Можно ли списать долг по субсидиарной ответственности в банкротстве гражданина: как на это смотрят в судах

Тема списания долгов в банкротстве граждан давно перестала быть «технической». Особенно остро она звучит там, где кредитор приходит не просто с денежным требованием, а с долгом по субсидиарной ответственности. Формально логика закона проста: такие обязательства часто относят к «несписываемым». На практике картина сложнее, и именно на стыке буквального запрета и реабилитационных целей процедуры апелляции и кассации выстраивают критерии, когда освобождение все же возможно.
В каких случаях суды спишут субсидиарную ответственность - разбираем с адвокатом Мильским Андреем.
Базовое правило: «субсидиарка» часто попадает в зону риска
В банкротстве граждан действует общий принцип освобождения от непогашенных обязательств по завершении процедуры. Но для ряда долгов закон устанавливает исключения, и субсидиарная ответственность обычно рассматривается судами как одна из самых «токсичных» категорий, то есть такой долг нередко признают не подлежащим списанию.
Из-за этого в спорах постоянно сталкиваются две идеи: с одной стороны, реабилитация честного должника, с другой стороны, запрет «прощать» ответственность, которая по смыслу привязана к причинению вреда кредиторам и злоупотреблениям.
Что показывает практика: суды ищут не ярлык долга, а фактуру
Из доступного обзора следует, что подход части судов не сводится к механическому «раз это субсидиарка, значит не списываем». Встречается конструкция, где освобождение допускается при наличии совокупности обстоятельств. Первый критерий прямо сформулирован так: в период причинения вреда отсутствовал умысел.
Дальше суды, как правило, «достраивают» вторую часть теста уже через конкретику поведения: была ли у должника реальная возможность действовать иначе, проявлял ли он разумность и добросовестность, есть ли признаки вывода активов, сокрытия имущества, фиктивных схем, недостоверных сведений для суда и управляющего. Если фактура показывает, что речь не о сознательном причинении вреда, а о провале бизнеса без намерения «утопить» кредиторов, шанс на освобождение становится предметом доказывания, а не заранее проигранной историей.
Где чаще всего ломаются копья: план реструктуризации и «момент освобождения»
Отдельный пласт споров связан с тем, что одни суды привязывают запрет на списание к финалу процедуры реализации имущества, другие обсуждают, работает ли этот запрет так же жестко при реструктуризации и при полностью исполненном плане.
В публичных материалах по теме описан кейс, где кассация заняла строгую позицию, указав, что долги по субсидиарной ответственности не списываются по итогам банкротства гражданина, при этом должник настаивал, что он исполнил обязательства по плану, а значит вопрос «списания» в классическом виде не должен возникать. Суды именно на таких сюжетах уточняют границы применения запрета и смысл формулы «освобождение от непогашенных обязательств».
Что делать на практике, если у вас субсидиарка и вы идете в банкротство
Рабочая стратегия обычно строится вокруг доказательств и квалификации фактов, а не вокруг спора «можно или нельзя вообще».
Разобрать природу субсидиарки в вашем деле: за что именно привлекли, какая фактура легла в основу, что суды указали про вину, умысел, причинно-следственную связь.
Собрать доказательства отсутствия умысла в период причинения вреда: управленческие решения, переписка, попытки спасения бизнеса, переговоры с кредиторами, отсутствие вывода активов.
Проверить “красные флаги” банкротства гражданина: полнота раскрытия имущества, корректность сведений, отсутствие манипуляций с активами до и во время процедуры.
Если рассматривается реструктуризация: отдельно оценить, как суды в вашем округе смотрят на связку «план, исполнение, освобождение», потому что тут встречается разнонаправленная аргументация.
Вывод
На уровне лозунга кажется, что субсидиарный долг «не списывается». На уровне практики суды иногда подходят тоньше и проверяют, есть ли совокупность условий для освобождения, включая отсутствие умысла в период причинения вреда. Поэтому итог часто зависит не от названия долга, а от того, как вы докажете фактическую картину поведения и пройдете процедуру без нарушений.
