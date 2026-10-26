Реклама с нейросетью: людей злит не ИИ, а обман. Разбор трёх опросов 2026 года

Я продаю нативную рекламу. Поэтому в трёх опросах про ИИ в рекламе, которые вышли этой осенью, меня зацепила цифра не про нейросети: 59% опрошенных «Ярко» и Выберу.ру раздражает реклама под видом обычного контента. Читать такое про свой прилавок неприятно.

Спор «ИИ в рекламе или живой креатив» я считаю ложным. Цифры про нейросети в опросах спорят, зато в одном сходятся: людей злит, когда их водят за нос.

Данные на 26.10.2026. Текст для тех, кто заказывает креатив или нативку.