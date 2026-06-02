ИИ в работе бизнеса: доверился нейросети и заплатил штраф 50 000 ₽

Суть дела

В споре о взыскании 50 000 ₽ за бухгалтерские услуги (дело № А27-7831/2025) компания «ЦСС» подала кассационную жалобу. Юрист, который её готовил, доверил составление документа нейросети и, судя по всему, не потрудился проверить результат. Жалоба, вероятно, выглядела солидно: ссылки на постановления Президиума ВАС РФ, определения Верховного Суда, практику арбитражных судов Московского, Западно-Сибирского и Северо-Западного округов с реквизитами, датами и релевантными цитатами. Однако при рассмотрении жалобы вскрылась одна деталь: значительная часть упомянутой в ней судебной практики не существовала в природе. Судебный состав проверил каждую ссылку и выяснил: одни судебные акты никогда не принимались и отсутствуют в общедоступных базах;

другие были реальными, но приняты по делам с совершенно иными обстоятельствами (например, о таможенных спорах и страховом возмещении);

цитаты, которые компания приводила как дословные, в этих документах отсутствуют.

Позиция суда

Когда уже новый представитель компании в заседании признал, что такой практики не существует и просил не принимать её во внимание, суд вынес отдельное определение о наложении штрафа. Стоит отменить, что выражения там были высокопарные: «Общество "ЦСС" предоставило суду заведомо ложные сведения, сфальсифицировав источники и стремясь воздействовать на суд округа непререкаемым авторитетом высшей судебной инстанции... что является прямым обманом суда и грубейшим проявлением неуважения к правосудию». В конце судья Забоев К.И. особо подчеркнул: «Подобное поведение не может иметь никаких оправданий, в частности, таковым не является подготовка кассационной жалобы с помощью технологий искусственного интеллекта, поскольку в таком случае ответственность за достоверность сгенерированного текста несет лицо, участвующее в деле, использовавшее указанную технологию». Кстати, в США подобные случаи уже были. В 2023 году федеральный судья Нью-Йорка оштрафовал адвоката на $10 000 за подачу документов с фальшивыми ссылками, сгенерированными ChatGPT. Позже трое юристов крупной фирмы Butler Snow были отстранены от дела и получили дисциплинарные взыскания за аналогичное нарушение.

Что теперь?

Верховный Суд РФ оперативно отреагировал на формирующуюся проблему. 21 мая 2026 года он принял новое Постановление Пленума № 15 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству», которое пришло на смену документу 2008 года. В пункт 42 включено интересное требование: «Участвующие в деле лица, представившие в суд сведения о фактах, полученных с использованием технологий искусственного интеллекта, должны сообщать об этом суду». Это первое упоминание ИИ на уровне Пленума Верховного Суда. А в соседнем предложении Пленум воспроизводит ч. 2 ст. 55 ГПК: «Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы». Конечно, не все юристы знакомятся с новыми ППВС но это не освобождает от ответственности. Суды теперь ждут от участников прозрачности: использовали нейросеть для сбора фактических данных - будьте добры, уведомите. Стоит всё-таки уточнить, что по части арбитражных споров каких-либо дополнений об использовании искусственного интеллекта мы не видим, поскольку в свежее Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.06.2024 N 12 "О подготовке дела к судебному разбирательству в арбитражном суде" изменений не вносилось.

Итого