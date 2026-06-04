Реклама на «Клерке» в 2026 году: форматы, тарифы и как привести клиентов из аудитории бухгалтеров

Цены в статье указаны по тарифам, действующим с 1 декабря 2025 года, с учетом НДС 5%.
Подберем рекламу под вашу задачу и бюджет
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Почему рекламодатели выбирают «Клерк»
«Клерк» вырос из новостного портала в медиаресурс с большим набором рекламных форматов. Ключевая ценность для рекламодателя одна: аудитория. Среди 8 млн посетителей в месяц основу составляют главные бухгалтеры (около 32%), бухгалтеры (около 27%) и предприниматели (около 20%). Это люди, которые принимают решения и распоряжаются бюджетами своих компаний.
География тоже работает на рекламодателя. Большая часть аудитории живет в городах-миллионниках, заметная доля приходится на Москву и область, еще часть на Санкт-Петербург. Возрастное ядро от 25 до 54 лет, то есть активный и платежеспособный сегмент.
Через «Клерк» вы выходите на ЛПР напрямую, минуя секретарей, агентства и прочие барьеры между вами и человеком, который подписывает счет.
Контент-маркетинг: реклама, которую читают, а не пролистывают
Экспертный контент решает те же задачи, что и классическая реклама: растит охваты, повышает узнаваемость, собирает лиды и приводит трафик на сайт. Разница в подходе. Вы не давите на читателя оффером, а даете ему пользу, после которой он сам хочет узнать про ваш продукт.
Размещение готовой статьи с анонсированием. 60 000 ₽. Вы передаете свой материал, контент-менеджеры «Клерка» публикуют его от лица портала. В текст можно добавить до трех гиперссылок и до двух картинок. Статья попадает на главную и в регулярные email-рассылки.
Редакционная статья. 100 000 ₽. Если писать самим некогда, редакция берет работу на себя целиком: подбирает тему, пишет текст, делает обложку и публикует. Учитываем tone of voice вашей компании и запросы аудитории.
Интервью с экспертом. 100 000 ₽. Полноценная статья с представителем вашего бизнеса в формате «вопрос-ответ». Мы готовим список вопросов, собираем ваши ответы в статью и публикуем на сайте.
Лид-магнит. 40 000 ₽. Полезный PDF, который читатели блога получают в обмен на контакты. Прямой инструмент сбора заявок.
Квиз. 85 000 ₽. Опрос, тест или интерактивная игра для сбора лидов. По дороге квиз прогревает читателя к покупке.
Блог компании на «Клерке»: главный инструмент для тех, кто работает вдолгую
Один из самых результативных форматов контент-маркетинга это собственный блог компании на портале. Площадка для него подходит хорошо: аудитория интересуется новыми продуктами и решениями, статьи индексируются поисковиками и попадают в ленту на главной. В посты можно встраивать лид-формы и ставить счетчик Яндекс.Метрики.
Что дает блог сверх самих публикаций:
Формы лидогенерации. Встраиваются в посты: переход на сайт, на лендинг или прямой сбор контактов.
Иллюстрации к материалам. Сделаем графику в фирменном стиле «Клерка» или обработаем ваши изображения.
Анонсы и рассылки. Статьи попадают в соцсети и в email-рассылки портала.
За три месяца ведения блога мы прогнозируем около 3 000 подписчиков и 12 000 просмотров статей. Материалы «Клерка» высоко ранжируются в поиске, а для роста охвата подключаются SEO-оптимизация и SERM.
Блог открывается через Бизнес-подписку. Доступно три тарифа, у каждого свой объем публикаций и набор инструментов.
Что входит
Про
Про Макс
Ультра
Публикаций в месяц
4
8
16
Индексация поисковиками
да
да
да
Формат статей «Картотека»
да
да
да
Формы лидогенерации и кнопки-офферы
да
да
да
Яндекс.Метрика
да
да
да
Трекинг читателей для таргета
нет
да
да
Пиксели VK, Яндекс, Weborama, AdRiver для ретаргетинга
нет
да
да
Уведомления и push «Колокольчик»
да
да
да
Попап в блоге по готовому сценарию
да
да
да
Клерк AI без VPN
да
да
да
Команда экспертного контент-маркетинга
нет
2 публикации / мес
4 публикации / мес
Маркетинговое сопровождение
нет
в чате поддержки
онлайн-встречи
Стоимость подписки зависит от срока. Минимальный период подключения три месяца, а долгие контракты идут со скидкой.
