Закупка по 223-ФЗ: как сравнивать цены участников на УСН и с НДС

Одна из типичных проблем закупок по 223-ФЗ возникает еще до выбора победителя: заказчик пытается сравнить участников не по тем ценам, которые они реально предложили, а с поправкой на их налоговый режим.

На практике это выглядит так: из цены плательщика НДС налог исключают, а предложение участника на УСН оценивают иначе. Заказчик объясняет это тем, что для него важна фактическая стоимость закупки с учетом налогового вычета.

Но такой подход создает серьезный риск оспаривания процедуры.

Главный вывод для заказчика: налоговый режим участника не должен превращаться в отдельное преимущество или недостаток при оценке заявки. Цена должна сравниваться по единым правилам для всех.

Документ: Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 31.07.2026 № 308-ЭС26-2840.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, корпоративные, налоговые и иные коммерческие споры.