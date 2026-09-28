Изменение условий госконтракта после торгов: когда подрядчика могут обязать вернуть всю оплату

После победы в закупке стороны иногда пытаются «подстроить» контракт под реальное исполнение: изменить маршрут, место оказания услуг, технологию, объем или иное условие, которое кажется техническим. Для подрядчика это может выглядеть как обычная рабочая корректировка. Но в закупках по 44-ФЗ такое изменение способно поставить под угрозу не только дополнительное соглашение, но и весь контракт.
Особенно опасны изменения, которые делают исполнение дешевле именно для победителя по сравнению с теми условиями, на которых остальные участники торгов формировали свои ценовые предложения. В деле № А33-10080/2023 подрядчик в итоге лишился более 61 млн руб., хотя услуги фактически были оказаны.
Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ, государственным контрактам, ФАС и взысканию оплаты.
Можно ли после торгов изменить условия госконтракта
Не любое изменение допустимо.
Главный риск возникает тогда, когда корректировка затрагивает условия, которые могли повлиять на конкуренцию: цену исполнения, логистику, объем затрат, технологию, место выполнения работ.
В споре по ликвидации свалки участники торгов исходили из необходимости вывозить отходы из Снежногорска на объекты в Красноярске. Именно эта логистика учитывалась при формировании цены. После определения победителя условие изменили так, что отходы можно было размещать значительно ближе, а значит — дешевле. Суды расценили это как предоставление победителю более выгодных условий, которых не было у других участников.
Почему фактическое выполнение контракта не спасло подрядчика
Это, пожалуй, главный практический вывод.
Подрядчик может рассуждать так: работы выполнены, результат получен, муниципалитет ничего не потерял — значит возвращать деньги несправедливо.
Но суды смотрели шире. Проблема возникла еще на этапе формирования конкурентных условий. Другие участники снижали цену, понимая, что им придется нести существенные транспортные расходы. Победитель же после заключения контракта получил возможность работать дешевле.
В итоге спор был уже не только об исполнении, а о равенстве участников закупки.
Почему нельзя «исправить» нарушение поздним допсоглашением
Еще одна важная деталь: позже стороны вернули первоначальное условие о вывозе отходов в Красноярск.
Но это не помогло.
Если преимущество уже было предоставлено после определения победителя, последующая корректировка не обязательно устраняет первоначальное нарушение. Именно поэтому опасно исходить из идеи: «сейчас подпишем как удобно, а потом приведем документы в порядок».
В закупках последствия оцениваются по всей хронологии отношений.
Какие изменения после торгов особенно опасны
Я бы отдельно проверял любые корректировки, которые уменьшают себестоимость исполнения для победителя.
Что меняется
Почему возникает риск
Место поставки или вывоза
Меняется логистика
Материал
Может существенно снизиться себестоимость
Объем обязательств
Победитель делает меньше за ту же цену
Технология исполнения
Возможно удешевление работ
Требования к результату
Контракт фактически становится проще
Сроки и этапы
Могут менять экономику участия
Ключевой вопрос один: могло ли это условие повлиять на решение других участников участвовать в торгах или на цену, которую они предложили?
Если да, изменение уже нельзя воспринимать как техническое.
Почему заказчик тоже рискует
Для заказчика такое изменение удобно до первого контроля: подрядчик согласен, объект выполняется, стороны не спорят.
Но затем закупку могут проверить прокуратура, контрольный орган или ФАС.
И тогда объяснение «так было проще исполнить контракт» может сработать против обеих сторон. Если условие было важно для экономики закупки, его изменение способно быть расценено как нарушение конкурентных принципов.
Что подрядчику проверять перед подписанием допсоглашения
Недостаточно убедиться, что заказчик согласен.
Нужно проверить три уровня.
Первый — допускает ли изменение Закон № 44-ФЗ.
Второй — не меняется ли то, что влияло на конкуренцию и НМЦК.
Третий — не получает ли победитель экономическое преимущество, которого не было у остальных участников.
Если ответ на последний вопрос положительный, риск особенно высокий.
Может ли подрядчик сказать, что изменение предложил сам заказчик
Для защиты это слабый аргумент.
Даже если инициатором был заказчик, подрядчик добровольно подписывает соглашение и получает экономический эффект от его исполнения.
Поэтому рассчитывать, что ответственность полностью останется на стороне государственного заказчика, опасно.
В деле № А33-10080/2023 последствия применили именно к полученной подрядчиком оплате: суды взыскали более 61 млн руб. в доход муниципального образования.
Что делать, если исполнить контракт на первоначальных условиях невозможно
Не менять условия «по договоренности».
Сначала нужно установить, существует ли законное основание для корректировки контракта. Если его нет, попытка решить техническую проблему через удобное дополнительное соглашение может создать существенно больший финансовый риск.
Иногда для подрядчика экономически безопаснее вовремя зафиксировать невозможность исполнения и спорить об основаниях изменения или прекращения контракта, чем получить всю оплату, а через несколько лет возвращать ее по судебному решению.
Практический вывод
В 44-ФЗ опасны не только допсоглашения, которые прямо увеличивают цену контракта.
Не менее рискованны изменения, которые оставляют цену прежней, но существенно уменьшают затраты победителя.
Именно поэтому перед подписанием любого допсоглашения по госконтракту полезно задавать вопрос не только «можно ли это согласовать с заказчиком», но и:
если бы такое условие было в извещении изначально, изменилось бы поведение других участников торгов?
Если да, риск признания изменения недопустимым становится значительно выше.
В рассматриваемом деле Верховный Суд 21 сентября 2026 года отказался передавать жалобу подрядчика в экономколлегию, оставив в силе выводы о недействительности закупки и контракта.