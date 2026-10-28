Про дарение денег в Европе

Не все в Европе так же просто, как в России.

Во время консультаций очень часто слышу от клиентов про "дарение".

Например,

Если спросят в Европе, откуда деньги, скажу: "Папа подарил". Непонятно, какое основание ставить в платежке, напишу: "Подарок" и т.д.

Чувствуется, что в России к "подаркам" и Банки, и Налоговики, все еще относятся не очень внимательно. Отсюда, и желание некоторых клиентов, перенести свой "успешный российский опыт" в Европу.

Но в Европе (да и в других цивилизованных странах) про "подарки" разговор короткий:

1️⃣ Дарение, в том числе, денег, облагается налогами. Конечно, для ближайших родственников ставки - меньше, чем для остальных, но все равно есть.

2️⃣ Подарки строго лимитируются: и разово, и в пересчете на год (десятилетие).

3️⃣ Подарки - это не слова, а поступки договора. Без адекватного, заверенного нотариусом договора, никто ваши заявления "про подарки", даже слушать не станет.

4️⃣ Подарки могут оказаться глобальной проблемой, если дело дойдет до развода, раздела имущества, банкротства или субсидиарной ответственности, но кто ж об этом заранее думает?

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