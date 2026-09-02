Закупка по 223-ФЗ: как сравнивать цены участников на УСН и с НДС

Одна из типичных проблем закупок по 223-ФЗ возникает еще до выбора победителя: заказчик пытается сравнить участников не по тем ценам, которые они реально предложили, а с поправкой на их налоговый режим.
На практике это выглядит так: из цены плательщика НДС налог исключают, а предложение участника на УСН оценивают иначе. Заказчик объясняет это тем, что для него важна фактическая стоимость закупки с учетом налогового вычета.
Но такой подход создает серьезный риск оспаривания процедуры.
Главный вывод для заказчика: налоговый режим участника не должен превращаться в отдельное преимущество или недостаток при оценке заявки. Цена должна сравниваться по единым правилам для всех.
Документ: Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 31.07.2026 № 308-ЭС26-2840.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, корпоративные, налоговые и иные коммерческие споры.
Можно ли в закупке по 223-ФЗ сравнивать цены без НДС
Самая опасная конструкция — установить в документации один порядок оценки для участников на общей системе налогообложения и другой для тех, кто применяет УСН.
Например, заказчик получает две заявки:
участник № 1 предлагает цену 10 млн руб. с НДС;
участник № 2 на УСН предлагает 9,5 млн руб. без НДС.
Если заказчик начинает искусственно «очищать» одну цену от НДС, а вторую оставляет без изменений, он уже сравнивает не сами предложения участников, а собственный расчет экономического эффекта.
Именно здесь возникает риск нарушения принципа равноправия.
Цена заявки должна оцениваться такой, какой ее подал участник
Для предпринимателя это, пожалуй, самый полезный вывод.
Если участник подал заявку с определенной ценой, заказчик не должен менять ее смысл только потому, что компания применяет другую систему налогообложения.
Оцениваться должно реальное ценовое предложение, а не сумма, которую заказчик хотел бы получить после собственных налоговых корректировок.
Поэтому безопаснее заранее установить в закупочной документации единый подход:
либо цена указывается с НДС;
либо без НДС;
либо прямо прописывается, как формируется цена для всех участников.
Главное, чтобы критерий был одинаковым.
Почему налоговый вычет заказчика не оправдывает разные правила оценки
Заказчик действительно может иметь экономический интерес в получении вычета по НДС.
Но это его налоговая ситуация, а не характеристика заявки участника.
Если использовать будущий налоговый вычет как инструмент оценки, получится, что один поставщик получает преимущество только потому, что находится на определенной системе налогообложения.
Для закупки по 223-ФЗ это особенно рискованно, потому что принцип равноправия участников здесь имеет самостоятельное значение.
Иными словами, заказчик вправе учитывать собственную экономику при планировании закупки, но не должен перекладывать свой налоговый интерес в критерий, который ухудшает положение отдельных участников.
Как заказчику правильно прописать критерий «цена договора»
Самая безопасная формулировка — заранее определить единый формат цены для всех.
Например:
Цена предложения указывается в рублях и является окончательной. Если участник является плательщиком НДС, налог включается в цену. Если участник применяет УСН, цена указывается без НДС. Оценка проводится по общей итоговой цене предложения без последующего пересчета в зависимости от налогового режима участника.
Смысл такого подхода простой: комиссия берет ту цену, которую предложил участник, и оценивает ее по общей формуле.
Не нужно после вскрытия заявок вручную вычитать НДС, добавлять предполагаемый налоговый эффект или пересчитывать предложения под налоговую модель заказчика.
Что опасно писать в документации
Рискованными будут условия вроде:
«для плательщиков НДС цена оценивается без НДС»;
«для участников на УСН учитывается полная цена предложения»;
«при сравнении заявок стоимость плательщика НДС уменьшается на сумму налога»;
«налоговая выгода заказчика учитывается при расчете итогового балла».
Такие условия создают неравный подход еще до рассмотрения заявок.
Причем проблема возникает даже в том случае, если заказчик считает, что таким образом выбирает действительно более выгодное предложение.
Что делать участнику на УСН, если его заявку пересчитали
Для участника закупки это уже не просто технический вопрос.
Если комиссия скорректировала его цену или сравнила ее по иной модели, чем предложения плательщиков НДС, стоит проверить:
как именно сформулирован критерий в документации;
одинаково ли применялся порядок ко всем заявкам;
менялась ли фактически цена после подачи;
получила ли другая категория участников дополнительное преимущество;
повлиял ли этот пересчет на итоговое место в рейтинге.
Если да, есть основание ставить вопрос о дискриминационном порядке оценки.
Особенно сильна позиция, когда из формулы прямо видно, что один и тот же экономический показатель считается по-разному в зависимости от системы налогообложения.
Что делать заказчику, если документация уже содержит разные правила
Исправлять лучше до окончания срока подачи заявок.
Если документация уже опубликована и в ней предусмотрены разные способы оценки, безопаснее:
внести изменения;
установить единый порядок;
при необходимости продлить срок подачи заявок;
отдельно проверить формулу оценки.
Оставлять спорное условие в надежде, что никто не пожалуется, рискованно.
После выбора победителя исправить такую ошибку значительно сложнее.
Какой подход лучше использовать на практике
Я бы рекомендовал заказчикам придерживаться простой логики:
не сравнивать налоговые режимы, а сравнивать предложения.
Для этого достаточно трех вещей.
Во-первых, заранее определить, в каком виде участники указывают цену.
Во-вторых, закрепить одну формулу оценки для всех.
В-третьих, не производить после подачи заявок никакие дополнительные налоговые корректировки, которых нет в самой документации.
Такой подход намного устойчивее, чем попытка рассчитать «реальную стоимость закупки» отдельно для каждого участника.
Почему это важно именно для бизнеса
Для участника на УСН подобная ошибка заказчика может стоить победы в закупке.
Компания может предложить объективно более низкую цену, но проиграть только потому, что комиссия искусственно скорректировала предложение конкурента с НДС.
Для плательщика НДС ситуация зеркальная: если правила сформулированы неясно, итог закупки тоже становится непредсказуемым и легко оспариваемым.
Поэтому бизнесу при участии в закупке стоит смотреть не только на техническое задание и цену, но и на саму формулу оценки.
Иногда именно в ней заранее заложено конкурентное преимущество для одной группы участников.
Что проверить перед подачей заявки по 223-ФЗ
Участнику полезно еще до подачи документов проверить:
как в положении о закупке определяется цена;
учитывается ли НДС;
есть ли отдельные правила для УСН;
каким образом начисляются баллы;
пересчитывает ли заказчик цену после подачи заявки;
одинаковая ли формула применяется ко всем.
Если условие уже выглядит дискриминационным, лучше реагировать до подведения итогов, а не после проигрыша.
Главный практический вывод
В закупках по 223-ФЗ заказчик не должен выбирать победителя через налоговую модель участника.
Цена договора должна сравниваться по единым правилам, а не пересчитываться в зависимости от того, применяет компания УСН или платит НДС.
Для заказчика это вопрос устойчивости закупки. Для участника — вопрос того, будет ли его предложение вообще оценено на равных условиях.
Если документация дает плательщикам НДС и участникам на УСН разные правила, риск жалобы и последующего оспаривания результата существенно возрастает.
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