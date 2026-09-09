Заказчик требует неустойку после приемки работ: можно ли взыскать пени с подрядчика

По строительным контрактам заказчики нередко пытаются начислить неустойку уже после того, как объект фактически построен, работы приняты, а результат используется по назначению.

Обычно спор строится вокруг формальных дат: когда подписан акт, когда размещены документы в ЕИС, когда передана исполнительная документация. Но если сам результат достигнут и заказчик его принял, одной формальной задержки в документообороте может быть недостаточно, чтобы взыскать с подрядчика крупную пеню.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю строительные, закупочные, подрядные и иные коммерческие споры.