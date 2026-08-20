Налоговики удваивают штрафы. Но, зачастую, их можно оспорить

Есть компании, которые не проверяют годами. А есть те, кого проверяют регулярно.

Так вот, помимо всего прочего, такие проверяемые, буквально, живут с риском, постоянно удваивающихся штрафов. Ведь, согласно статьям 112 и 114 НК РФ, если компания или ИП повторно совершают аналогичное налоговое правонарушение, то штраф увеличивают на 100 процентов.

Естественно, что Налоговики активно используют эту норму. И, с удовольствием, штрафуют компании, в двойном размере, при первой же возможности.

Ведь, если организацию уже штрафовали за такое же нарушение и с момента, когда предыдущее решение о привлечении к налоговой ответственности вступило в силу, прошло меньше 12 месяцев, инспекция вправе признать это обстоятельство отягчающим и удвоить штраф.

Но, вот здесь-то и кроется главный нюанс!

Дело в том, что Налоговики и Суды могут по разному трактовать срок, в течении которого обстоятельства считаются “отягчающими“: т.е. уже прошли или нет, те самые 12-ть месяцев?

Поэтому, принципиально важным становится определение даты, которую следует считать моментом совершения нового правонарушения.

Налоговики, как правило, определяют дату повторного нарушения по конкретному сроку уплаты налога. И, если на этот день еще не прошел год с момента вступления в силу предыдущего решения, то нарушение признают повторным и удвоят штраф.

Но Суды считают иначе. По их мнению, нужно учитывать срок исполнения обязанности по налоговому периоду, а не дату вступления в силу решения ИФНС.

Собственно, вокруг этой “математики“ и крутятся все споры.

Приводим арбитражную практику, где подобный подход помог снизить штрафы налогоплательщикам:

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 22.09.2023 по делу №А45-13789/2021

Определение Верховного суда от 27.03.2024 №304-ЭС23-26904

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