Срок
Про
Про Макс
Ультра
1 месяц
54 500 ₽
99 000 ₽
132 000 ₽
3 месяца
163 500 ₽
297 000 ₽
396 000 ₽
6 месяцев (минус 10%)
294 300 ₽
534 600 ₽
712 800 ₽
9 месяцев (минус 15%)
416 925 ₽
757 350 ₽
1 009 800 ₽
12 месяцев (минус 20%)
523 200 ₽
950 400 ₽
1 267 200 ₽
Запустить блог компании на «Клерке»
Подберем тариф под ваши цели по контенту и лидогенерации, расскажем про скидки за длительный срок.
Email-маркетинг: попадание прямо в почту целевой аудитории
Рассылки часто недооценивают, но при точном попадании в интересы аудитории это один из самых результативных каналов. Письмо мотивирует оставить контакты, растит лояльность и приводит трафик на сайт.
У «Клерка» несколько рассылок, в которых можно разместить ваше предложение:
«Утренний бухгалтер». 55 000 ₽. Регулярный обзор материалов портала за предыдущий день в краткой и структурированной форме. Ваш оффер уходит активным подписчикам отдельным рекомендательным блоком.
«Ночной бухгалтер». 65 000 ₽. Письмо от главреда о ключевых новостях и трендах бухгалтерии, с примерами, образцами и профессиональным юмором. Ваше предложение встраивается рекомендательным блоком.
«Чемодан вебинаров». 250 000 ₽. Рассылка с анонсами онлайн- и офлайн-мероприятий для аудитории 250 тысяч подписчиков. Подходит, когда нужно собрать регистрации на свое событие.
Рассылка по сегменту. 6 ₽ за пользователя. Мы анализируем интересы и поведение пользователей на «Клерке» и отправляем письмо тем, кому ваш продукт интереснее всего. Цена зависит от размера сегмента.
Медийная реклама: быстро рассказать о продукте, акции или событии
Визуальный контент работает на эмоции. Баннеры растят узнаваемость, приводят трафик и быстро доносят суть акции или события. Цена считается за CPM (тысячу показов), разработка баннера дизайнерами входит в стоимость.
Баннер-перетяжка. 900 ₽ за CPM. Горизонтальный баннер в самом верху страницы, сопровождает читателя на каждой странице сайта. Подходит для масштабных кампаний и анонсов крупных событий.
Попап. 1 980 ₽ за CPM. Всплывающее окно, которое появляется во время чтения и частично блокирует действия до закрытия. Хорошо работает на анонс акции, бонуса или подписки.
Промобар. 1 980 ₽ за CPM. Баннер с таймером внизу страницы, остается видимым даже при скролле. Формат для короткого сообщения, которое должно держаться перед глазами.
Раскрутка собственного сообщества требует времени и денег. Реклама в готовых каналах дает результат быстрее. У «Клерка» сеть каналов в Telegram, VK, ОК и MAX с суммарной аудиторией больше 130 тысяч человек.
Можно размещаться в отдельных каналах или взять пакет.
Канал
Аудитория
Стоимость
Бухучет и налоги
18 504
17 000 ₽
Красный уголок бухгалтера
18 142
20 000 ₽
Чат для бухгалтеров
7 914
12 000 ₽
Бух.Джоб (вакансии)
10 483
10 000 ₽
БУХ! Молния
6 627
8 000 ₽
Ночной бухгалтер
4 319
12 000 ₽
MAX
1 239
5 000 ₽
ВК
50 100
15 000 ₽
ОК
13 400
7 000 ₽
Пакет «Продвижение в соцсетях»
131 660
75 000 ₽
Пакет публикует ваш пост во всех активных каналах сразу, это самый широкий охват за фиксированную цену.
Инструменты продаж: страница мероприятия и спецпредложения
Размещение мероприятия. 900 ₽. Отдельная страница вашего события на klerk.ru для органического сбора регистраций.
Продвижение мероприятия. 55 000 ₽. Та же страница плюс продвижение силами команды «Клерка» через email и контент.
Размещение спецпредложения. 20 000 ₽. Ваша скидка, акция, бонус или подарок в специальном разделе сайта на месяц.
Продвижение спецпредложения. 60 000 ₽. Спецпредложение плюс месяц продвижения через email-маркетинг и контент.
Событийный маркетинг: конференции и партнерские вебинары
Клерк.Конференция. от 180 000 ₽. Участие в конференциях «Клерка» как партнер: от распространения спецпредложений среди участников до выступления в деловой программе.
Партнерский вебинар. 250 000 ₽. Совместный вебинар «Клерка» и вашей компании. Продвижение полностью на нас, гарантируем 150 регистраций на мероприятие (в среднем собираем около 250). После вебинара делаем рассылку по зарегистрированным с вашим оффером, а лендинг и материалы остаются на сайте.
SEO-оптимизация: сквозные ссылки для роста позиций
Сквозные ссылки видны на всех страницах сайта и помогают вашему ресурсу в поисковой выдаче.
