Средняя зарплата в России пробила 140 тысяч рублей

Декабрьская статистика преподнесла сюрприз: средняя номинальная зарплата в стране подскочила сразу до 139 727 рублей. Для сравнения: еще в ноябре показатель едва превышал 98 тысяч. То есть за один месяц «средний россиянин» формально разбогател сразу на 41 тысячу рублей.

Данные ЕМИСС (Единой межведомственной информационно-статистической системы) выглядят впечатляюще, но давайте разберемся в математике этого триумфа.

Откуда взялись цифры? Среднемесячная номинальная зарплата — это не то, что вы получаете «на руки» в обычный месяц. Это результат деления всего фонда начисленных зарплат на количество сотрудников. И вот что туда включили, чтобы получить заветные 140 тысяч:

Тринадцатые зарплаты и годовые бонусы: Главный драйвер декабря. Большинство крупных компаний и госсектор закрывают год премиями, которые суммируются с окладом.

НДФЛ и удержания: 139 727 рублей — это сумма до вычета налогов. То есть «грязными».

Компенсации и надбавки: В расчет идут северные коэффициенты, доплаты за сверхурочные, вредность и даже систематическая оплата жилья работодателем.

Единовременные выплаты: Любые праздничные поощрения, которые традиционно прилетают под елочку.

Магия статистики vs Реальность

Методика ЕМИСС учитывает всех: от топ-менеджеров нефтегазового сектора с миллионными бонусами до рядовых сотрудников в регионах. Когда в декабре руководство получает годовые премии, «средняя температура по больнице» ожидаемо превращается в лихорадку.

Для бизнеса и экономики это важный сигнал: фонд оплаты труда (ФОТ) к концу 2025 года раздулся до исторических максимумов. Однако уже в январских отчетах мы, скорее всего, увидим такое же резкое «похмелье», когда цифры вернутся к привычным значениям без учета годовых бонусов.

