подписку. Доступно три тарифа, у каждого свой объем публикаций и набор инструментов.

Что входит

Про

Про Макс

Ультра

Публикаций в месяц

4

8

16

Индексация поисковиками

да

да

да

Формат статей «Картотека»

да

да

да

Формы лидогенерации и кнопки-офферы

да

да

да

Яндекс.Метрика

да

да

да

Трекинг читателей для таргета

нет

да

да

Пиксели VK, Яндекс, Weborama, AdRiver для ретаргетинга

нет

да

да

Уведомления и push «Колокольчик»

да

да

да

Попап в блоге по готовому сценарию

да

да

да

Клерк AI без VPN

да

да

да

Команда экспертного контент-маркетинга

нет

2 публикации / мес

4 публикации / мес

Маркетинговое сопровождение

нет

в чате поддержки

онлайн-встречи

Стоимость подписки зависит от срока. Минимальный период подключения три месяца, а долгие контракты идут со скидкой.

Срок

Про

Про Макс

Ультра

1 месяц

54 500 ₽

99 000 ₽

132 000 ₽

3 месяца

163 500 ₽

297 000 ₽

396 000 ₽

6 месяцев (минус 10%)

294 300 ₽

534 600 ₽

712 800 ₽

9 месяцев (минус 15%)

416 925 ₽

757 350 ₽

1 009 800 ₽

12 месяцев (минус 20%)

523 200 ₽

950 400 ₽

1 267 200 ₽

Запустить блог компании на «Клерке»

Подберем тариф под ваши цели по контенту и лидогенерации, расскажем про скидки за длительный срок.

Узнать про Бизнес-подписку

Email-маркетинг: попадание прямо в почту целевой аудитории

Рассылки часто недооценивают, но при точном попадании в интересы аудитории это один из самых результативных каналов. Письмо мотивирует оставить контакты, растит лояльность и приводит трафик на сайт.

У «Клерка» несколько рассылок, в которых можно разместить ваше предложение:

  • «Утренний бухгалтер». 55 000 ₽. Регулярный обзор материалов портала за предыдущий день в краткой и структурированной форме. Ваш оффер уходит активным подписчикам отдельным рекомендательным блоком.

  • «Ночной бухгалтер». 65 000 ₽. Письмо от главреда о ключевых новостях и трендах бухгалтерии, с примерами, образцами и профессиональным юмором. Ваше предложение встраивается рекомендательным блоком.

  • «Чемодан вебинаров». 250 000 ₽. Рассылка с анонсами онлайн- и офлайн-мероприятий для аудитории 250 тысяч подписчиков. Подходит, когда нужно собрать регистрации на свое событие.

  • Рассылка по сегменту. 6 ₽ за пользователя. Мы анализируем интересы и поведение пользователей на «Клерке» и отправляем письмо тем, кому ваш продукт интереснее всего. Цена зависит от размера сегмента.

Медийная реклама: быстро рассказать о продукте, акции или событии

Визуальный контент работает на эмоции. Баннеры растят узнаваемость, приводят трафик и быстро доносят суть акции или события. Цена считается за CPM (тысячу показов), разработка баннера дизайнерами входит в стоимость.

  • Баннер-перетяжка. 900 ₽ за CPM. Горизонтальный баннер в самом верху страницы, сопровождает читателя на каждой странице сайта. Подходит для масштабных кампаний и анонсов крупных событий.

  • Попап. 1 980 ₽ за CPM. Всплывающее окно, которое появляется во время чтения и частично блокирует действия до закрытия. Хорошо работает на анонс акции, бонуса или подписки.

  • Промобар. 1 980 ₽ за CPM. Баннер с таймером внизу страницы, остается видимым даже при скролле. Формат для короткого сообщения, которое должно держаться перед глазами.

Социальные сети: ваш пост во всех каналах «Клерка»

Раскрутка собственного сообщества требует времени и денег. Реклама в готовых каналах дает результат быстрее. У «Клерка» сеть каналов в Telegram, VK, ОК и MAX с суммарной аудиторией больше 130 тысяч человек.

Можно размещаться в отдельных каналах или взять пакет.

Канал

Аудитория

Стоимость

Бухучет и налоги

18 504

17 000 ₽

Красный уголок бухгалтера

18 142

20 000 ₽

Чат для бухгалтеров

7 914

12 000 ₽

Бух.Джоб (вакансии)

10 483

10 000 ₽

БУХ! Молния

6 627

8 000 ₽

Ночной бухгалтер

4 319

12 000 ₽

MAX

1 239

5 000 ₽

ВК

50 100

15 000 ₽

ОК

13 400

7 000 ₽

Пакет «Продвижение в соцсетях»

131 660

75 000 ₽

Пакет публикует ваш пост во всех активных каналах сразу, это самый широкий охват за фиксированную цену.

Инструменты продаж: страница мероприятия и спецпредложения

  • Размещение мероприятия. 900 ₽. Отдельная страница вашего события на klerk.ru для органического сбора регистраций.

  • Продвижение мероприятия. 55 000 ₽. Та же страница плюс продвижение силами команды «Клерка» через email и контент.

  • Размещение спецпредложения. 20 000 ₽. Ваша скидка, акция, бонус или подарок в специальном разделе сайта на месяц.

  • Продвижение спецпредложения. 60 000 ₽. Спецпредложение плюс месяц продвижения через email-маркетинг и контент.

Событийный маркетинг: конференции и партнерские вебинары

  • Клерк.Конференция. от 180 000 ₽. Участие в конференциях «Клерка» как партнер: от распространения спецпредложений среди участников до выступления в деловой программе.

