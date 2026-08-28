Негативный отзыв в интернете: когда за него можно получить иск о защите деловой репутации

Плохой отзыв сам по себе не нарушение. Клиент вправе написать, что ему не понравилась услуга, цена показалась завышенной, сотрудники вели себя грубо, а результат оказался хуже ожиданий. Для суда имеет значение другое: человек описал свое впечатление или сообщил о компании конкретные порочащие факты, которые не соответствуют действительности.
Именно здесь проходит основная граница между допустимой критикой и основанием для иска о защите деловой репутации.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.
Когда плохой отзыв становится основанием для иска
Компания не может через суд запретить клиентам критиковать ее работу. Чтобы требовать защиты деловой репутации по статье 152 ГК РФ, необходимо показать, что спорная информация действительно была распространена, относится к истцу и носит порочащий характер.
При этом значение имеет именно содержание публикации. Порочащими могут быть, например, сообщения о том, что компания нарушает закон, обманывает клиентов, ведет бизнес нечестно или совершает другие недобросовестные действия.
Поэтому два внешне похожих отзыва могут иметь совершенно разные юридические последствия.
«Мне не понравилось качество ремонта, второй раз сюда не обращусь» — это прежде всего субъективная оценка.
«Компания устанавливает контрафактные запчасти и выдает их за оригинальные» — уже сообщение о конкретном обстоятельстве, которое можно проверить.
Где заканчивается мнение и начинается утверждение о факте
Это центральный вопрос большинства споров о негативных отзывах. Мнение нельзя проверить на истинность так же, как конкретный факт. Нельзя доказать, что ресторан объективно «ужасный», мастер «непрофессиональный», а обслуживание «отвратительное». У разных людей одна и та же ситуация может вызвать совершенно разные впечатления.
Другое дело — сообщения о событиях, которые либо происходили, либо нет. Например, можно проверить, действительно ли клиент перечислил деньги, поставила ли компания товар, были ли у нее необходимые разрешения, выполнила ли она работы в установленный договором срок.
При этом распространенная идея о том, что достаточно добавить перед обвинением слова «я считаю» или «мне кажется», слишком примитивна. Суд оценивает фразу целиком.
Например, формулировка «я считаю, что компания подделывает документы» все равно содержит вполне конкретное утверждение о поведении компании. Одной вводной конструкцией превратить проверяемый факт в личное мнение не получится.
Можно ли назвать компанию мошенниками в отзыве
Слово «мошенники» относится к наиболее рискованным формулировкам. В зависимости от контекста оно может выглядеть как эмоциональная характеристика ситуации, а может восприниматься как утверждение о совершении преступления.
Есть большая разница между фразами:
«После этой ситуации у меня осталось ощущение, что меня обманули».
«Директор компании — мошенник и похищает деньги клиентов».
Во втором случае речь идет уже не просто о недовольстве обслуживанием. Автор приписывает конкретному лицу противоправное поведение, поэтому в случае спора вопрос о доказательствах становится гораздо острее.
При этом сама по себе резкость отзыва еще не делает его незаконным. Критика может быть неприятной, грубой и даже несправедливой с точки зрения бизнеса. Ключевой вопрос другой: содержит ли публикация ложное сообщение о фактах.
Правдивый негативный отзыв удалить через суд сложнее
Если клиент действительно заплатил 100 000 рублей, по договору результат должны были передать 1 июня, а к 20 июня работа так и не была завершена, он вправе сообщить об этом другим пользователям. Сам факт того, что такая публикация снижает привлекательность компании для новых клиентов, еще не делает ее незаконной.
Поэтому бизнесу перед обращением в суд лучше не оценивать отзыв целиком как «ложный» или «порочащий», а разобрать его по отдельным фразам. Нередко часть текста оказывается допустимой субъективной оценкой, а несколько конкретных утверждений действительно могут быть оспорены.
Для перспективного иска обычно нужно четко определить:
какое именно утверждение не соответствует действительности;
почему оно порочит деловую репутацию;
где и когда оно было опубликовано;
кто является автором или распространителем;
какими доказательствами компания опровергает опубликованный факт.
Чем конкретнее сформулирована претензия, тем понятнее предмет будущего спора.
Что бизнес может потребовать из-за ложного отзыва
Деньги далеко не всегда являются главной целью такого процесса. Для бизнеса зачастую гораздо важнее убрать публикацию из открытого доступа и прекратить дальнейшее распространение информации.
В зависимости от обстоятельств компания может требовать:
признать конкретные сведения не соответствующими действительности;
удалить спорную публикацию;
опровергнуть распространенные сведения;
взыскать доказанные убытки;
возместить судебные расходы, включая расходы на нотариальную фиксацию публикации и представителей.
С убытками ситуация сложнее всего. Одной ссылки на то, что «после отзыва пострадала репутация», недостаточно для взыскания значительной суммы. Нужно показать конкретные финансовые последствия и связь этих последствий именно с публикацией.
