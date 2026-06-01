Потребительская ценность результата работ — что это и как ее доказывать в суде

Подрядчик отчитался об окончании ремонта, строительства или разработки документации. А заказчик отказывается платить. И не потому, что денег жалко, а потому что результат работ ему не нужен — он бесполезен, непригоден для использования или не решает тех задач, ради которых затевался проект.
Закон в таких случаях не даёт простого ответа. Статьи 702, 721 и 723 ГК РФ говорят о качестве, пригодности, недостатках. Но есть категория, которая находится в центре всех этих споров, хотя в Гражданском кодексе её нет. Это потребительская ценность результата работ.
В конце 2024 года Верховный Суд РФ выпустил определение, которое расставило точки над i: «До подтверждения потребительской ценности результата работ взыскание их стоимости является преждевременным». Суд не может просто взять и решить, что результат «вроде бы пригоден» — нужны специальные знания, экспертиза, анализ. Без этого — отказ в иске.
В этой статье я расскажу, как суды и эксперты определяют потребительскую ценность, какие вопросы задавать эксперту и как построить линию защиты в споре о некачественных или бесполезных работах. Я также приведу свежие кейсы из практики Верховного Суда, сравню подходы в России и за рубежом и дам конкретные рекомендации для юристов.
Автор: Мильский Андрей — адвокат, кандидат юридических наук, победитель премии «Адвокат года 2026» по версии RBG и Торгово-промышленной палаты России.
1. Что такое потребительская ценность результата работ (определение)
Потребительская ценность — это не качество и не стоимость. Это ответ на принципиальный вопрос: пригоден ли результат к использованию по назначению, ради которого заказывалась работа.
Качество отвечает на вопрос «насколько хорошо сделано?». Стоимость — на вопрос «сколько это стоит?». А потребительская ценность — на вопрос «а нужно ли это вообще заказчику?» или «можно ли это использовать так, как мы договаривались?».
Таблица 1. Отличие потребительской ценности от смежных понятий
Понятие
Что оценивает
Пример
Качество
Степень соответствия условиям договора, стандартам
Стены оштукатурены, но с неровностями
Стоимость
Денежное выражение работ
За штукатурку заплатили 500 тыс. руб.
Потребительская ценность
Пригодность к использованию по назначению
Штукатурка есть, но стены всё равно нельзя красить — нужно переделывать
Определим потребительскую ценность так: это объективная пригодность результата работ к договорному или обычному использованию, которую суд учитывает при решении вопроса о стоимости и последствиях недостатков.
Три важных элемента в этом определении:
Объективность — не «мне не нравится», а «это действительно нельзя использовать».
Связь с назначением — что именно должно было получиться по договору.
Правовая значимость — если ценности нет, то и оплачивать нечего (или почти нечего).
2. Как суды применяют категорию потребительской ценности (практика ВС РФ)
Самое важное разъяснение Верховного Суда по этой теме — определение Судебной коллегии по экономическим спорам от 3 декабря 2024 года № 305-ЭС23-20202 по делу № А40-27688/2022.
Краткая фабула дела: Стороны заключили договор на выполнение проектных работ. Подрядчик передал документацию. Заказчик отказался платить, ссылаясь на то, что результат не соответствует условиям договора и не может быть использован.
Что сказал Верховный Суд:
«До подтверждения потребительской ценности результата работ взыскание их стоимости является преждевременным».
Суд не может самостоятельно, без специальных знаний, сделать вывод о пригодности результата.
Нужна экспертиза, которая ответит на вопрос, пригоден ли результат к использованию по назначению.
Что это значит на практике: Прежде чем спорить о цене и скидках, нужно доказать, что результат вообще чего-то стоит. Если эксперт скажет, что результат бесполезен, то и платить за него не придётся. Если скажет, что частично полезен — то оплате подлежит только полезная часть.
Другие важные кейсы ВС РФ:
1. Определение от 8 июля 2024 г. № 306-ЭС24-9853 (дело № А12-31628/2021). Дополнительные работы были признаны имеющими потребительскую ценность, потому что заказчик их фактически использовал. Установка: если результат реально эксплуатируется — он ценен, даже если есть споры о его качестве.
2. Определение от 23 августа 2024 г. № 305-ЭС24-8727 (дело № А40-237271/2021). Верховный Суд запретил наказывать подрядчика дважды. Нельзя одновременно оставить заказчику результат работ (который имеет для него ценность) и взыскать полную стоимость устранения дефектов. Или результат ценен, или нет — выбирайте что-то одно.
3. Определение от 13 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-18507 (дело № А40-111577/2022). Потребительская ценность применима и к услугам. Ценность налоговой консультации — в практическом использовании её результатов. Если консультация бесполезна, то и платить за неё не нужно.
3. Как установить потребительскую ценность: 7 практических критериев
Для юриста, который готовит иск или возражения, недостаточно сказать «результат бесполезен». Нужно разложить этот тезис на конкретные факты, которые можно проверить и доказать.
