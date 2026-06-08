Субсидиарная ответственность: как контролирующие лица рискуют личным имуществом при банкротстве компании

Тем не менее судебная практика движется по пути расширения круга ответственных лиц. Под удар попадают не только гендиректора и владельцы долей, но и главные бухгалтеры, финансовые директора, члены советов директоров, юристы, разрабатывавшие спорные схемы, а также скрытые бенефициары — родственники и доверенные лица, реально управлявшие бизнесом, в том числе номинальные руководители.

Важно чётко понимать природу этого института. Субсидиарная ответственность — это не кара за сам факт управления компанией, а исключительная компенсационная мера за конкретные действия (или бездействие), которые привели к банкротству. Пленум № 42 специально подчеркнул: обычные предпринимательские риски — объективные рыночные явления, кризисы в отрасли, санкционное давление, колебания валют — сами по себе не влекут субсидиарной ответственности.

Субсидиарная ответственность контролирующих должника лиц окончательно перестала быть редкостью и стала обычной судебной практикой. Её суть заключается в следующем: кредиторы компании-банкрота вправе потребовать погашения корпоративных долгов из личного имущества учредителей, руководителей и фактических бенефициаров, если несостоятельность наступила по их вине.

Пошаговый механизм: от факта контроля до взыскания личных активов

Шаг 1. Определение круга контролирующих лиц: почему он расширился

Пленум № 41 от декабря 2025 года существенно изменил определение понятия «контролирующее должника лицо». Теперь ключевой критерий — возможность влиять на использование вложенных в компанию средств и извлекать из этого выгоду (бенефициарный интерес), размер которой заранее не установлен и потенциально безграничен. Из этого следует, что формальная должность более не имеет решающего значения. Суды ориентируются исключительно на реальную способность управлять и получать прибыль. В группу риска включаются: владельцы бизнеса и конечные бенефициары, даже если они никогда не занимали официальных постов;

главные бухгалтеры — особенно если имели место налоговые нарушения или искажение отчётности;

финансовые директора — при утверждении убыточных сделок;

члены совета директоров — если доказано их влияние на принятие решений;

юристы — при разработке схем, нанёсших вред кредиторам;

скрытые бенефициары (родственники, приближённые лица);

номинальные директора — отговорки в духе «я просто подписывал документы» больше не работают.

Шаг 2. Условия наступления ответственности: когда личное имущество оказывается под угрозой

Субсидиарная ответственность наступает, если из-за действий (или бездействия) контролирующего лица стало невозможно полностью удовлетворить требования кредиторов (пункт 1 статьи 61.11 Закона о банкротстве). Пленум № 42 специально уточнил: один лишь предпринимательский риск не является основанием. Привлечь к ответственности можно только при наличии нерыночных управленческих решений, неразумного или недобросовестного поведения. Закон закрепляет несколько опровержимых презумпций вины, что сильно облегчает задачу истца по доказыванию. Вина контролирующего лица предполагается, если: бухгалтерская документация отсутствует или искажена, из-за чего нельзя сформировать конкурсную массу;

незадолго до банкротства были совершены крупные сделки с аффилированными лицами на нерыночных условиях;

имущество должника смешивалось с личными активами КДЛ;

компания была просто брошена с долгами (исключена из ЕГРЮЛ как недействующая) — один из самых частых сценариев в 2025–2026 годах. Ключевой риск, связанный с документацией: сокрытие или искажение бухгалтерских данных рассматривается как самостоятельное основание для применения презумпции вины. Отсутствие первичных документов, договоров или отчётности — прямой путь к субсидиарной ответственности руководителя и главного бухгалтера.

Шаг 3. Распределение бремени доказывания: процессуальный переворот

Пожалуй, самое радикальное изменение, закреплённое в 2025–2026 годах, касается того, кто и что должен доказывать. Верховный Суд последовательно защищает кредиторов в ситуации информационного неравенства. Что обязан доказать истец (кредитор): факт и размер задолженности;

наличие у должника признаков недействующего юридического лица (для споров вне банкротства);

что ответчик является контролирующим должника лицом. После этого бремя доказывания переходит на ответчика. КДЛ должен представить доказательства своей добросовестности, разумности действий и отсутствия причинно-следственной связи между своим поведением и банкротством. Если контролирующее лицо уклоняется от участия в процессе, не даёт пояснений, не раскрывает документы — суд вправе расценить это как недобросовестное процессуальное поведение, которое влечёт негативные последствия и создаёт презумпцию вины ответчика. Неявка в суд, непредоставление отзыва, ссылки на отсутствие бумаг трактуются против КДЛ.

