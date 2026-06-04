Реклама на «Клерке» в 2026 году: форматы, тарифы и как привести клиентов из аудитории бухгалтеров

«Клерк» вырос из новостного портала в медиаресурс с большим набором рекламных форматов. Ключевая ценность для рекламодателя одна: аудитория. Среди 8 млн посетителей в месяц основу составляют главные бухгалтеры (около 32%), бухгалтеры (около 27%) и предприниматели (около 20%). Это люди, которые принимают решения и распоряжаются бюджетами своих компаний.

География тоже работает на рекламодателя. Большая часть аудитории живет в городах-миллионниках, заметная доля приходится на Москву и область, еще часть на Санкт-Петербург. Возрастное ядро от 25 до 54 лет, то есть активный и платежеспособный сегмент.

Через «Клерк» вы выходите на ЛПР напрямую, минуя секретарей, агентства и прочие барьеры между вами и человеком, который подписывает счет.