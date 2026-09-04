Банк выплатил по независимой гарантии: кто вернет деньги, если требование заказчика было необоснованным

Независимая гарантия по госконтракту устроена жестко: если заказчик предъявил формально правильное требование, банк обычно обязан заплатить, даже когда подрядчик считает такое требование незаконным.

Для бизнеса отсюда возникает неприятная ситуация. Заказчик получает деньги по гарантии, банк затем взыскивает ту же сумму с подрядчика, а спор о том, действительно ли подрядчик нарушил контракт, может решаться уже отдельно.

Практика показывает: ошибка заказчика не всегда освобождает принципала от регресса перед банком. Возвращать необоснованно полученные деньги подрядчику, как правило, придется уже непосредственно с заказчика.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю закупочные, подрядные, корпоративные и иные коммерческие споры.