Потребительская ценность результата работ — что это и как ее доказывать в суде

Подрядчик отчитался об окончании ремонта, строительства или разработки документации. А заказчик отказывается платить. И не потому, что денег жалко, а потому что результат работ ему не нужен — он бесполезен, непригоден для использования или не решает тех задач, ради которых затевался проект.

Закон в таких случаях не даёт простого ответа. Статьи 702, 721 и 723 ГК РФ говорят о качестве, пригодности, недостатках. Но есть категория, которая находится в центре всех этих споров, хотя в Гражданском кодексе её нет. Это потребительская ценность результата работ.

В конце 2024 года Верховный Суд РФ выпустил определение, которое расставило точки над i: «До подтверждения потребительской ценности результата работ взыскание их стоимости является преждевременным». Суд не может просто взять и решить, что результат «вроде бы пригоден» — нужны специальные знания, экспертиза, анализ. Без этого — отказ в иске.

В этой статье я расскажу, как суды и эксперты определяют потребительскую ценность, какие вопросы задавать эксперту и как построить линию защиты в споре о некачественных или бесполезных работах. Я также приведу свежие кейсы из практики Верховного Суда, сравню подходы в России и за рубежом и дам конкретные рекомендации для юристов.

Автор: Мильский Андрей — адвокат, кандидат юридических наук, победитель премии «Адвокат года 2026» по версии RBG и Торгово-промышленной палаты России.