Работник не вернулся из отпуска, перестал выходить на работу или сообщил о семейных обстоятельствах через мессенджер. Для работодателя ситуация выглядит достаточно очевидной: сотрудник отсутствует, обязанности не исполняются, значит, есть основания для увольнения. Однако судебная практика показывает, что даже длительное отсутствие на рабочем месте не всегда признается прогулом. Более того, формальное соблюдение процедуры увольнения не гарантирует победу в трудовом споре.
Автор: Андрей Мильский, адвокат, кандидат юридических наук, адвокат года 2026 (RBG, Торгово-промышленная палата России).
Более 10 лет представляю интересы бизнеса в арбитражных и договорных спорах. Защищаю компании при разрешении трудовых конфликтов, оспаривании требований работников и взыскании убытков.
За что можно уволить работника по статье 81 ТК РФ
Подпункт «а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ позволяет расторгнуть трудовой договор даже за однократный прогул.
Прогулом признается отсутствие без уважительных причин в течение всего рабочего дня либо более четырех часов подряд.
Однако одного факта отсутствия недостаточно.
Работодателю необходимо выяснить причины невыхода, затребовать объяснения и оценить обстоятельства нарушения.
Например, сотрудник не пришел на работу из-за болезни ребенка. Если обстоятельства подтверждаются документами, увольнение может быть признано незаконным.
Аналогичная проблема возникает, когда работник задержался за границей по независящим от него причинам.
Суд отменил увольнение работника, который не смог вернуться из отпуска
В октябре 2026 года Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел спор между образовательным учреждением и сотрудницей, которая не смогла своевременно вернуться из Венгрии.
Женщина работала учителем физики. Во время отпуска за границей возникли семейные обстоятельства, связанные с болезнью родственника.
Еще до окончания отпуска сотрудница предупредила работодателя, что не сможет выйти на работу в установленный день.
Позднее она повторно объяснила ситуацию, предложила оформить отпуск без сохранения зарплаты либо прекратить трудовые отношения по собственному желанию.
Однако работодатель настаивал на личной явке.
В результате сотрудницу уволили за прогул.
Суды первоначально по-разному оценили обстоятельства, но после повторного рассмотрения увольнение признали незаконным.
Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 06.10.2026 № 88-25644/2026.
Суд обратил внимание не только на причины отсутствия, но и на поведение обеих сторон.
Работница заранее сообщила о возникшей проблеме, предпринимала попытки урегулировать ситуацию и ранее не привлекалась к дисциплинарной ответственности.
Работодатель эти обстоятельства надлежащим образом не учел. Кроме того, были установлены нарушения процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности.
В результате решение о восстановлении сотрудницы на работе осталось в силе.
Какие причины прогула суд может признать уважительными
В Трудовом кодексе отсутствует закрытый перечень уважительных причин невыхода на работу.
Поэтому обстоятельства оцениваются индивидуально.
Причина отсутствия
Что важно для суда
Болезнь работника
Медицинские документы и обстоятельства заболевания
Болезнь близкого родственника
Необходимость ухода и невозможность выйти на работу
Задержка транспорта
Подтверждение отмены рейса или других объективных препятствий
Чрезвычайная ситуация
Документы о происшествии и его последствиях
Семейные обстоятельства
Их серьезность, подтверждение и действия работника
Само по себе сообщение о семейных проблемах не гарантирует признания причины уважительной.
Например, если сотрудник решил продлить отпуск ради отдыха и просто уведомил руководителя, это не освобождает его от обязанности выйти на работу.
Но если обстоятельства объективно препятствовали возвращению, ситуация требует другой оценки.
Можно ли уволить работника, который предупредил о прогуле в WhatsApp или Telegram
Да, само предупреждение не предоставляет сотруднику права отсутствовать на работе.
Однако переписка может стать важным доказательством в суде.
Работодатель должен оценивать не только содержание сообщений, но и причины отсутствия.
