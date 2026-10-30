ФНС узнала о продаже недвижимости в оаэ: и что страшного?

Пару дней назад известный деловой портал опубликовал "сенсацию": якобы, российские налоговые органы получили доступ к реестрам эмиратской недвижимости и теперь "кошмарят" причастных россиян.

Давайте, разбираться.

1️⃣ Очень показательно, что комментариев ФНС на эту тему - нет. Есть только кликбейтные догадки некоторых комментаторов. По нашему мнению, никто никакого "доступа" к Реестрам недвижимости в ОАЭ не получил. При этом, следует помнить, что под эгидой ОЭСР, в 2029 году, запланирован первый международный обмен информацией о владельцах недвижимости. И, вот тогда, некоторым действительно может стать худо.

2️⃣ Запросы от ФНС к россиянам, о которых говорится в статье, не являются массовыми. Запросы получили несколько россиян, которые: а) отчитывались о своих счетах в ОАЭ, б) ранее продали недвижимость в ОАЭ. Предположу, что по каким-то причинам, декларации об этом в ФНС не подавались и налоги - не платились. Собственно, с этим и хочет разобраться ФНС. Возможно, эти россияне - нерезиденты, тогда и переживать им не о чем.

3️⃣ Из пункта 2 становится ясно, что информация о продаже недвижимости была получена ФНС из отчетов о ДДС. Получена она из отчетов, которые предоставил сам налогоплательщик или из файлов, предоставленных банками ОАЭ, в рамках авто-обмена - вопрос другой.

4️⃣ Удивительно, что многие, только из публикации РБК узнали, что, оказывается, резидентам РФ, налоги необходимо платить не только от российских источников, но и при продаже зарубежной недвижимости.

5️⃣ Очень полезно, что журналисты, наконец-то, обратили внимание читателей на риски нарушений валютного законодательства при расчетах за недвижимость криптой, а также наличными. Да, такие риски, конечно же, есть и мы о них предупреждаем с 2022 года. Другое дело, что именно в описанных случаях, нарушители, скорее всего, отделаются "легким испугом", потому, что срок исковой давности, по их нарушениям, скорее всего, уже истек.

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