Четвертая волна маркировки легпрома. Сроки и товары

Разберем подробнее сроки нововведений и какие товары попадут под 4-ю волну.

Уже 1 марта 2026 года с окончанием сроков маркировки остатков 3-й волны легпрома, стартует обязательная маркировка 4-й волны.

☑️ 1 марта 2026 г — запрет оборота немаркированных товаров, произведенных с 1 марта 2026 г, из списка расширения.

☑️ С 1 июля 2026 г — запрет выпуска таможенными органами немаркированных товаров 4-й волны легпрома, приобретенных по 28 февраля 2026 года (включительно).

☑️ До 1 августа 2026 г — завершение маркировки товаров легкой промышленности, выпущенных таможенными органами до 1 июля 2026 г.

☑️ С 1 августа 2026 г — запрет реализации (продажи) немаркированных остатков товаров 4-й волны. Т.е. до этой даты товары можно продавать без маркировки, но если они были произведены или ввезены до 1 марта 2026 г.

☑️ 1 декабря 2026 г — окончание маркировки остатков товаров 4-й волны. Т.е. до этой даты должны быть описаны товарные остатки в Нац.каталоге, заказаны на них коды, нанесены и введены в оборот.

Какие товары входят в расширенный список:

6307 20 000 0 (код ОКПД2: 13.92.29.130, 13.92.29.140) — жилеты и пояса спасательные.

4203 30 000 0, 4203 40 000 0 (код ОКПД2: 14.19.31.130, 14.19.31.190) — пояса, ремни, портупеи и патронташи, и прочие принадлежности к одежде из натуральной или композиционной кожи.

3926 20 000 0, 4015 (за исключением 4015 90 000 0), 4203 21 000 0*, 4203 29*, 6211 32 100 0*, 6211 33 100 0*, 6211 42 100 0*, 6211 43 1000*, 6116*, 6216 00 000 0* (код ОКПД2: 22.19.60.110, 22.29.10.120, 32.99.11.140) — рукавицы, перчатки производственные и профессиональные в том числе огнестойкие.

6103*, 6104*, 6203*, 6204*, 6211 32 100 0*, 6211 33 100 0*, 6211 39 000 0*, 6211 42 100 0*, 6211 43 100 0* (код ОКПД2: 14.12.30.190) — одежда производственная и профессиональная прочая, не включенная в другие группировки.

6203 23 100 0*, 6203 22 100 0*, 6204 23 100 0*, 6211 33 100 0*, 6211 33 900 0*, 6211 39 000 0*, 6211 43 100 0* (код ОКПД2: 32.99.11.140) — одежда производственная и профессиональная защитная огнестойкая.

6506 10 (код ОКПД2: 32.99.11.160, 32.99.11.170, 32.99.11.180, 32.99.11.190) — защитные головные уборы.

Если вы производите, импортируете или продаёте товары из расширенного списка 4-й волны легпрома — начинайте подготовку уже сейчас, чтобы переход был дешевле и спокойнее.