В рассмотренном деле уведомление через мессенджер подтвердило, что работница не скрывалась и заранее пыталась решить вопрос с работодателем.
Поэтому игнорировать такие сообщения опасно.
Отдельный вопрос возникает при просьбе предоставить отпуск за свой счет.
Статья 128 ТК РФ предусматривает возможность предоставления отпуска без сохранения зарплаты по соглашению сторон. В некоторых случаях работодатель обязан его предоставить.
Но обычная просьба сотрудника об отпуске не означает автоматического согласования его отсутствия.
Как правильно оформить увольнение за прогул в 2026 году
Чтобы снизить риск восстановления сотрудника через суд, работодателю необходимо соблюдать статью 193 ТК РФ.
Рекомендую следующий порядок:
Зафиксировать отсутствие работника актом и данными учета рабочего времени.
Запросить письменные объяснения причин невыхода.
Предоставить два рабочих дня на объяснения после получения требования.
Проверить документы и обстоятельства, на которые ссылается сотрудник.
Оценить тяжесть нарушения, предыдущую работу и наличие дисциплинарных взысканий.
При наличии оснований издать приказ об увольнении с соблюдением установленных сроков.
Если объяснения не предоставлены, составляется соответствующий акт. Но это не освобождает работодателя от необходимости оценить известные ему обстоятельства.
Главная ошибка: считать, что наличие акта об отсутствии автоматически доказывает законность увольнения.
Такой документ подтверждает невыход на работу, но не обязательно отсутствие уважительной причины.
Часть 5 статьи 192 ТК РФ обязывает учитывать тяжесть дисциплинарного проступка и обстоятельства его совершения.
Верховный Суд также требует оценивать предшествующее поведение сотрудника и его отношение к труду.
Допустим, человек работал в компании десять лет, дисциплинарных взысканий не имел, а затем впервые не вышел на работу из-за серьезных семейных обстоятельств.
Работодатель вправе выяснить причины нарушения и оценить наличие оснований для привлечения к ответственности.
Но увольнение без полноценной проверки может оказаться несоразмерным обстоятельствам.
В рассмотренном деле именно совокупность обстоятельств повлияла на результат: причины задержки, своевременное уведомление, попытки урегулировать проблему и отсутствие прежних взысканий.
Что грозит работодателю за незаконное увольнение
Если суд признает увольнение незаконным, компания может столкнуться не только с необходимостью восстановить сотрудника.
В зависимости от заявленных требований и обстоятельств дела возможны дополнительные финансовые последствия.
Последствие
Правовое основание
Восстановление на работе
Статья 394 ТК РФ
Средний заработок за время вынужденного прогула
Статья 394 ТК РФ
Компенсация морального вреда
Статьи 237 и 394 ТК РФ
Возмещение судебных расходов
Процессуальное законодательство
Кроме того, при наличии состава правонарушения возможна административная ответственность за нарушение трудового законодательства по статье 5.27 КоАП РФ.
При этом размер выплат работнику зависит от обстоятельств конкретного дела.
Как работодателю выиграть суд по увольнению за прогул
Основное значение имеет доказательство не только отсутствия сотрудника, но и законности всей процедуры увольнения.
Работодателю следует подтвердить, что он выяснил причины невыхода, рассмотрел объяснения, проверил представленные документы и обоснованно признал причины неуважительными.
Отдельно необходимо доказать соблюдение дисциплинарной процедуры и соразмерность выбранного взыскания.
Судебная практика 2026 года подтверждает: даже если сотрудник фактически отсутствовал несколько месяцев, это не гарантирует работодателю победу.
Увольнение за прогул должно быть обоснованным, а не только правильно оформленным.
Поэтому при сложных семейных обстоятельствах, задержке работника за границей или отсутствии подтверждающих документов безопаснее сначала установить фактическую причину невыхода, а уже затем принимать решение о расторжении договора.
Правовая основа: статьи 81, 128, 192, 193, 394 ТК РФ; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2; определение Второго КСОЮ от 06.10.2026 № 88-25644/2026.