5 рекомендаций из-за повышения НДФЛ по пассивным доходам

Анонсированное Минфином "сближение" ставок НДФЛ по трудовым и "пассивным" доходам, видимо, примут в самом жестком виде, и поправки эти вступят в силу уже с 2027 года.

Рекомендаций, в этой связи, пять:

Рекомендация первая. Собственникам компаний, у кого есть что распределять, разумно было бы выплатить дивиденды в текущем 2026 году. Тем самым, заплатив налоги по низким, "старым" ставкам (в 13-15%).

При этом, крупным компаниям, с иностранными владельцами, видимо, дивиденды не стоит распределять вовсе. Об этом мы писали ранее, в контексте претензий Генеральной прокуратуры и Верховного суда.

Рекомендация вторая. Собственникам компаний на общей системе налогообложения, стоит задуматься о возможном "смещении владения" в нерезидентное поле.

Дело в том, что даже самые "плохие" российские Соглашения об избежании... (СиДН) с другими странами, скрывают в себе налоги у источника выплаты по пассивным доходам "всего" в 15%. При этом, Соглашений об избежании у России, где такие ставки варьируются в пределах от 0% до 15% - полным-полно.

Это я к тому, что с 2027 года наступит время, когда можно будет совместить "два в одном":

1) и деньги из России выводить легитимно за границу (речь про те же дивиденды, проценты, роялти),

2) и налоги, законно, платить по меньшим ставкам, чем 22% (для дивидендов - от 5%, для процентов и роялти - от 0%).

Подумайте над этим. Но времени, на построение обновленной корпоративной структуры, уже очень мало осталось.

Рекомендация третья. Тем, кто работает на фондовом рынке и зарабатывает прибыль - в миллионы рублей (речь про физиков сейчас), настало время и Вам задуматься на регистрацией своего КИКа.

Даже не буду живописать сейчас про льготные налоговые режимы Там. Кому интересно, можно отдельно изучить эту тему.

Отмечу лишь, что, даже, самая захудалая и "махровая" офшорная Сейшелка (и это я уже молчу про респектабельный Гонконг или ОАЭ), обеспечит Вам нулевое налогообложение вашей нераспределенной прибыли от "пассивных" операций до 10 миллионов рублей ежегодно.

Да-да, и это - при абсолютном соблюдении российского налогового законодательства.

Профессиональные участники уже давно этими (и не только этими) лазейками пользуются. И, обратите внимание, никто эти лазейки в России не закрывает.

Рекомендация четвертая. Ну, это уж для очень впечатлительных. Не думаю, что из-за повышения ставки НДФЛ по пассивным доходам, кто-то прямо "взбрыкнет" и уедет из России. Минфин, к слову, тоже на это очень надеется.

Но - вдруг? Вдруг, Вы - тот Самый?

Действительно, если Вы переместитесь за пределы РФ, больше, чем на 183 дня в году, то никакие российские налоговые законы и правила Вас больше беспокоить не станут.

Другое дело, чтобы на "новом месте", налоговые правила еще хуже не оказались. Но это предварительно, конечно же, проанализировать можно.

Ну и пятая рекомендация - общая для всех. Конечно, повышение НДФЛ по пассивным доходам с 13-15% до 22% - звучит неприятно. Но налоги мы платим не "процентами", а деньгами.

Подсчитайте, возможно, именно в Вашем случае, не все так критично звучит. И, скорее всего, именно Вам, доплачивать ничего принципиального не придется вовсе.

Больше полезного в Телеграм