Договор задним числом: можно ли подписывать, какие риски и как защитить сделку

Проблема начинается тогда, когда договор физически подписали позже, но намеренно указали более раннюю дату, чтобы получить определенный юридический или налоговый результат.

Такой документ может стать проблемой при банкротстве контрагента, налоговой проверке, взыскании задолженности или споре о действительности сделки.

Разбираемся, можно ли заключить договор задним числом, как доказать, что договор подписали позже, какие последствия наступают для компании и чем безопаснее заменить такую практику.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБГ, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.