Кнопка в хедере. 15 000 ₽ в день. Кликабельная кнопка с коротким оффером в шапке сайта, держится даже при скролле. Запуск от 7 дней.
Кнопка в футере. 8 500 ₽ в день. Сквозная ссылка с оффером в подвале сайта, работает на SEO. Запуск от 7 дней.
SERM: управление репутацией бренда на «Клерке»
Перед сделкой в B2B покупатель почти всегда проверяет компанию в поиске. Отзывы и рейтинги «Клерка» попадают в топ-10 выдачи по запросам клиентов, поэтому управление репутацией прямо на портале защищает бренд и улучшает его восприятие.
Мы размещаем отзывы и комментарии в блоге компании от лица реальных людей, страница индексируется и приводит новых клиентов.
10 отзывов и 20 комментариев, 45 000 ₽.
20 отзывов и 40 комментариев, 70 000 ₽.
Спецпроекты привлекают внимание даже тех, кто привычно игнорирует обычную рекламу.
Интеграция оффера в сервис «Консультации». 210 000 ₽ в месяц. Раздел с ответами экспертов «Клерка» про налоги, учет, кадры, 1С и право. Аудитория это платные клиенты Клерк.Премиум: бухгалтеры в найме и на аутсорсе, собственники бизнеса, финдиректора, кадровики, селлеры. Размещаем графический баннер или текстовое объявление.
Брендирование раздела. 300 000 ₽ в месяц. Ваш баннер в конкретной рубрике и во всех ее материалах (кроме блогов компаний). Показывает оффер именно тем, кто читает нужную вам тематику.
Промоблок над контентом. 45 000 ₽ в день. Кликабельный блок над основным контентом, сопровождает читателя на каждой странице. Запуск от 3 дней.
Интеграция в курсы «Клерка». от 300 000 ₽. Выступление вашего эксперта в одной из глав курса, логотип, спецпредложение и ссылка в описании всех уроков и в приветственных письмах после покупки. Продвижением и продажей курса занимается «Клерк», вам остается горячий трафик. Курсы живут в среднем 3-4 года.
Выпадающий список продуктов в хедере. 1 200 000 ₽ в месяц. Меню в правой части сайта, видно всем посетителям. До пяти товарных позиций с иконками, название до 20 символов.
Виджет на боковой панели. 2 500 000 ₽ в месяц. Отдельная вкладка меню с несколькими предложениями и разными ссылками. Самый заметный формат для максимального охвата.
Какой формат рекламы выбрать под вашу задачу
Коротко, чтобы было от чего оттолкнуться:
Нужны лиды и заявки. Блог компании с лид-формами, лид-магнит, квиз, партнерский вебинар, рассылка по сегменту.
Нужна узнаваемость бренда. Медийная реклама, брендирование раздела, спецпроекты, пакет в соцсетях.
Нужен трафик на сайт. Сквозные ссылки в хедере и футере, баннеры, анонсы в рассылках.
Нужно собрать регистрации на событие. Размещение и продвижение мероприятия, «Чемодан вебинаров», партнерский вебинар.
Нужно защитить репутацию. SERM на «Клерке».
Большинство задач закрывается связкой из двух-трех форматов. Например, блог для лидов плюс рассылка для охвата, или конференция плюс спецпроект для имиджа.
Частые вопросы про рекламу на «Клерке»
Сколько стоит реклама на «Клерке»?
От 8 000 ₽ за публикацию в одном Telegram-канале до 2 500 000 ₽ в месяц за виджет на боковой панели. Контент-форматы начинаются от 40 000 ₽, блог компании от 54 500 ₽ в месяц, рассылки от 55 000 ₽.
Какая аудитория у портала?
Около 8 млн уникальных посетителей в месяц и email-база больше 450 тысяч. Основа это главбухи, бухгалтеры и предприниматели, ядро по возрасту от 25 до 54 лет.
Какой формат собирает больше всего лидов?
Блог компании с лид-формами, лид-магниты, квизы и партнерские вебинары. Вебинар дает гарантированно от 150 регистраций.
Индексируются ли статьи в поисковиках?
Да. Материалы «Клерка» высоко ранжируются в поиске, а в Бизнес-подписку входит индексация всех публикаций.
Можно ли таргетировать рекламу?
Да. Баннеры таргетируются по гео, типу устройства, рубрике, конкретным ссылкам, интересам и профессии. Рассылка по сегменту настраивается по поведению пользователей на портале.
Есть ли скидки?
Да, за длительный срок подписки: 10% за полгода, 15% за девять месяцев, 20% за год.
Готовы запустить рекламу на «Клерке»?
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами, подберет форматы под вашу цель и бюджет и закрепит персональные условия.
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