Заказчик задержал исходные данные по госконтракту: можно ли подрядчику продлить срок работ

Если подрядчик не успевает закончить работы из-за действий самого заказчика, кажется логичным просто перенести срок исполнения контракта. На практике с государственными контрактами это работает не так.

Даже когда задержка действительно возникла не по вине подрядчика, это еще не означает, что он вправе через суд заставить заказчика изменить сроки контракта. Для бизнеса гораздо важнее правильно выбрать способ защиты: вовремя зафиксировать препятствия, приостановить работы, уведомить заказчика и при необходимости заявить убытки.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю подрядные, закупочные, корпоративные и иные коммерческие споры.