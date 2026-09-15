Заказчик пропустил срок подачи сведений в РНП по 223-ФЗ: можно ли все равно включить подрядчика в реестр

По закупкам по 223-ФЗ заказчики часто считают, что пропуск 10 рабочих дней для направления обращения в ФАС автоматически закрывает вопрос о включении контрагента в РНП. Но судебная практика идет по более жесткому пути: сам по себе пропуск срока заказчиком не гарантирует поставщику защиту от реестра.
Арбитражный суд Северо-Западного округа в постановлении от 25.08.2026 по делу № А56-100816/2025 указал, что срок, предусмотренный Правилами № 1211 для направления обращения, не является пресекательным. То есть его нарушение не лишает заказчика права обратиться в антимонопольный орган позже и не дает УФАС автоматического основания отказать во включении сведений.
Для подрядчика это важный практический момент. Если договор расторгнут, спор о расторжении длился много месяцев, а затем заказчик все же направил материалы в ФАС, нельзя строить защиту только на аргументе о пропуске 10-дневного срока.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 223-ФЗ, РНП, государственным и корпоративным закупкам.
Какой срок установлен для подачи обращения в РНП по 223-ФЗ
По Правилам № 1211 заказчик должен направить обращение в антимонопольный орган в течение 10 рабочих дней с даты расторжения договора по соответствующему основанию.
На практике этот срок часто воспринимают как жесткий предел: если заказчик не успел, значит, вопрос РНП закрыт. Однако суды проводят различие между процессуальным сроком и пресекательным сроком.
Если срок не является пресекательным, его пропуск сам по себе не прекращает возможность совершить действие позже.
Именно к такому выводу пришли суды в рассматриваемом споре.
Что значит, что срок подачи обращения в РНП не является пресекательным
Это означает, что по истечении 10 рабочих дней право заказчика направить обращение в ФАС не исчезает автоматически.
Иными словами, нельзя рассуждать так: срок прошел — значит, сведения уже нельзя рассматривать по существу.
Для подрядчика это принципиально. Даже если заказчик обратился через несколько месяцев, антимонопольный орган все равно должен исследовать обстоятельства нарушения и оценить основания для включения в РНП.
Сам факт запоздалого обращения может учитываться в общей картине, но не является самостоятельной гарантией отказа во внесении сведений.
Можно ли избежать РНП по 223-ФЗ только из-за пропуска срока заказчиком
Нет, рассчитывать только на этот довод опасно.
Если УФАС отказало во включении в реестр исключительно потому, что заказчик подал обращение позже 10 рабочих дней, такое решение может быть оспорено в суде.
Именно это и произошло в рассматриваемом деле. Заказчик расторг договор, затем почти год шел судебный спор о законности расторжения, после чего обращение в РНП было направлено с существенной задержкой.
УФАС отказало, сославшись на пропуск срока. Суды признали такой подход неправильным.
Что делать подрядчику, если заказчик подал сведения в РНП с большой задержкой
Нужно сразу переходить к спору по существу.
Главный вопрос — действительно ли контрагент действовал недобросовестно и были ли основания для расторжения договора.
Стоит восстановить хронологию исполнения: какие обязательства были нарушены, почему возникло нарушение, предупреждал ли подрядчик о препятствиях, пытался ли исправить ситуацию и какие действия предпринимал после претензий заказчика.
Если защита строится только на пропуске 10-дневного срока, а по существу поведение подрядчика выглядит недобросовестным, позиция становится уязвимой.
Имеет ли значение, что подрядчик оспаривал расторжение договора
Да, и это как раз может объяснять задержку заказчика.
Если расторжение длительное время оспаривалось в суде, заказчик мог ждать итогового судебного акта, чтобы понять, сохранится ли само основание для направления сведений.
Поэтому длительный спор о расторжении может быть аргументом против формального подхода к сроку.
Для подрядчика это означает, что факт судебного спора не отменяет риск РНП после его завершения.
Когда можно спорить с самим основанием включения в РНП по 223-ФЗ
Здесь нужно смотреть на конкретное основание.
Если заказчик расторг договор из-за нарушения, важно проверить, было ли это нарушение существенным, действительно ли оно произошло по вине подрядчика и соблюдена ли процедура расторжения.