  • Партнерский вебинар. 250 000 ₽. Совместный вебинар «Клерка» и вашей компании. Продвижение полностью на нас, гарантируем 150 регистраций на мероприятие (в среднем собираем около 250). После вебинара делаем рассылку по зарегистрированным с вашим оффером, а лендинг и материалы остаются на сайте.

SEO-оптимизация: сквозные ссылки для роста позиций

Сквозные ссылки видны на всех страницах сайта и помогают вашему ресурсу в поисковой выдаче.

  • Кнопка в хедере. 15 000 ₽ в день. Кликабельная кнопка с коротким оффером в шапке сайта, держится даже при скролле. Запуск от 7 дней.

  • Кнопка в футере. 8 500 ₽ в день. Сквозная ссылка с оффером в подвале сайта, работает на SEO. Запуск от 7 дней.

SERM: управление репутацией бренда на «Клерке»

Перед сделкой в B2B покупатель почти всегда проверяет компанию в поиске. Отзывы и рейтинги «Клерка» попадают в топ-10 выдачи по запросам клиентов, поэтому управление репутацией прямо на портале защищает бренд и улучшает его восприятие.

Мы размещаем отзывы и комментарии в блоге компании от лица реальных людей, страница индексируется и приводит новых клиентов.

  • 10 отзывов и 20 комментариев, 45 000 ₽.

  • 20 отзывов и 40 комментариев, 70 000 ₽.

Спецпроекты: для тех, кто хочет выделиться и обойти баннерную слепоту

Спецпроекты привлекают внимание даже тех, кто привычно игнорирует обычную рекламу.

  • Интеграция оффера в сервис «Консультации». 210 000 ₽ в месяц. Раздел с ответами экспертов «Клерка» про налоги, учет, кадры, 1С и право. Аудитория это платные клиенты Клерк.Премиум: бухгалтеры в найме и на аутсорсе, собственники бизнеса, финдиректора, кадровики, селлеры. Размещаем графический баннер или текстовое объявление.

  • Брендирование раздела. 300 000 ₽ в месяц. Ваш баннер в конкретной рубрике и во всех ее материалах (кроме блогов компаний). Показывает оффер именно тем, кто читает нужную вам тематику.

  • Промоблок над контентом. 45 000 ₽ в день. Кликабельный блок над основным контентом, сопровождает читателя на каждой странице. Запуск от 3 дней.

  • Интеграция в курсы «Клерка». от 300 000 ₽. Выступление вашего эксперта в одной из глав курса, логотип, спецпредложение и ссылка в описании всех уроков и в приветственных письмах после покупки. Продвижением и продажей курса занимается «Клерк», вам остается горячий трафик. Курсы живут в среднем 3-4 года.

  • Выпадающий список продуктов в хедере. 1 200 000 ₽ в месяц. Меню в правой части сайта, видно всем посетителям. До пяти товарных позиций с иконками, название до 20 символов.

  • Виджет на боковой панели. 2 500 000 ₽ в месяц. Отдельная вкладка меню с несколькими предложениями и разными ссылками. Самый заметный формат для максимального охвата.

Какой формат рекламы выбрать под вашу задачу

Коротко, чтобы было от чего оттолкнуться:

  • Нужны лиды и заявки. Блог компании с лид-формами, лид-магнит, квиз, партнерский вебинар, рассылка по сегменту.

  • Нужна узнаваемость бренда. Медийная реклама, брендирование раздела, спецпроекты, пакет в соцсетях.

  • Нужен трафик на сайт. Сквозные ссылки в хедере и футере, баннеры, анонсы в рассылках.

  • Нужно собрать регистрации на событие. Размещение и продвижение мероприятия, «Чемодан вебинаров», партнерский вебинар.

  • Нужно защитить репутацию. SERM на «Клерке».

Большинство задач закрывается связкой из двух-трех форматов. Например, блог для лидов плюс рассылка для охвата, или конференция плюс спецпроект для имиджа.

Частые вопросы про рекламу на «Клерке»

Сколько стоит реклама на «Клерке»?

От 8 000 ₽ за публикацию в одном Telegram-канале до 2 500 000 ₽ в месяц за виджет на боковой панели. Контент-форматы начинаются от 40 000 ₽, блог компании от 54 500 ₽ в месяц, рассылки от 55 000 ₽.

Какая аудитория у портала?

Около 8 млн уникальных посетителей в месяц и email-база больше 450 тысяч. Основа это главбухи, бухгалтеры и предприниматели, ядро по возрасту от 25 до 54 лет.

Какой формат собирает больше всего лидов?

Блог компании с лид-формами, лид-магниты, квизы и партнерские вебинары. Вебинар дает гарантированно от 150 регистраций.

Индексируются ли статьи в поисковиках?

Да. Материалы «Клерка» высоко ранжируются в поиске, а в Бизнес-подписку входит индексация всех публикаций.

Можно ли таргетировать рекламу?

Да. Баннеры таргетируются по гео, типу устройства, рубрике, конкретным ссылкам, интересам и профессии. Рассылка по сегменту настраивается по поведению пользователей на портале.

Есть ли скидки?

Да, за длительный срок подписки: 10% за полгода, 15% за девять месяцев, 20% за год.

Готовы запустить рекламу на «Клерке»?

Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами, подберет форматы под вашу цель и бюджет и закрепит персональные условия.

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Информации об авторе

Сергей Мартыненко

Сергей Мартыненко

Руководитель в Клерк.Ру

4 подписчика6 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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