Средняя зарплата в России пробила 140 тысяч рублей
Данные ЕМИСС (Единой межведомственной информационно-статистической системы) выглядят впечатляюще, но давайте разберемся в математике этого триумфа.
Откуда взялись цифры? Среднемесячная номинальная зарплата — это не то, что вы получаете «на руки» в обычный месяц. Это результат деления всего фонда начисленных зарплат на количество сотрудников. И вот что туда включили, чтобы получить заветные 140 тысяч:
Тринадцатые зарплаты и годовые бонусы: Главный драйвер декабря. Большинство крупных компаний и госсектор закрывают год премиями, которые суммируются с окладом.
НДФЛ и удержания: 139 727 рублей — это сумма до вычета налогов. То есть «грязными».
Компенсации и надбавки: В расчет идут северные коэффициенты, доплаты за сверхурочные, вредность и даже систематическая оплата жилья работодателем.
Единовременные выплаты: Любые праздничные поощрения, которые традиционно прилетают под елочку.
Магия статистики vs Реальность
Методика ЕМИСС учитывает всех: от топ-менеджеров нефтегазового сектора с миллионными бонусами до рядовых сотрудников в регионах. Когда в декабре руководство получает годовые премии, «средняя температура по больнице» ожидаемо превращается в лихорадку.
Для бизнеса и экономики это важный сигнал: фонд оплаты труда (ФОТ) к концу 2025 года раздулся до исторических максимумов. Однако уже в январских отчетах мы, скорее всего, увидим такое же резкое «похмелье», когда цифры вернутся к привычным значениям без учета годовых бонусов.
Больше эксклюзивных материалов в нашем Телеграм-канале - "Окупаем"
Информации об авторе
Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Начать дискуссию