Изменение условий госконтракта после торгов: когда подрядчика могут обязать вернуть всю оплату

После победы в закупке стороны иногда пытаются «подстроить» контракт под реальное исполнение: изменить маршрут, место оказания услуг, технологию, объем или иное условие, которое кажется техническим. Для подрядчика это может выглядеть как обычная рабочая корректировка. Но в закупках по 44-ФЗ такое изменение способно поставить под угрозу не только дополнительное соглашение, но и весь контракт.

Особенно опасны изменения, которые делают исполнение дешевле именно для победителя по сравнению с теми условиями, на которых остальные участники торгов формировали свои ценовые предложения. В деле № А33-10080/2023 подрядчик в итоге лишился более 61 млн руб., хотя услуги фактически были оказаны.

Автор: адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России) Андрей Мильский. Более 10 лет представляю бизнес в арбитражных судах, сопровождаю споры по 44-ФЗ, государственным контрактам, ФАС и взысканию оплаты.