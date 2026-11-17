Суд отменил увольнение работника, который не смог вернуться из отпуска

В октябре 2026 года Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел спор между образовательным учреждением и сотрудницей, которая не смогла своевременно вернуться из Венгрии.

Женщина работала учителем физики. Во время отпуска за границей возникли семейные обстоятельства, связанные с болезнью родственника.

Еще до окончания отпуска сотрудница предупредила работодателя, что не сможет выйти на работу в установленный день.

Позднее она повторно объяснила ситуацию, предложила оформить отпуск без сохранения зарплаты либо прекратить трудовые отношения по собственному желанию.

Однако работодатель настаивал на личной явке.

В результате сотрудницу уволили за прогул.

Суды первоначально по-разному оценили обстоятельства, но после повторного рассмотрения увольнение признали незаконным.

Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 06.10.2026 № 88-25644/2026.

Суд обратил внимание не только на причины отсутствия, но и на поведение обеих сторон.

Работница заранее сообщила о возникшей проблеме, предпринимала попытки урегулировать ситуацию и ранее не привлекалась к дисциплинарной ответственности.

Работодатель эти обстоятельства надлежащим образом не учел. Кроме того, были установлены нарушения процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности.

В результате решение о восстановлении сотрудницы на работе осталось в силе.