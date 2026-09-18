Развод не помог скрыть дробление бизнеса: доначислили 153 млн рублей

Про схему “дробления“ бизнеса знают, уже давно, почти все. Многие знают и про то, что главная уязвимость этой схемы - в аффилированности (взаимозависимости) ее участников.

Налоговая уже много лет призывает отказаться от “дробления“ бизнеса. Более того, скоро, даже появится специальный государственный реестр “подставных лиц“, который должен помочь разбивать подобные схемы - на корню.

Но некоторые предприниматели считают, что уж они-то - смогут “обмануть систему”, незначительно изменив классическое дробление, например, оформив с “взаимозависимой“ женой - развод. И, тем самым, прекратить аффилированность в группе компаний.

Конечно же, фиктивным разводом обмануть Налоговую сложно. Но, давайте, рассмотрим недавнюю арбитражную практику на этот счет: Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 08.05.2026 №А53-25659/2025.

Итак, Налоговики провели проверку нескольких ИП, за 2020-2022 годы, и обвинив их в “дроблении бизнеса“, доначислили более 153 миллионов рублей налогов.

Но набор из 3-х ИП (мужа, жены и тещи) - оказался не прост.

Бывший глава семьи предоставил инспекторам свидетельство о расторжении брака (за сентябрь 2020 года), а также “нотариально заверенное объяснение сотрудника общего заказчика, который воспринимал троих бизнесменов как независимых контрагентов” (чего только не напишут).

Уж не знаю, был ли знаком предприниматель с таким постулатом Налоговой, как “превышение Содержания над Формой“, но ФНС его “объяснения“ не убедили.

Инспекция смогла доказать аффилированность всех участников и все Суды ее поддержали.

И вот какими были аргументы Налоговиков:

Во-первых, “нотариально заверенное объяснение“ никого ни в чем не убедило. Тем более, что выдавший его сотрудник ни одного договора, ни с одним ИП, не заключал.

Во-вторых, оказывается “бывший муж“ продолжал работать по трудовому договору у “бывшей” тещи.

В-третьих, все три ИП, все время, работали с одним заказчиком, привлекали одних и тех же перевозчиков, заключали одни и те же договора, в одни и те же даты.

В-четвертых, предприниматель был зарегистрирован по адресу “бывшей тещи”, а бывшая жена бесплатно использовала склады “бывшего мужа“, которые он арендовал.

В-пятых, все участники использовали транспорт “бывшего мужа“ и никто за него не платил.

В-шестых, все обслуживались в одном Банке. Но “бывшие“ супруга и теща еще и выписали доверенности на предпринимателя на доступ к Интернет-банку, подписанию документов, получению карт и т.д. В банковских профайлах, у всех, проходили одинаковые адреса и контактные данные. На всех был куплен один “1С” и система ЭДО.

К слову, это - не единственное дело, когда Налоговики усомнились в реальности развода.

Такие дела встречались и ранее:

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 28.05.2026 №А12-19050/2025,

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 08.05.2026 №А40-303976/2024,

Постановление Семнадцатого ААС от 16.04.2026 №А60-21269/2024,

Определение Верховного суда от 19.12.2018 №307‑КГ18-21360.

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