Можно ли списать долг по субсидиарной ответственности в банкротстве гражданина: как на это смотрят в судах

Базовое правило: «субсидиарка» часто попадает в зону риска

В банкротстве граждан действует общий принцип освобождения от непогашенных обязательств по завершении процедуры. Но для ряда долгов закон устанавливает исключения, и субсидиарная ответственность обычно рассматривается судами как одна из самых «токсичных» категорий, то есть такой долг нередко признают не подлежащим списанию.

Из-за этого в спорах постоянно сталкиваются две идеи: с одной стороны, реабилитация честного должника, с другой стороны, запрет «прощать» ответственность, которая по смыслу привязана к причинению вреда кредиторам и злоупотреблениям.