Если проблема возникла из-за действий самого заказчика, изменения исходных условий, непредоставления документов или иных обстоятельств, не зависящих от исполнителя, это нужно выносить в центр позиции.
РНП не должно работать как автоматическое продолжение расторжения договора.
Что проверяет ФАС при включении в РНП по 223-ФЗ
Антимонопольный орган должен оценивать не только сам факт прекращения договора.
Для подрядчика важно показать контекст: были ли ресурсы для исполнения, предпринимались ли меры для устранения нарушения, существовала ли переписка с заказчиком, почему возникла просрочка или иное нарушение.
Особенно сильной будет позиция, если видно, что исполнитель пытался сохранить договор и завершить работу, а не просто перестал исполнять обязательства.
Можно ли ссылаться на длительную задержку заказчика как на нарушение принципа правовой определенности
Такой довод можно заявлять, особенно если между расторжением и обращением прошло значительное время.
Но после рассматриваемой практики использовать его как основной рискованно.
Лучше ставить вопрос шире: повлияла ли задержка на возможность эффективно защищаться, сохранились ли документы, насколько разумно объяснена пауза, не противоречит ли позднее обращение поведению самого заказчика.
То есть не просто «срок пропущен», а «задержка в конкретных обстоятельствах делает последующее применение санкции необоснованным».
Как поставщику подготовиться к заседанию УФАС по РНП
Нужно заранее собрать не формальные возражения, а цельную доказательственную позицию.
Полезно показать, что произошло по договору по датам, какие действия предпринимал исполнитель, где возникли препятствия и почему поведение нельзя считать недобросовестным.
Если ранее уже был судебный спор о расторжении, нужно внимательно использовать выводы суда. Некоторые обстоятельства могут быть уже установлены вступившим в силу актом и иметь прямое значение для ФАС.
Что делать, если УФАС отказало во включении в РНП из-за пропуска срока
Для заказчика такое решение теперь выглядит уязвимым.
Если отказ основан исключительно на позднем обращении, есть основания для судебного оспаривания.
С точки зрения подрядчика это означает, что даже favorable решение УФАС еще не всегда ставит точку. Нужно оценивать мотивировку: если орган вообще не исследовал обстоятельства нарушения и просто сослался на 10-дневный срок, высок риск отмены в суде.
Как заказчику правильно подать сведения в РНП по 223-ФЗ
Для заказчика безопаснее соблюдать 10-дневный срок и не рассчитывать на то, что его потом восстановят через суд.
Но если срок уже пропущен, это не означает, что обращаться бессмысленно.
В таком случае нужно объяснить причину задержки, особенно если она связана с параллельным судебным спором, и представить полный комплект документов по существу нарушения.
Чем понятнее будет связь между расторжением, судебным спором и последующим обращением, тем устойчивее позиция.
Когда решение о включении в РНП по 223-ФЗ можно оспорить
Подрядчику стоит проверять сразу несколько направлений: основание расторжения, собственную вину, соблюдение процедуры, полноту исследования обстоятельств ФАС и мотивировку решения.
Пропуск срока заказчиком тоже можно использовать, но уже не как самостоятельный «убойный» аргумент.
После позиции Северо-Западного округа рассчитывать на автоматический отказ только из-за позднего обращения нельзя.
Что важно учитывать поставщикам по 223-ФЗ после этой практики
Главный вывод простой: 10 рабочих дней для обращения заказчика в РНП — это срок, который нужно соблюдать, но его пропуск не закрывает вопрос автоматически.
Для поставщика это меняет стратегию защиты. Основной упор нужно делать не на календарь, а на отсутствие недобросовестности, причины нарушения, фактическое поведение при исполнении договора и законность расторжения.
Именно по существу спора чаще всего решается вопрос, окажется ли компания в реестре.
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 25.08.2026 по делу № А56-100816/2025 подтверждает этот подход. Аналогичная позиция встречается и в практике Арбитражного суда Дальневосточного округа.
Практические выводы для поставщика
Если заказчик направил сведения позже 10 рабочих дней, не стоит ограничиваться возражением о сроке. Нужно одновременно готовить полноценную позицию по существу расторжения и объяснять, почему поведение компании не было недобросовестным.
Если же УФАС уже отказало во включении только из-за пропуска срока, нужно учитывать риск, что заказчик оспорит такое решение и спор вернется на новое рассмотрение.