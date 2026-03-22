Вывод активов перед разводом: какие сделки оспариваются чаще всего, как признают недействительными продажу долей, займы и дивиденды и возвращают имущество

Попытка вывести активы перед разводом — один из самых распространенных сценариев в корпоративных спорах между супругами. На первый взгляд действия выглядят как обычные хозяйственные операции, но в суде ключевым становится их реальный смысл и последствия. Если сделка направлена на уменьшение общего имущества, ее могут оспорить и вернуть актив обратно, рассказывает адвокат, к.ю.н. Мильский Андрей.
Почему вывод активов перед разводом почти всегда становится предметом спора
Когда отношения подходят к разводу, бизнес часто начинают «перестраивать». Формально это может выглядеть как обычная деловая активность: продажа доли, перераспределение прибыли, выдача займов. Но в действительности цель нередко одна — сократить объем имущества, подлежащего разделу.
Суды в таких спорах давно перестали ограничиваться формальной проверкой документов. Ключевым становится вопрос: имела ли сделка разумную экономическую цель или была направлена исключительно на вывод активов.
Если второй вариант подтверждается, последствия могут быть достаточно жесткими — вплоть до признания сделки недействительной и возврата имущества.
Продажа долей перед разводом: классическая схема и ее риски
Один из самых распространенных способов — срочная продажа доли в ООО перед разводом. Часто она оформляется на родственников, знакомых или подконтрольные компании.
На бумаге все выглядит корректно: есть договор купли-продажи, регистрация в реестре, иногда даже указана цена. Однако в суде начинают проверять детали.
Если цена явно занижена, отсутствуют реальные расчеты, покупатель не проявляет интереса к управлению бизнесом, а контроль фактически остается у прежнего владельца, суд может признать сделку притворной.
В таких случаях доля возвращается в состав имущества, подлежащего разделу, а сам факт «продажи» игнорируется.
Займы аффилированным лицам: как выводят деньги из бизнеса
Еще один популярный инструмент — выдача займов из компании в пользу аффилированных лиц. Это могут быть родственники, собственные ИП, другие компании из той же группы.
Формально речь идет о возвратных средствах, и на первый взгляд такая операция не выглядит как вывод активов. Однако на практике займы часто не возвращаются, условия по ним носят формальный характер, а деньги фактически выводятся из бизнеса.
Суды оценивают такие сделки через призму их реальности: были ли попытки взыскания долга, соответствует ли заем рыночным условиям, имел ли заемщик возможность его вернуть.
Если заем признается фиктивным или направленным на вывод средств, суд может учитывать эти суммы при разделе имущества или квалифицировать действия как недобросовестные.
Дивиденды «вперед»: когда прибыль распределяют до развода
Распределение дивидендов — еще один способ уменьшить стоимость бизнеса перед разделом. Формально участник общества вправе принять решение о выплате прибыли, если для этого есть основания.
Проблема возникает, когда дивиденды выплачиваются в нетипичных объемах, без учета реального финансового положения компании или незадолго до развода.
Суды в таких ситуациях анализируют, была ли выплата экономически обоснованной. Если она носила явно искусственный характер и привела к существенному уменьшению стоимости бизнеса, это может быть учтено при разделе имущества.
Иногда суды фактически «возвращают» такие суммы в расчет, увеличивая размер компенсации второму супругу.
Вывод активов через сделки с имуществом компании
Помимо долей и денежных средств, перед разводом нередко выводятся активы самой компании: недвижимость, оборудование, транспорт.
Это делается через продажу по заниженной цене, передачу в аффилированные структуры, обмен на менее ликвидные активы. Внешне такие сделки могут выглядеть как часть хозяйственной деятельности.
Однако при их анализе суды обращают внимание на рыночность условий, связь сторон сделки, экономическую целесообразность.
Если выясняется, что активы были выведены без разумных оснований, такие операции могут быть оспорены, а имущество — возвращено.
Как суды определяют недобросовестность
Ключевой критерий — поведение стороны в совокупности. Одна сделка сама по себе не всегда свидетельствует о злоупотреблении, но цепочка действий может сформировать общую картину.
Суды учитывают время совершения сделок, их масштаб, связь с бракоразводным процессом, наличие аффилированности, отсутствие реальных расчетов, несоответствие рыночным условиям.
Если действия направлены на снижение стоимости имущества, это квалифицируется как злоупотребление правом.
Какие сделки оспариваются чаще всего
На практике можно выделить несколько типов операций, которые почти всегда попадают под внимание судов.
Продажа долей по заниженной цене, особенно в пользу родственников или подконтрольных лиц.
Выдача займов без реального намерения их возврата.
Резкое распределение дивидендов перед разводом.
Отчуждение ключевых активов компании без очевидной экономической причины.
Перевод бизнеса на номинальных владельцев.
Каждая из этих схем по отдельности может выглядеть допустимой, но в совокупности они формируют картину вывода активов.
Как «разворачивают» сделки назад
Если суд приходит к выводу о недобросовестности, последствия могут быть разными в зависимости от конструкции сделки.
Сделка может быть признана недействительной полностью или частично. В этом случае применяется двусторонняя реституция — стороны возвращаются в исходное положение.
Если возврат в натуре невозможен, учитывается стоимость актива. Это влияет на расчет доли при разделе имущества.
В ряде случаев суд не отменяет сделку напрямую, но учитывает ее последствия при определении компенсации, фактически нивелируя попытку вывода.
Роль доказательств в спорах о выводе активов
Такие дела почти всегда строятся на доказательствах косвенного характера. Прямых признаний, как правило, не бывает.
Используются банковские выписки, финансовая отчетность, договоры, переписка, сведения о связях между участниками сделок. Важную роль играют экспертизы и анализ движения денежных средств.
Чем более последовательно удается показать цепочку действий, тем выше вероятность, что суд признает вывод активов.
Что важно учитывать на практике
Попытки «очистить» бизнес перед разводом редко проходят незамеченными. Современная судебная практика достаточно чувствительна к таким действиям.
Даже если отдельные сделки формально соответствуют закону, их совокупный эффект может быть оценен как злоупотребление. Это создает риск не только возврата активов, но и ухудшения позиции в целом споре.
Итог
Вывод активов перед разводом — стратегия, которая на практике часто дает обратный эффект. Суды все чаще смотрят не на форму сделок, а на их реальное содержание.
Продажа долей, займы аффилированным лицам, досрочные дивиденды и сделки с активами компании — основные инструменты, которые оспариваются в первую очередь.
Если удается доказать, что действия были направлены на уменьшение общего имущества, сделки разворачиваются назад, а стоимость активов возвращается в расчет при разделе.
