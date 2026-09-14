Самозанятого на стройке признают членом бригады и доначислят налоги

Самозанятый для Налоговиков, в последнее время, это - прямо, как “красная тряпка“. Если разглядели фискалы где-то несколько самозанятых - тут же заподозрят в этом “схему”. Особенно, если речь идет о стройке.

Собственно, ровно так и произошло, когда Налоговая заинтересовалась привлечением самозанятых на одном из строящихся объектов.

Итак, рассмотрим свежий спор, где победила Налоговая: Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 21.05.2026 №А48-14448/2024.

Дело развивалось следующим образом: в ходе камеральной проверки Налоговая “нашла“ на стройке аж 46 самозанятых. Большинство из которых получили свой статус или незадолго до начала работы, или сразу после ее начала.

Естественно, инспекция заподозрила в этом скрытые трудовые отношения.

Через суд налоговикам удалось доказать свои претензии и “объявить“ большинство самозанятых - “бригадой“, т.е. связанных с работодателем трудовыми отношениями. Отбиться от претензий удалось лишь 5-ти из 46-ти.

Помогли Фискалам в этом следующие факты:

Первое. Для большинства самозанятых эта работа была единственной. К тому же, как и отмечалось ранее, статус НПД был получен большинством специально для этой работы.

Второе. По окончании работ многие оформлялись в штат работодателя или прекращали самозанятость.

Третье. При исполнении работ компания предоставляла самозанятым служебное жилье, спецтехнику, оборудование, инструменты и материалы.

Четвертое. Ход работ контролировал прораб компании.

Пятое. Самозанятые трудились ровно по такому же графику и единым стандартам, как и наемные сотрудники.

Шестое. Выплаты самозанятым происходили в одни и те же даты, в течении года.

Седьмое. Чтобы самозанятые не превысили лимит по доходам (2,4 миллиона рублей в год), часть средств для них перечислялись на других людей, устроенных неофициально.

Рекомендуем изучить еще и практику с самозанятыми и по другим спорам. Где-то от претензий ФНС удалось отбиться.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 13.06.2024 №А57-10945/2023,

Постановление Первого ААС от 12.03.2026 №А43-8116/2025,

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 13.05.2025 №А60-28456/2024.

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