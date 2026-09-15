Заказчик пропустил срок подачи сведений в РНП по 223-ФЗ: можно ли все равно включить подрядчика в реестр

По закупкам по 223-ФЗ заказчики часто считают, что пропуск 10 рабочих дней для направления обращения в ФАС автоматически закрывает вопрос о включении контрагента в РНП. Но судебная практика идет по более жесткому пути: сам по себе пропуск срока заказчиком не гарантирует поставщику защиту от реестра.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в постановлении от 25.08.2026 по делу № А56-100816/2025 указал, что срок, предусмотренный Правилами № 1211 для направления обращения, не является пресекательным. То есть его нарушение не лишает заказчика права обратиться в антимонопольный орган позже и не дает УФАС автоматического основания отказать во включении сведений.

Для подрядчика это важный практический момент. Если договор расторгнут, спор о расторжении длился много месяцев, а затем заказчик все же направил материалы в ФАС, нельзя строить защиту только на аргументе о пропуске 10-дневного срока.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (РБК, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 223-ФЗ, РНП, государственным и корпоративным закупкам.