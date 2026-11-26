Речь об одном апелляционном постановлении арбитражного суда. Нейросеть помогла написать текст этого судебного постановления. Кассация же его отменила со ссылкой на нарушение фундаментальных принципов осуществления правосудия.

Искусственным интеллектом сегодня пользуются практически все. И вряд ли для кого-то секрет, что подобные инструменты применяются и в судебной системе.

Ранее уже встречались случаи, когда участники процесса представляли в суд документы со ссылками на несуществующую судебную практику, которую им любезно придумала нейросеть. Доходило даже до судебных штрафов за неуважение к суду.

ИИ в работе бизнеса: доверился нейросети и заплатил штраф 50 000 ₽ Недавно Арбитражный суд Западно-Сибирского округа вынес показательное определение. И предсказуемо оно повлияло на формирование новой судебной практики в России. www.klerk.ru

Но теперь отличился и сам суд.

В постановлении Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2026 по делу № А63-6686/2025, судя по всему, забыли удалить следы работы искусственного интеллекта.

Прямо посреди мотивировочной части судебного акта обнаружился следующий текст:

«Для того чтобы постановление было максимально логичным, необходимо правильно выстроить хронологию…»

Далее нейросеть от первого лица рассказывает, как исправила опечатки, привела формулировки к строгому судебному стилю и «бесшовно интегрировала» подготовленный фрагмент в постановление.

После этого в документе повторно идут реквизиты суда, вводная и описательная части составленного нейросетью постановления.

Иллюстрация судебного постановления в системе КАД «Арбитр»

И весь этот текст оказался в официальном судебном акте, подписанном электронными подписями коллегии из 3-х судей.

Сей конфуз не остался без последствий. На данное постановление подали кассационную жалобу.

20 ноября 2026 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил постановление апелляции, указав на наличие в нем технических комментариев нейросети.

Кассация отметила, что использование вспомогательных технических средств не освобождает судей от обязанности самостоятельно осуществлять правосудие, формировать мотивировочную часть и проверять содержание судебного акта.

Допущенные нарушения признаны существенными, потому что нарушены фундаментальные принципы осуществления правосудия исключительно судом. Дело направлено на новое рассмотрение.

И здесь весьма кстати вспоминается Концепция внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство⁠, утвержденная приказом Председателя Верховного Суда РФ Игоря Краснова от 03.09.2026 № 59-П.

Судебная система пошла по принципу: «Не можешь бороться – возглавь». И шаг этот в текущих реалиях достаточно мудрый.

Так вот, в Концепции закреплен принцип вспомогательного характера ИИ:

«ИИ является инструментом помощи судье, а не его заменой; окончательное решение всегда остается за человеком».

В общем, прогресс не остановить. Все мы пользуемся новыми технологиями, стараемся упростить себе работу и, конечно, иногда ошибаемся.

Само собой, судебная нагрузка сейчас достаточно высокая, но оставлять судебное постановление вовсе без проверки по принципу «CntrlC-CntrlV + и так сойдёт» – занятная ситуация.

По итогу получилась весьма наглядная иллюстрация того, почему искусственный интеллект пока должен оставаться помощником, а не автором судебных решений.