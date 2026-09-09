Заказчик требует неустойку после приемки работ: можно ли взыскать пени с подрядчика

По строительным контрактам заказчики нередко пытаются начислить неустойку уже после того, как объект фактически построен, работы приняты, а результат используется по назначению.
Обычно спор строится вокруг формальных дат: когда подписан акт, когда размещены документы в ЕИС, когда передана исполнительная документация. Но если сам результат достигнут и заказчик его принял, одной формальной задержки в документообороте может быть недостаточно, чтобы взыскать с подрядчика крупную пеню.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет защищаю интересы бизнеса в арбитражных судах, сопровождаю строительные, закупочные, подрядные и иные коммерческие споры.
Можно ли взыскать неустойку, если работы по госконтракту уже приняты
Не всегда.
Подписание актов приемки имеет большое значение, потому что показывает: заказчик подтвердил факт выполнения соответствующего объема работ.
Если после этого заказчик пытается начислить пеню за тот же период, суд будет смотреть не только на календарные даты, но и на то, когда результат реально был достигнут и принят.
То есть формальная дата документа сама по себе еще не определяет наличие просрочки.
Имеет ли значение фактическая приемка работ при взыскании пеней
Да.
В строительных спорах важно установить, когда заказчик фактически получил результат.
Если объект уже готов, введен в эксплуатацию, работы приняты и используются, это существенно влияет на оценку исполнения.
Суды в подобных ситуациях не должны исходить только из того, что отдельные документы были оформлены позднее.
Можно ли начислить пеню до даты размещения документов в ЕИС
Не автоматически.
Размещение документов в ЕИС и фактическое выполнение строительных работ — не одно и то же.
Если заказчик пытается считать просрочку до даты технического размещения документов, нужно проверить, действительно ли к этому моменту работа еще не была выполнена.
Если результат уже передан и принят, формальная задержка публикации сама по себе не обязательно подтверждает просрочку подрядчика.
Можно ли взыскать неустойку из-за поздней исполнительной документации
Зависит от того, какая именно обязанность нарушена и какая санкция предусмотрена контрактом.
Нужно разделять:
просрочку выполнения самих работ;
задержку передачи исполнительной документации;
несвоевременное оформление актов;
техническое размещение документов в информационной системе.
Если заказчик требует пеню именно за просрочку строительства, он должен доказать, что к установленному сроку результат действительно не был выполнен.
Нельзя автоматически переносить задержку документации на срок выполнения всех работ.
Что делать подрядчику, если даты актов отличаются от фактической даты выполнения
Нужно доказывать реальную хронологию.
Полезно собрать:
журналы производства работ;
акты скрытых работ;
исполнительную документацию;
фото и видео;
переписку с заказчиком;
акты осмотра;
документы о вводе объекта;
промежуточные акты приемки.
Главная задача — показать, когда работы были фактически завершены, а не только когда оформлен последний документ.
Можно ли считать дату КС-2 датой окончания всех работ
Не всегда.
Дата акта подтверждает оформление приемки, но фактическое завершение могло произойти раньше.
Это особенно актуально, если между выполнением и подписанием прошло время из-за согласований, проверки документов или внутренних процедур заказчика.
Поэтому подрядчику важно иметь доказательства фактической готовности результата до даты подписания.
Что делать, если заказчик подписал акты без замечаний, а потом начислил пеню
Это сильный аргумент для подрядчика.
Нужно проверить:
содержат ли акты замечания;
фиксировались ли просрочки при приемке;
заявлял ли заказчик о нарушении сроков;
принимал ли результат без оговорок;
когда объект начал использоваться.
Если заказчик принял работы и не зафиксировал нарушение, позднее ему сложнее обосновать расчет крупной неустойки.
Можно ли взыскать пеню, если объект уже введен в эксплуатацию
Сам по себе ввод объекта не исключает ответственность, но это важное доказательство фактического исполнения.
Если детский сад, школа, дорога или другой объект уже введены и используются, суд будет оценивать, когда подрядчик реально завершил основные работы.
Это может разрушить расчет заказчика, если он построен только на поздней дате оформления бумаг.
Как подрядчику оспорить расчет неустойки по строительному контракту
Нужно спорить не с итоговой суммой, а с периодом начисления.
Лучше сделать таблицу:
Период
Что было фактически выполнено
Что еще оформлялось
Есть ли просрочка
период 1
основные работы завершены
приемка
спорно
период 2
объект готов
оформление документов
не обязательно
период 3
объект введен
размещение в ЕИС
зависит от условия контракта
Так проще показать, что заказчик смешал строительную просрочку и формальный документооборот.
Что важнее для суда: дата акта или фактическое выполнение работ
Нельзя ответить одной датой для всех случаев.
Суд должен оценивать всю совокупность доказательств.
Но если заказчик уже подтвердил приемку и объект фактически завершен, формальный подход к срокам становится намного слабее.
Особенно когда из документов не следует, что подрядчик реально продолжал выполнять работы весь период, за который начислена пеня.
Можно ли снизить неустойку по статье 333 ГК РФ, если работы приняты
Да, но до статьи 333 ГК РФ лучше сначала проверить, была ли сама просрочка.
Это два разных уровня защиты.
Сначала подрядчик может доказывать, что часть периода вообще неправомерно включена в расчет.
И только если нарушение действительно было, имеет смысл спорить о несоразмерности санкции.
Как заказчику правильно начислять пеню за просрочку строительства
Расчет должен быть привязан к реальному нарушению.
Недостаточно взять дату из информационной системы и автоматически считать весь период просрочкой.
Нужно установить:
когда должны были быть выполнены работы;
когда они реально завершены;
когда предъявлены к приемке;
почему приемка состоялась позднее;
какие документы были переданы позже;
влияла ли эта задержка на сам результат.
Без такой проверки требование о пене может не устоять.
Что делать подрядчику, если заказчик требует миллионы пеней после завершения объекта
Лучше сразу разделить спор на несколько вопросов:
была ли просрочка самих работ;
была ли просрочка документов;
кто задержал приемку;
когда объект фактически был готов;
за какой именно период начислена санкция.
В деле о строительстве детского сада заказчик требовал более 15,7 млн руб., однако суды не нашли оснований для взыскания неустойки в заявленном объеме.
При оценке они учитывали фактическое выполнение работ, подписанные акты и ввод объекта в эксплуатацию.
Можно ли взыскать неустойку только из-за нарушения документооборота
Если санкция установлена именно за нарушение соответствующей обязанности — возможно.
Но если заказчик требует пеню за просрочку выполнения строительных работ, формальная задержка в документах не должна автоматически считаться просрочкой всего контракта.
Нужно точно сопоставлять:
какая обязанность нарушена — какая санкция начислена.
Это один из самых важных моментов в подобных спорах.
Как защититься от неустойки после фактической приемки работ
Подрядчику важно сохранять доказательства не только сдачи, но и реальной готовности объекта.
Чем лучше видна хронология исполнения, тем проще показать, что поздняя дата в КС-2, КС-3 или ЕИС не отражает реальный срок окончания строительства.
Особенно сильная позиция складывается, когда заказчик сам подписал приемочные документы и начал использовать результат.