Шаг 4. Расчёт суммы ответственности: что включается в требования

Постановление Пленума № 42 унифицировало подход к определению размера субсидиарной ответственности. В неё включаются: требования кредиторов, внесённые в реестр;

требования, поданные после закрытия реестра;

текущие платежи (налоги, аренда, зарплата, возникшие после принятия заявления о банкротстве);

финансовые санкции (пени, штрафы, неустойки), за исключением налоговых штрафов;

мораторные проценты, начисляемые в ходе процедуры банкротства. Налоговые штрафы не входят в субсидиарную ответственность, поскольку субсидиарка носит компенсационный, а не карательный характер. Их соединение недопустимо. Пленум № 42 также разграничил два понятия: индивидуальный характер вины и солидарный характер ответственности. Каждое контролирующее лицо отвечает только за свои собственные действия, но перед кредиторами — солидарно. Суд обязан установить личный вклад каждого участника, а не перекладывать всё на директора или номинального руководителя. Если несколько КДЛ действовали совместно, они несут субсидиарную ответственность солидарно (пункт 8 статьи 61.11 Закона о банкротстве).

Шаг 5. Субсидиарная ответственность вне дела о банкротстве («внебанкротная субсидиарка»)

Важно помнить: субсидиарная ответственность может наступить и без возбуждения дела о банкротстве. Самый типичный сценарий в 2026 году — исключение компании из ЕГРЮЛ как недействующей («брошенной»). Если раньше бизнес воспринимал административное исключение как способ «обнулить» долги, то теперь, по состоянию на 2026 год, это действие создаёт для бенефициаров и менеджмента риски полной имущественной ответственности. Кредиторы ликвидированной компании вправе взыскать долги с контролировавших её лиц в обычном исковом порядке (пункт 3.1 статьи 3 Закона об ООО). Основание для ответственности: недобросовестные или неразумные действия КДЛ привели к невозможности рассчитаться с кредиторами в момент исключения юрлица из ЕГРЮЛ (пункт 3 статьи 64.2 ГК РФ). Смешение имущества — использование корпоративных средств на личные нужды контролирующего лица или вывод активов — является самостоятельным основанием для ответственности в полном объёме. Важный нюанс: ответственность возможна даже в отношении долгов, возникших до 2017 года (то есть до введения пункта 3.1 статьи 3 Закона об ООО).

Шаг 6. Сроки исковой давности и переход ответственности по наследству

Субсидиарная ответственность — это деликтная ответственность за вред, причинённый кредиторам. Трёхлетний срок исковой давности начинает течь с момента, когда кредитор (или конкурсный управляющий) узнал или должен был узнать: о нарушении своего права (наличии долга);

о том, что должник не способен его погасить;

и о том, кто является надлежащим ответчиком (контролирующим лицом). На практике срок часто отсчитывается с даты окончания исполнительного производства (когда стало очевидно, что у должника нет имущества для погашения долга) или с даты исключения компании из ЕГРЮЛ. Пленум № 42 подтвердил, что субсидиарная обязанность КДЛ-гражданина, равно как и обязанность возместить вред, возникает в момент совершения неправомерных действий, приведших к банкротству или ущербу кредиторам. Эта обязанность входит в состав наследственной массы, не прекращается со смертью контролирующего лица и исполняется наследниками в пределах стоимости наследственного имущества на момент открытия наследства.

Шаг 7. Отличие от уголовной и административной ответственности

Принципиальное различие: субсидиарная ответственность — это гражданско-правовая компенсационная мера. Её цель — восстановить имущественные права кредиторов, а не наказать виновного. Привлечение к субсидиарной ответственности не исключает возможности одновременного привлечения к уголовной или административной ответственности. Уголовная ответственность (например, статья 196 УК РФ — преднамеренное банкротство) наступает при крупном ущербе. В 2026 году порог крупного ущерба для экономических составов повышен до 3 500 000 рублей, а особо крупного — до 13 500 000 рублей (ранее было 2 250 000 рублей). Административная ответственность (например, часть 5 статьи 14.13 КоАП РФ — незаконные действия при банкротстве) влечёт штрафные санкции.

Шаг 8. Как снизить риски: практическая защита личных активов