Например, доказательствами могут стать:
переписка с клиентом, который отказался от сделки после прочтения отзыва;
данные о расторжении договора;
документы о снижении продаж в конкретном сегменте;
финансовые документы, позволяющие определить размер потерь;
иные сведения, показывающие непосредственную связь между публикацией и убытком.
На практике доказать сам факт распространения ложных сведений обычно проще, чем убедительно посчитать вызванный ими ущерб.
Нужно ли доказывать, что у компании вообще была деловая репутация
Если спор касается именно причиненного репутационного вреда и финансовых последствий, положение компании до публикации тоже имеет значение. Нельзя просто заявить, что один комментарий уничтожил многолетнюю репутацию, не показав, в чем эта репутация выражалась.
В зависимости от бизнеса можно использовать сведения о длительности работы на рынке, крупных клиентах, исполненных контрактах, известности бренда, профессиональных наградах и других обстоятельствах.
Но превращать это в отдельный многотомный процесс тоже не нужно. Для суда важнее увидеть реальную картину: компания работала, имела определенное положение на рынке, появилась конкретная публикация, после которой наступили доказуемые последствия.
Может ли отвечать сайт, где размещен отзыв
Автор публикации и владелец площадки — не одно и то же. Сам по себе факт размещения пользовательского комментария на сайте не означает, что его владелец автоматически становится автором спорных утверждений.
Но площадку нельзя полностью исключать из работы с таким спором. Если бизнес обнаружил очевидно недостоверную публикацию, имеет смысл направить требование не только ее автору, но и администрации ресурса. В ряде ситуаций это позволяет удалить информацию вообще без суда.
Поэтому перед иском разумно:
зафиксировать публикацию;
направить претензию автору;
отдельно обратиться к владельцу площадки;
сохранить подтверждение направления обращений и ответы на них.
Эта переписка впоследствии может оказаться полезной и в самом судебном процессе.
Почему одного скриншота иногда недостаточно
Самая неприятная ситуация возникает, когда компания подготовила иск, а отзыв к этому времени уже удален. В результате спор начинается не с содержания публикации, а с вопроса о том, существовала ли она вообще и в каком именно виде.
Скриншоты могут использоваться в качестве доказательств, но чем серьезнее спор, тем меньше смысла экономить на фиксации. Автор может заявить, что изображение отредактировано, страница выглядела иначе или публикация принадлежала другому пользователю.
Поэтому при потенциально значимом споре надежнее провести нотариальный осмотр интернет-страницы. В протоколе фиксируются адрес страницы, дата осмотра и содержание публикации. Особенно это актуально, если отзыв активно распространяется или есть риск его быстрого удаления.
Как написать жесткий отзыв и не превратить его в судебный спор
Самая рабочая рекомендация для клиента — описывать события, которые он может подтвердить, а не приписывать бизнесу мотивы и намерения.
Например, безопаснее написать:
«Перечислил компании 80 000 рублей. По договору работы должны были закончить 15 мая. На 1 июня результат мне не передали, деньги не вернули».
Гораздо рискованнее:
«Они специально собирают деньги с людей и ничего не собираются выполнять».
В первом случае автор сообщает даты, сумму и последовательность событий. Если документы это подтверждают, спорить с таким отзывом компании будет сложно. Во втором уже появляется утверждение о намерениях и общей модели поведения бизнеса, доказать которое значительно труднее.
Особенно осторожно стоит обращаться с фразами:
«мошенники»;
«воруют деньги»;
«подделывают документы»;
«торгуют контрафактом»;
«работают без лицензии»;
«обманывают всех клиентов».
Перед публикацией подобной фразы полезно задать себе простой вопрос: если завтра суд попросит доказать именно это предложение, какие документы я принесу?
Что делать компании, если появился ложный отзыв
Подавать иск в тот же день обычно нет необходимости. Сначала нужно понять, с чем именно предстоит спорить. Иногда из десяти предложений отзыва юридически значимыми оказываются только два.
Нормальная последовательность действий выглядит так:
сохранить и зафиксировать публикацию;
установить автора, насколько это возможно;
выделить конкретные фактические утверждения;
подготовить документы, которые их опровергают;
направить требование автору;
обратиться к администрации площадки;
при отказе оценить перспективы судебного спора.
Главное — не начинать с эмоциональных угроз. Публичная перепалка с клиентом нередко приносит компании больше репутационного ущерба, чем первоначальный комментарий.
За любой плохой отзыв засудить клиента не получится
В спорах о деловой репутации суд не должен выбирать, кто ему больше нравится — раздраженный покупатель или обиженный бизнес. Задача гораздо уже: определить, где заканчивается субъективная критика и начинается распространение недостоверных порочащих сведений.
Поэтому фраза «никому не рекомендую эту компанию» сама по себе вряд ли даст бизнесу серьезную основу для иска. А заявление «компания берет предоплату, после чего закрывается и исчезает с деньгами клиентов» уже требует подтверждения.
Бизнес защищен не от плохих отзывов. Он защищен от ложных фактов, которые способны причинить вред его деловой репутации. И чем серьезнее обвинение, тем важнее для автора понимать, сможет ли он подтвердить его не в комментариях, а документами.
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