Критерий № 1. Пригодность по договорному назначению
Главный вопрос: соответствует ли результат той цели, ради которой заключался договор? Если проектная документация не позволяет строить — она бесполезна. Если в отремонтированной квартире нельзя жить из-за плесени — ремонт бесполезен.
Критерий № 2. Пригодность по обычному назначению
Этот критерий применяется, когда договорная цель сформулирована расплывчато. Например, «разработать логотип». Обычное назначение логотипа — быть узнаваемым и воспроизводимым. Если логотип нельзя напечатать — он бесполезен.
Критерий № 3. Характер недостатков (локальные или системные)
Локальные недостатки — можно исправить без переделки всего результата.
Системные — всё приходится переделывать заново.
Если недостатки системные — это сильный аргумент в пользу отсутствия потребительской ценности.
Критерий № 4. Влияние недостатков на функцию результата
Удобно делить дефекты на три группы:
Не влияют на использование — ценность сохранена полностью.
Ограничивают использование — ценность снижена, но не исчезла.
Исключают использование — ценность отсутствует.
Критерий № 5. Возможность реальной эксплуатации
Результат может существовать формально (есть акт, есть фото), но быть непригодным к реальной эксплуатации. Например, здание построено, но его нельзя ввести в эксплуатацию из-за нарушений. В этом случае потребительская ценность отсутствует или сильно снижена.
Критерий № 6. Восстановимость полезности
Можно ли исправить недостатки без полной переделки? Если да — ценность сохранена (хотя и снижена). Если нет — ценность утрачена.
Критерий № 7. Соразмерность затрат на восстановление
Даже если недостатки теоретически устранимы, нужно сравнить стоимость исправления с стоимостью создания нового результата. Если дешевле переделать всё заново — значит, результат практически бесполезен.
Таблица 2. Шкала потребительской ценности
Степень ценности
Когда применяется
Денежные последствия
Полная
Результат пригоден к использованию
Полная оплата
Сниженная
Результат пригоден, но с ограничениями
Уменьшение цены (ст. 723 ГК РФ)
Частичная
Часть результата полезна, часть — нет
Оплата только полезной части
Отсутствует
Результат нельзя использовать, и это нельзя исправить
Отказ в оплате (взыскание аванса)
4. Что должен сделать эксперт: 5 задач
Суд не может сам решить, есть у результата потребительская ценность или нет. Для этого нужны специальные знания — экспертиза. Эксперт должен выполнить пять задач.
Задача 1. Установить назначение результата
Эксперт изучает договор, техзадание, проект, нормативные документы. Без этого невозможно понять, каким должен быть идеальный результат.
Задача 2. Описать фактическое состояние результата
Что реально сделано? Насколько объект завершён? Можно ли выделить самостоятельную полезную часть?
Задача 3. Классифицировать недостатки и оценить их влияние
Эксперт должен сказать не просто «есть недостатки», а:
Какие недостатки не влияют на использование?
Какие ограничивают использование?
Какие исключают использование полностью?
Задача 4. Определить варианты устранения недостатков
Нужна доработка?
Требуется частичная замена?
Нужна полная переделка?
Задача 5. Рассчитать стоимость восстановления
Сколько стоит довести результат до пригодного состояния? Какова стоимость полезной части, если она есть?
Таблица 3. Вопросы, которые нужно задать эксперту
Группа вопросов
Примеры вопросов
О назначении
Каково договорное назначение результата? Может ли он использоваться по этому назначению в текущем состоянии?
О недостатках
Какие недостатки имеются? Носят ли они локальный или системный характер? Влияют ли на возможность использования по назначению?
Об эксплуатации
Возможна ли реальная эксплуатация результата? Если да — с какими ограничениями?
Об устранении
Устранимы ли недостатки? Можно ли их устранить без полной переделки? Сохраняется ли полезная часть результата?
О стоимости
Какова стоимость устранения недостатков? Какова стоимость полезной части результата? Соразмерна ли стоимость исправления стоимости нового создания?
Чего НЕЛЬЗЯ спрашивать у эксперта: «Имеет ли результат потребительскую ценность в юридическом смысле?», «Подлежит ли результат оплате?», «Следует ли уменьшить цену?». Это правовые вопросы — их решает суд, а не эксперт.
5. Потребительская ценность в спорах об услугах
Хотя категория «потребительская ценность» наиболее органична для подряда (где результат овеществлён), Верховный Суд применяет её и к услугам.
Логика ВС РФ: Ценность консультации, аудита, правовой услуги — в практическом использовании её результатов. Если консультация бесполезна, заказчик не обязан за неё платить. Если полезна частично — платить нужно пропорционально.
Это особенно важно для:
юридических консультаций;
налогового консультирования;
аудиторских услуг;
инжиниринговых услуг;
разработки документации (технической, бизнес-планов).
Пример: Заказана правовая экспертиза договора. Исполнитель выдал заключение, но оно основано на неверном толковании закона, и заказчик не может его использовать. Потребительская ценность отсутствует — оплата не требуется.
