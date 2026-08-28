Негативный отзыв в интернете: когда за него можно получить иск о защите деловой репутации

Плохой отзыв сам по себе не нарушение. Клиент вправе написать, что ему не понравилась услуга, цена показалась завышенной, сотрудники вели себя грубо, а результат оказался хуже ожиданий. Для суда имеет значение другое: человек описал свое впечатление или сообщил о компании конкретные порочащие факты, которые не соответствуют действительности.

Именно здесь проходит основная граница между допустимой критикой и основанием для иска о защите деловой репутации.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю корпоративные, налоговые и банкротные споры, представляю интересы компаний в конфликтах с контрагентами и государственными органами.