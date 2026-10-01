По контролируемым иностранным компаниям наносят превентивный удар

Похоже, что чиновники из Минфина уже очень хорошо знакомы с “повадками“ российских налогоплательщиков.

Буквально, только вчера мы говорили о том, что ужесточение налоговой политики можно смягчить перемещением центров владения и прибыли от работы на фондовом рынке в зарубежную юрисдикцию, и вот уже сегодня по КИКам “обозначен“ превентивный удар (в законопроекте 617-9 нашлось место и для них).

Итак, что предлагают изменить?

Первое. Из хорошего можно отметить то, что «контролирующим лицом» теперь будут признавать при доле участия более 50% (вместо 25%+ сейчас).

Но сильно обольщаться, планирующим “сообразить КИК на троих“ - не стоит: правило о признании КИК, при доле более 10% и совокупном участии резидентов РФ более 50% - сохранится.

Второе. Теперь о “плохом”, ради которого все изменения и задуманы.

Порог в 10 миллионов рублей (который когда-то был в 50 миллионов) порога прибыли КИК, при которой не возникает обязанность по уплате НДФЛ, хотят отменить вовсе.

Весьма радикальный подход! Которого, к слову, нет нигде в мире.

И значит это только одно: Налоговики теперь начнут “копаться“ даже в КИКах, с копеечной прибылью, не жалея на это времени и сил.

Третье. Само собой, не могли чиновники обойти и тему штрафов.

Размеры штрафа за непредставление уведомления о КИК будут увеличены с 500 тысяч до 754 тысяч рублей (откуда такая педантичность?) за каждую компанию, за недостоверные сведения штраф увеличится с 50 тысяч до 104 тысяч рублей. А штраф за непредставление уведомления об участии увеличится со 100 тысяч до 120 тысяч рублей.

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