Пример из практики ВС РФ (определение от 7 февраля 2022 г. № 304-ЭС21-29275): Суд установил факт оказания услуг в полном объёме и наличие в них потребительской ценности для заказчика. Верховный Суд не стал пересматривать этот вывод. Установка: если услуга реально помогла заказчику (например, позволила выиграть суд или сэкономить налоги), она обладает ценностью и подлежит оплате.
6. Как построить правовую позицию: стратегии для подрядчика и заказчика
6.1. Для подрядчика (кто требует оплату)
Главная задача: доказать, что результат пригоден к использованию и заказчик извлёк или мог извлечь из него пользу.
Что делать:
Заранее (до суда) получить заключение специалиста о пригодности результата.
Собрать доказательства фактического использования: переписка, где заказчик даёт указания, опираясь на результат; акты о частичном использовании; свидетельские показания.
В суде ходатайствовать о назначении экспертизы, которая подтвердит потребительскую ценность.
Если заказчик заявляет о некачественности — не спорить с фактом дефектов, а доказывать, что они не влияют на возможность использования (локальные, устранимые).
Типичная ошибка подрядчика: Сосредоточиться только на объёме работ и подписанных актах, игнорируя вопрос о пригодности. ВС РФ прямо сказал: акты — не главное. Главное — можно ли результат использовать.
6.2. Для заказчика (кто отказывается платить)
Главная задача: доказать, что результат бесполезен или его полезность значительно ниже оплаченной.
Что делать:
Заказать досудебное заключение эксперта о непригодности результата.
Зафиксировать отказ от использования (письменный акт, переписка).
Если результат частично полезен — не отрицать этого, а требовать уменьшения цены пропорционально стоимости устранения дефектов.
В суде настаивать на назначении экспертизы, даже если подрядчик возражает.
Таблица 4. Стратегии в зависимости от степени ценности
Степень ценности
Стратегия подрядчика
Стратегия заказчика
Полная
Требовать полной оплаты
Платить, но оспаривать отдельные дефекты
Сниженная
Согласиться на уменьшение цены (но незначительное)
Требовать соразмерного уменьшения цены
Частичная
Требовать оплаты полезной части
Платить только за полезную часть
Отсутствует
—
Отказать в оплате полностью, взыскать аванс
7. Зарубежные аналоги: как в мире решают похожие вопросы
Российская «потребительская ценность» не уникальна. В зарубежном праве есть близкие конструкции.
Англо-американское право. Доктрина substantial performance (существенное исполнение): если результат в основном достигнут, но есть мелкие отступления, подрядчик вправе на оплату (за вычетом стоимости исправления). Это очень близко к нашей «сниженной потребительской ценности». Классический пример — дело Jacob & Youngs v. Kent (1921): трубы были не того бренда, но суд не стал взыскивать полную стоимость переделки, потому что результат оставался пригодным.
Немецкое право (§ 633, 634 BGB). Оплата напрямую связана с пригодностью результата для договорного или обычного использования. Если дефекты незначительны — цена снижается. Если существенны — можно отказаться от договора.
Французское право (ст. 1792 Code civil). Особенно близко к российской практике: недостаток признаётся существенным, если делает объект непригодным для его назначения (impropre à sa destination). Это почти дословное совпадение с нашей логикой о пригодности.
Международные контракты (Венская конвенция, Принципы УНИДРУА). В международной практике действует правило: покупатель не обязан оплачивать товар, который не соответствует цели договора. Это тоже про потребительскую ценность, только в другой терминологии.
ВЫВОД
Потребительская ценность — это не абстрактная юридическая конструкция, а практический критерий, который Верховный Суд РФ поставил в центр споров об оплате работ.
Что нужно запомнить юристу и предпринимателю:
Первое: прежде чем требовать оплату или отказывать в ней, ответьте на вопрос — можно ли использовать результат по назначению? Если да — он имеет ценность. Если нет — ценность отсутствует.
Второе: суд не может самостоятельно оценить пригодность результата. Нужна экспертиза. Без неё — риск проигрыша.
Третье: потребительская ценность бывает разной — полной, сниженной, частичной, отсутствующей. От этого зависят денежные последствия: полная оплата, уменьшение цены, оплата только полезной части или отказ в оплате.
Четвёртое: эта категория работает не только в подряде, но и в услугах. Ценность юридической консультации, аудита, налогового заключения — в их практической применимости.
Пятое: эксперту нужно задавать конкретные фактические вопросы (о назначении, недостатках, возможности эксплуатации, стоимости устранения). Не перекладывайте на эксперта юридическую квалификацию.
Шестое: международный опыт подтверждает правильность этого подхода. Везде, от Германии до США, оплата зависит от пригодности результата к использованию.
Главный вывод для практики: не стройте защиту только на актах и объёмах. Спрашивайте эксперта: можно ли результат использовать? Ответ на этот вопрос часто важнее всех формальных документов. Если результат пригоден — платите. Если нет — не платите. А если пригоден частично — платите пропорционально полезности. Именно такую логику требует Верховный Суд, и именно такую логику стоит закладывать в правовую позицию по любому спору о качестве работ или услуг.
Начать дискуссию