Типичная ошибка: выплачивать деньги в Гонконг без налогов у источника, надеясь на Соглашение об избежании
Даже, если Соглашение - есть, лично Вы к нему какое имеете отношение.
Самая частая ошибка, которую допускают даже продвинутые клиенты, это - понадеявшись на то, что, раз уж у России с какой-то страной существует налоговое Соглашение “Об избежании…”, значит выплачивать деньги, в адрес компании-нерезидента, можно без налогов у источника выплаты.
Ну, а так как, после 2022 года, россияне, без проблем, могут регистрировать только компании в Гонконге и ОАЭ, то и казусы возникают, в основном, с этими юрисдикциями.
Итак, допустим есть компания Гонконга, которая выдала российской компании - займ.
Российская компания выплачивает проценты по займу, в адрес компании Гонконга: относит их на затраты, в целях налогообложения и выплачивает за границу, без налогов у источника выплаты (ведь, СиДН между Россией и Гонконгом это допускает).
Но ФНС с такой постановкой вопроса не согласна.
Почему?
Потому, что применять положения СиДН может только российская компания, получившая от иностранной организации (п. 1 статьи 312 НК РФ):
Во-первых, сертификат налоговой резидентности,
Во-вторых, справку о фактическом праве на доход.
Поэтому, если таких документов, до даты выплаты дохода, российская компания - налоговый агент, не получила, то и применять льготы по СиДН (в том числе, по льготным налогам у источника выплаты) она не может: Письмо Минфина от 12.08.2024 №03-08-05/75154 и Письмо ФНС от 29.01.2021 №ШЮ-4-13/1002.
Но и на получении этих документов все не заканчивается.
Ошибки могут встречаться и в самих документах.
Например, сертификат резидентности не может применяться, если (п. 1 статьи 309 НК РФ):
а) он просрочен (срок действия каждого такого сертификата - 1 год),
б) в сертификате не указан нужный период,
в) он не переведен на русский язык.
В этом случае, Налоговая исходит из того, что права на применение СиДН у компании не было. И налог у источника выплаты следовало удержать.
Правда, существует неоднородная практика по поводу сроков предоставления таких сертификатов.
Как мы уже отмечали, лучше всего, если документы будут на руках ДО даты выплаты доходов в адрес нерезидента.
Но те, кто такие документы вовремя получить не успел, могут ссылаться на исключения, предусмотренные в Письме ФНС от 20.02.2021 №ШЮ-4-13/2243.
Там указано, что инспекция не вправе отказать в льготе, если в сертификате указан:
1) период дохода, но документ выдали после даты выплаты или представили в ИФНС с нарушением срока;
2) более ранний и последующий периоды по сравнению с датой выплаты дохода, если правоотношения длящиеся.
Так вот и с “длящимися“ правоотношениями не все так просто.
Существуют решения судов, где принимаются некорректные подтверждения: Определение Верховного суда от 12.01.2015 №8231-ПЭК14.
Но есть и такие, где запоздалые сертификаты не берут: Постановление Девятого ААС от 25.04.2024 по делу №А40-167035/2023.
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